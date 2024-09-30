Правда ли, что конец света может наступить в 2025 году?

Teiginiai
В мероприятиях, связанных с Олимпийскими играми 2024 в Париже, участвовал Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус. Также на фотографии с церемонии Олимпийских игр люди изображают руками знак „X“. Все это намекает на новую болезнь „Х“, которая охватит мир. На Олимпийских играх также присутствовала символика, связанная с „поклонением Сатане“ и детскими жертвоприношениями.
Verdiktas
Присутствие главы ВОЗ на Олимпиаде более чем нормально – ВОЗ участвовала в подготовке Олимпиады. Люди, якобы показывающие руками „Х“ – это танцоры с инвалидностями в балете рук на закрытии Паралимпийских игр. Наконец, никакой языческой символики жертвоприношений на Олимпиаде 2024 не было – церемония открытия проводилась у фонтана на Трокадеро, который изображает оленя и голову быка и стоит там с 1937 года. Никакого отношения к некоей будущей болезни все это не имеет. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
К посту пользователя Threads прикреплены два изображения, которые в сумме должны якобы доказывать, что Олимпийские игры 2024 пообещали миру новую болезнь „Х“. Первое изображение – фото того, как глава ВОЗ Тедрос Гебреисус держит факел с Олимпийским огнем.
Участие главы ВОЗ в несении факела не является доказательством появления некой новой болезни – ВОЗ и ее генеральный директор работали вместе c Международным олимпийским комитетом и правительством Франции „чтобы сделать главное спортивное зрелище мира“ „полезным и безопасным как для зрителей, так и для спортсменов“. В рамках Олимпиады ВОЗ также работала над общественной кампанией „LetsMove“, которая должна была вдохновить „вдохновлять людей всех возрастов быть более физически активными и здоровыми“.
На втором изображении видны ряды людей в инвалидных колясках, которые скрестили руки перед собой, перед ними стоит человек в белом. Пользователь Threads пишет что эти люди каким-то образом предсказывают болезнь „X“ и имеют отношение к Олимпиаде 2024.
Однако мы нашли оригинал этого изображения – на самом деле, это фото представления с закрытия Паралимпийских игр, которые проходили с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Танцор и хореограф Садек Вафф поставил „танец рук“ вместе с группой танцоров и людей с различными инвалидностями. Этот танец показывает, что танец доступен и людям с инвалидностями, которые могут двигаться с потрясающей синхронностью. Полное видео выступления можно посмотреть на сайте Международного паралимпийского комитета.
Третье изображение – это коллаж, одна из сцен с церемоний Олимпийских игр 2024 совмещена с изображением принесения в жертву младенца некоему идолу. Мы проверили – оригинал изображения впервые появился на американском сайте, содержащем теории заговора (сейчас там изображение уже недоступно), и затем распространился по всему интернету.
В русскоязычном интернете это изображение используется, чтобы „доказать“, что на Олимпиаде присутствовала „символика детского жертвоприношения“. Дело в том, что на фотографии с церемонии поднятия олимпийского флага видна большая голова быка, что конспирологи восприняли как отсылку к языческому божеству Молоху. Однако, эта теория заговора была разоблачена – местом поднятия флага стал фонтан Трокадеро, где с 1937 года находится скульптура Поля Жува под названием „Голова быка и прыгающий олень“.
Источники
Official X account of Tedros Adhanom Ghebreyesus: Olympic torch relay
WHO: WHO teams up with IOC and France to support healthy Paris Olympics
Official X account of Tedros Adhanom Ghebreyesus: LetsMove campaign
International Paralympic Committee: Behind the scenes of the Paris 2024 handover dance one year since its making
MythDetector: What Do the Steel Horse and Bull’s Head at the Paris Olympics Symbolise?