Правда ли, что Клаус Шваб объявил о повсеместном прекращении владения автомобилями к 2030 году?

Teiginiai
Клаус Шваб объявил о повсеместном прекращении владения автомобилями: „К 2030 году частных автомобилей больше не будет. Шоссе превратятся в парки“.
Verdiktas
Клаус Шваб не объявлял о повсеместном исчезновении частного владения автомобилями. В опубликованном видео он просто подчеркивает тенденцию на распространение машин с автопилотом, а затем рассказывает, что отдельный американский город – Лос-Анджелес – планирует к 2030 году запретить вождение частных автомобилей, чтобы улучшить ситуацию с пробками и экологией. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Глава Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб часто становится героем теорий заговора, утверждающих, что ВЭФ – это глобалистская организация, которая под прикрытием заботы об экономике и экологии хочет установить новый мировой порядок. К таким теориям можно отнести и данный фейк.
Видео взято из выступления Шваба на Всемирном правительственном саммите в 2015 году. В своем выступлении Шваб обсуждает привычные темы инноваций, новых бизнес-моделей и их влияния на жизнь людей и на экологию. Однако в посте пользователя Threads показан лишь отрывок выступления, смонтированный из двух следующих друг за другом фрагментов выступления. В одном фрагменте, глава ВЭФ говорит, что к 20-ой встрече саммита (в районе 2032 года), участники форума будут вызывать Uber с машиной-автопилотом. Это не объявление конца владения машинами – это констатация развивающегося тренда.
В другом фрагменте видео Клаус Шваб заявляет, что разговаривал с мэром Лос-Анджелеса, который сказал главе ВЭФ, будто к 2030 году в Лос-Анджелесе нельзя будет водить частные машины, что в свою очередь позволит сделать из шоссе парки. Это не объявление об исчезновении частного владения машинами по всему миру, а рассказ о планах одного конкретного города. Однако и эти планы отражают пока что существующие тенденции продвижения каршеринга (сервиса совместного использования машин) в США для улучшения экологии и сокращения пробок.
Источники
Delfi: Правда ли, что ВЭФ предложила людям употреблять свои собственные испражнения в качестве пищи?
Delfi: Правда ли, что ВЭФ признал, будто пандемия коронавируса COVID-19 была тестом на проверку послушания общества новому мировому порядку?
The New Global Context and Its Impact on the Role of Government
Forbes: What Are Self-Driving Cars? The Technology Explained
NBC News: Why 95 Percent of Your Driving Won’t Be in Your Own Car by 2030