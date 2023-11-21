Правда ли, что командующий силами НАТО в Литве призвал литовцев готовиться к войне с Россией?

В первом абзаце литовского оригинала действительно говорится о том, что Литва и другие страны НАТО должны усилить собственную оборону и подготовить свои общества к войне с Россией. Однако дальше имеет место отсебятина от российских пропагандистов. Они пишут, что, по словам Нильсена, “когда Украина потерпит поражение, Россия вторгнется в страны Балтии, а Иран и Китай начнут войну против Израиля и Тайваня, в то время как внимание США будет сосредоточено на Тихоокеанском регионе”. В то же время, в оригинале на сайте LRT, Нильсен утверждает, что “если Украина проиграет войну против России, то Иран и Китай будут знать, что они могут начать войну соответственно против Израиля и Тайваня” (оригинальный текст на литовском: jei Ukraina pralaimėtų karą prieš Rusiją, tuomet Iranas ir Kinija žinotų, kad gali kariauti atitinkamai prieš Izraelį ir Taivaną). Т.е. в этой фразе Нильсена нет каких-либо упоминаний о странах Балтии .

О необходимости Литвы (как и других стран НАТО) быть готовыми к российской угрозе Нильсен говорит в ином контексте. Во-первых, он говорит о том, что Россия может выйти из войны в Украине более сильной и захочет применять силу в дальнейшем, что означает наличие угрозы и возможное ухудшение ситуации в регионе. Во-вторых, Россия долгое время занималась гибридной деятельностью, направленной на дестабилизацию и конфронтацию со странами ЕС и НАТО, используя дезинформации в качестве одного из основных приемов. При этом Москва считает страны Балтии самым уязвимым звеном стран НАТО, что означает потенциальное увеличение рисков безопасности для них в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Поэтому угрозы гибридной войны никуда не исчезли. Это означает, что поток фейков и попыток влиять на избирателей со стороны России будет продолжаться, и это нельзя игнорировать. В-третьих, организация обороны требует комплексного подхода, о чем рассуждает Нильсен, приводя примеры Украины, Израиля и Финляндии. Отталкиваясь от этих примеров, он приходит к выводу, что в случае угрозы защищать страну должно все общество, а не только вооруженные силы, и понимание этого является важным ментальным процессом, требующим конкретных практических действий. Поэтому его рассуждения о необходимости литовского общества быть готовым к российской угрозе означают, что данная проблема касается всех жителей страны, а также требует конкретных организационных усилий и психологической подготовки. В то же время, на конкретный вопрос о решимости России начать войну против НАТО он отвечает, что Россия сделает все, чтобы этого избежать. Поэтому в материале Baltnews на лицо тенденция “додумывать” те или иные тезисы за главного героя оригинального материала LRT.