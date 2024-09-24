Правда ли, что картофель, который используют в МакДональдсе, обрабатывают смертельно опасными пестицидами?

Teiginiai
“Для изготовления картофеля фри в сети ресторанов быстрого питания МакДональдс всегда используется один и тот же сорт картофеля из США – Russet Burbank. Необычайно длинный и сложный в выращивании, но именно этого они и добиваются. Потому что когда вы бываете в МакДональдсе, вам не может не понравиться картошка фри, упакованная в красные коробки. Они настаивают на том, чтобы на картофеле не было никаких изъянов. Существует очень распространенный дефект картофеля сорта Burbank, который называется сетчатый некроз. Это небольшая коричневая линия или пятна, которые проступают сквозь картофель. Так вот, МакДональдс такой картофель покупать не станет. Единственный способ устранить этот дефект – это уничтожить тлю, которая его провоцирует. Для этого поля с картофелем обрабатывают пестицидом под названием „Монитор“. Этот пестицид настолько токсичен, что фермеры, выращивающие этот картофель в Айдахо (штат в США – ред.), не выходят на свои поля в течение пяти дней после опрыскивания“, – утверждают создатели видеоролика.
Verdiktas
Видеоролик содержит как правдивую информацию, так и устаревшие или недостоверные данные. МакДональдс действительно использует картофель Russet Burbank, но это не единственный сорт картофеля, который используется для приготовления пищи в этой сети ресторанов быстрого питания. Заявление о том, что для обработки картофеля используется пестицид „Монитор“, устарело – этот пестицид запрещен в США с 2009 года.
Melo detektoriaus komentaras
МакДональдс действительно использует сорт Russet Burbank для приготовления картофеля фри, однако это не единственный используемый сорт. Компания также применяет другие сорта, такие, как Shepody и Innovator, в зависимости от региона и доступности. МакДональдс закупает картофель не только в США, но и в других странах, включая Канаду и европейские государства, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение ресторанов по всему миру. Компания предъявляет строгие требования к качеству сырья, включая внешний вид картофеля, чтобы обеспечить однородность и привлекательность готового продукта.
Сетчатый некроз – это заболевание картофеля, вызываемое вирусами, которые переносятся тлей. Это приводит к появлению коричневых линий и пятен внутри клубня. Хотя уничтожение тли является одним из способов предотвращения этого заболевания, современные методы включают интегрированную защиту растений, использование устойчивых сортов и биологических средств борьбы.
Метамидофос (Монитор) широко использовался в прошлом, однако из-за высокой токсичности его применение было запрещено или ограничено во многих странах. В Европейском Союзе и США использование метамидофоса (запрещено использовать и в Великой Британии) было полностью прекращено к 2008 - 2009 годам. Поэтому утверждение о его использовании для выращивания картофеля в настоящее время не соответствует действительности. Более того, Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) регулярно следит за использованием пестицидов в сельском хозяйстве и тем, присутствуют ли пестициды во фруктах и овощах, которые покупают потребители. В его базе данных, отзывов, изъятий с рынка и предупреждений о безопасности нет упоминаний о картофеле Russet Burbank.
Создатели видеоролика цитируют и показывают выступление журналиста и писателя Майкла Поллана на мероприятии Королевского общества искусств в 2013 году. Впоследствии Майкл Поллан заявил, что его выступление в 2013 году был основано на отчетах, которые он подготовил в конце 1990-х годов.
Источники
Запрет использования пестицида Метамидофос в Европейском Союзе
Регулирование использования пестицидов в Великобритании после Brexit