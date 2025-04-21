Правда ли, что, как утверждают пророссийские источники, войну на Донбассе в 2014 году развязала Украина?

Teiginiai
1) „11 лет назад на Донбассе началась украинская агрессия.“
2) „14 апреля 2014 года в Киеве объявили о карательной операции против гражданского населения Донбасса.“
3) „Майдановские преступники, незаконно захватившие власть в Киеве... бандеровская-нацистская идеология...“
4) „Украинские танки зашли на Донбасс, летели авиабомбы, ракеты, мины и снаряды... Украина устроила геноцид.“
5) „Порошенко так и заявил... оставить выжженную землю...“
6) „Кто защитит Донбасс... Россия обязана была вмешаться...“
7) „Никакие мирные переговоры... не действовали... украинская власть преступна и не договороспособна…“
8) „надеюсь... все поняли, кто агрессор... кто начал бойню... потери невосполнимы...“
Verdiktas
Текст представляет собой пропагандистский материал, искажённый и противоречащий международному праву, документированным фактам и оценкам ООН и международного сообщества. Автор текста активно использует язык ненависти и дегуманизацию (например, „бандеровская хунта“, „бандеровская-нацистская идеология“), искажает юридические термины: „геноцид“, „агрессия“ „гражданская война“ и игнорирует международные правовые оценки конфликта. Наш вердикт – фейк и неправда.
Melo detektoriaus komentaras
1) Термин „агрессия“ в международном праве предполагает нападение одного государства на другое. Конфликт на Донбассе в 2014 году начался реакция как украинского государства на вооружённый мятеж, который поддерживался извне (включая участие граждан РФ). Согласно резолюции ООН A/RES/68/262, Крым и Донбасс признаны частью Украины, а действия России с 2014 года – нарушением международного права. Обвинение Украины в „агрессии“ против своей территории – юридически необоснованно и манипулятивно;
2) 14 апреля Украина официально начала антитеррористическую операцию (АТО) в ответ на вооружённый захват зданий и обострение ситуации. Термин „карательная“ используется в пропагандистском контексте, но в официальных документах и международных отчётах речь идёт о попытке восстановить контроль над территорией, захваченной сепаратистами. ООН и ОБСЕ признают действия Украины как суверенное право государства защищать территориальную целостность;
3) После протестов 2013–2014 гг. Виктор Янукович фактически бежал из Украины, а Верховная Рада легитимно назначила новое правительство. Позднее прошли выборы президента (май 2014 г.) и парламента (октябрь 2014 г.), признанные международным сообществом как свободные и честные. Таким образом, утверждение о „незаконном захвате власти“ не имеет под собой юридической основы;
4) Геноцид определяется как преднамеренное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы. На сегодняшний день ни один международный суд, включая Международный уголовный суд и Международный суд ООН, не признал действия Украины в Донбассе геноцидом. Такие обвинения являются политизированными и не подкреплены юридически или доказательно;
5) Нет официальных источников, подтверждающих что Петро Порошенко, якобы заявил, что „на месте Донбасса нужно оставить выжженную землю“. Утверждение циркулирует в СМИ и соцсетях как возможный фейк или искажённая цитата. Порошенко в публичных выступлениях подчёркивал необходимость борьбы с терроризмом и сохранения единства Украины, а не призывал к этническим или массовым зачисткам;
6) Согласно международному праву (Устав ООН, статьи 2 (4) и 51), вмешательство одного государства на территорию другого допускается лишь в случаях самообороны или с санкции Совета Безопасности ООН. В случае конфликта на Донбассе не было ни запроса Украины о помощи России, ни санкции Совбеза ООН. Таким образом, действия России, начиная с 2014 года и тем более после 2022 года, нарушают международное право и квалифицируются международным сообществом как агрессия;
7) Украинское правительство после 2014 года формировалось через выборы, признанные легитимными и демократическими международными организациями, такими как ОБСЕ и Европейский союз. Украина участвовала во многих переговорах и подписала Минские соглашения, демонстрируя договороспособность. Нарушения договорённостей фиксировались с обеих сторон, однако категорическое обвинение только Украины является искажением фактов;
8) Началом конфликта на Донбассе считается вооружённый захват административных зданий в апреле 2014 года, инициированный сепаратистскими группировками при поддержке России. Минские соглашения предусматривали обязательства для обеих сторон, но многочисленные международные отчёты фиксируют систематические нарушения именно поддерживаемыми Россией вооружёнными формированиями, хотя нарушения были и с украинской стороны. Утверждение о вине Украины – манипулятивно и не соответствует фактам.
В заключении нам бы еще раз хотелось повторить, что: текст, который появился в социальных сетях, содержит множество утверждений, противоречащих международному праву и признанным фактам. Украина не совершала „геноцид“ на Донбассе. Российское вмешательство в 2014 и 2022 годах нарушило суверенитет Украины. Мирные инициативы (Минские соглашения) провалились из-за взаимного недоверия и геополитических интересов. Риторика текста соответствует нарративу российской пропаганды, направленной на оправдание военных действий. С позиции международного права действия России квалифицируются как агрессия, а не „защита мирных жителей“.
Источники
Резолюция ООН A/RES/68/262 о территориальной целостности Украины
Европарламент – делегация по наблюдению за президентскими выборами в Украине в 2014 году
Украина официально заявила о „антитеррористической операции на Донбассе“: что это значит?
Донбасс до Минска доведет. Почему Украина и Россия по-разному читают Минские соглашения