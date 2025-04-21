Правда ли, что, как утверждают пророссийские источники, войну на Донбассе в 2014 году развязала Украина?

6) Согласно международному праву (Устав ООН, статьи 2 (4) и 51), вмешательство одного государства на территорию другого допускается лишь в случаях самообороны или с санкции Совета Безопасности ООН. В случае конфликта на Донбассе не было ни запроса Украины о помощи России, ни санкции Совбеза ООН. Таким образом, действия России, начиная с 2014 года и тем более после 2022 года, нарушают международное право и квалифицируются международным сообществом как агрессия;