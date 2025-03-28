Правда ли, что когда распадется Европейский Союз, страны Балтии обратятся за помощью к России?

Что не так с заявлениями о экономическом кризисе стран Балтии и Европы:Центральный Банк Литвы прогнозирует, что ВВП страны в 2025 году, вырастет на 2.9 проц., в 2026 на 3.0 проц., и в 2027 также на 3.0 процента. Эксперты из Центрального Банка Латвии, ожидают, что ВВП вырастет на 2.1 проц. в 2025 году, на 3.0 проц. в 2026 году и на 3.3 проц. в 2027 году. В Центральном Банке Эстонии считают, что рост экономики увеличится примерно до 2.5 проц., в каждый из следующих двух лет (в 2026 и 2027 годах).Европейский Союз действительно сталкивается с экономическими проблемами, вызванными постпандемическим кризисом, который усугубляется последствиями нападения Российской Федерации на Украину. Однако несмотря на все – экономика ЕС медленно, но верно восстанавливается и развивается. Согласно прогнозам Европейского Центрального Банка ВВП Еврозоны (представляющей 20 из 27 стран-членов, включая крупнейшие экономические державы ЕС) должен вырасти на 0,9 проц. в 2025 году, на 1,2 проц. в 2026 году и до 1.3 проц. в 2027 году. С основными экономическими данными и индикаторами по состоянию Еврозоны можно ознакомиться здесь.