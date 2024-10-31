Правда ли, что Клаус Шваб объявил о повсеместном прекращении владения автомобилями к 2030 году?

Видео взято из выступления Шваба на Всемирном правительственном саммите в 2015 году. В своем выступлении Шваб обсуждает привычные темы инноваций, новых бизнес-моделей и их влияния на жизнь людей и на экологию. Однако в посте пользователя Threads показан лишь отрывок выступления, смонтированный из двух следующих друг за другом фрагментов выступления. В одном фрагменте , глава ВЭФ говорит, что к 20-ой встрече саммита (в районе 2032 года), участники форума будут вызывать Uber с машиной-автопилотом. Это не объявление конца владения машинами – это констатация развивающегося тренда .

В другом фрагменте видео Клаус Шваб заявляет, что разговаривал с мэром Лос-Анджелеса, который сказал главе ВЭФ, будто к 2030 году в Лос-Анджелесе нельзя будет водить частные машины, что в свою очередь позволит сделать из шоссе парки. Это не объявление об исчезновении частного владения машинами по всему миру, а рассказ о планах одного конкретного города. Однако и эти планы отражают пока что существующие тенденции продвижения каршеринга (сервиса совместного использования машин) в США для улучшения экологии и сокращения пробок.