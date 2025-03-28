Правда ли, что когда распадется Европейский Союз, страны Балтии обратятся за помощью к России?

Teiginiai
“Страны Балтии из-за кризиса Европейского Союза ждет экономический кризис. Балтийские государства как всегда при наступлении тяжелых времен обратятся за помощью к России, которая откажется им помогать из-за их антироссийской позиции“, – сообщают в видеороликах и текстах, опубликованных на пророссийских ресурсах в социальных сетях.
Verdiktas
Текст и видеоролики, созданные на его основе, содержат элементы пропаганды, направленной на дискредитацию стран Балтии и Европейского Союза. Исторические отсылки к событиям 1939–1940 годов в Литве, Латвии и Эстонии искажают факты: оккупация и аннексия стран Балтии Советским Союзом автором отрицаются, а договоры, которые были подписаны под нажимом Кремля, подаются как „обращение за помощью“. Напоминаем, Балтийские государства в 1939 году были оккупированы и затем аннексированы Советским Союзом, их население подверглось массовым репрессиям и депортациям. Тезисы об обращении стран Балтии в 1939 году за помощью к СССР ничто иное, как попытка российской пропаганды придать законность насильному захвату балтийских государств. Экономические данные по Германии и странам Балтии подаются тенденциозно – игнорируется рост ВВП, преувеличивается кризис в Германии. Выводы авторов видеороликов и текстов не соответствуют экспертной аналитике (МВФ, Евростат) и служат целям информационной войны.
Melo detektoriaus komentaras
Что не так с заявлениями о экономическом кризисе стран Балтии и Европы:Центральный Банк Литвы прогнозирует, что ВВП страны в 2025 году, вырастет на 2.9 проц., в 2026 на 3.0 проц., и в 2027 также на 3.0 процента. Эксперты из Центрального Банка Латвии, ожидают, что ВВП вырастет на 2.1 проц. в 2025 году, на 3.0 проц. в 2026 году и на 3.3 проц. в 2027 году. В Центральном Банке Эстонии считают, что рост экономики увеличится примерно до 2.5 проц., в каждый из следующих двух лет (в 2026 и 2027 годах).Европейский Союз действительно сталкивается с экономическими проблемами, вызванными постпандемическим кризисом, который усугубляется последствиями нападения Российской Федерации на Украину. Однако несмотря на все – экономика ЕС медленно, но верно восстанавливается и развивается. Согласно прогнозам Европейского Центрального Банка ВВП Еврозоны (представляющей 20 из 27 стран-членов, включая крупнейшие экономические державы ЕС) должен вырасти на 0,9 проц. в 2025 году, на 1,2 проц. в 2026 году и до 1.3 проц. в 2027 году. С основными экономическими данными и индикаторами по состоянию Еврозоны можно ознакомиться здесь.
Эксперты Международного Валютного Фонда считают, что ВВП Еврозоны в 2025 году увеличится на 1.0 проц., и на 1.4 проц. в 2026 годах. По их мнению: в зоне евро ожидается ускорение роста, но более постепенными темпами, чем ожидалось в октябре 2024 года, при этом геополитическая напряженность продолжит оказывать давление на настроения. Более слабые, чем ожидалось, темпы роста в конце 2024 года, особенно в обрабатывающей промышленности, а также повышенная неопределенность относительно политических факторов и экономических мер объясняют снижение прогноза на 0,2 процентного пункта до 1.0 проц. в 2025 году. В 2026 году прогнозируется ускорение роста до 1.4 проц., чему будет способствовать укрепление внутреннего спроса по мере смягчения финансовых условий, повышения уверенности и некоторого снижения неопределенности.
Одна из крупнейших экономик Европы, Германия действительно испытывает определенные экономические проблемы, балансируя на уровне стагнации. Однако ни в экономический кризис, ни в рецессию экономика Германии не погрузилась. Более того, в Институте мировой экономики в Киле, считают что ВВП Германии в 2026 году возрастет не на 0.9 проц., как ожидалось ранее, а на 1.5 процента. Эксперты IfW ссылаются на предполагаемый рост инвестиций в 2026 году после того как их уровень четыре года подряд снижался. Кроме того, они указывают на планы менее рестрикционной кредитно-денежной политики, восстановление экономической конъюнктуры и увеличение государственных инвестиций.
Вся информация, которую мы привели выше, опровергает ключевые тезисы авторов пророссийских пропагандистских видеороликов и текстов как о экономическом коллапсе Европейского Союза так и кризисе и „неизбежном обращении стран Балтии за помощью к России“.Что не так с обращением Литвы, Балтии и Эстонии за помощью к СССР в 1939 – 1940 годах:
В августе 1939 года СССР и нацистская Германия заключили Пакт Молотова-Риббентропа, к которому прилагались секретные протоколы о разделе сфер влияния в Восточной Европе. Согласно этим документам, балтийские государства — Литва, Латвия и Эстония — переходили в зону интересов Советского Союза. Уже осенью 1939 года СССР начал оказывать давление на эти страны, требуя размещения своих военных баз на их территории под угрозой применения силы.
К лету 1940 года, после ввода дополнительных советских войск, в Прибалтике были сформированы полностью лояльные и послушные Кремлю правительства. Под контролем СССР прошли выборы, исход которых был предопределён: проголосовать можно было только за одобренных Кремлём кандидатов. Новые власти немедленно „обратились“ с просьбой о включении своих стран в состав Советского Союза. Этот процесс, сопровождавшийся военным давлением и политическими манипуляциями, международное сообщество позднее признало фиктивным.
Секретные протоколы пакта 1939 года, нарушавшие суверенитет третьих стран, были признаны Съездом народных депутатов СССР в 1989 году как юридически несостоятельные с момента их подписания. В 1960 году Консультативная ассамблея Совета Европы охарактеризовала присоединение Прибалтики к СССР как оккупацию. Позднее, в резолюциях Совета Европы и Европарламента, эти события были названы аннексией, а действия советского режима – преступлениями, требующими осуждения.
Массовые репрессии, депортации и насильственная советизация:
Процесс советизации Балтии сопровождался массовыми репрессиями, депортациями граждан и подавлением национального самосознания. Несмотря на формальный статус автономных республик, Литва, Латвия и Эстония фактически утратили самостоятельность, став частью унифицированной советской политико-экономической модели.
Особенно масштабные репрессии затронули Литву. По разным оценкам, в 1940-1950-х годах было депортировано от 130 000 до 300 000 человек. В это число входят более 20 000 казнённых или отправленных в лагеря участников антисоветского сопротивления – чьё партизанское движение активно действовало с 1944 года до середины 1950-х. Различия в статистике объясняются как методологией подсчётов, так и включением в общую цифру жертв как довоенных, так и послевоенных волн репрессий.
Источники
Европейский Центральный Банк – оценка экономических перспектив Еврозоны
Энциклопедия Британника: Германо-советский пакт о не агрессии
Макроэкономический прогноз Международного Валютного Фонда Резолюции Совета Европы о оккупации стран Балтии Советским Союзом
Основные экономические индикаторы и данные по Еврозоне Резолюция Консультативной ассамблеи Совета Европы от 29 сентября 1960 г. в отношении стран Балтии
В ФРГ улучшили прогноз роста ВВП из-за планов новой коалиции
Институт мировой экономики в Киле – макроэкономический прогноз на 2025 – 2026 годы Центральный Банк Литвы – прогноз ВВП на 2025 – 2027 годы