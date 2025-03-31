Правда ли, что как только Литва объявила о выходе из конвенции о противопехотных минах, на них, установленных литовскими военными, подорвался житель Литвы?

Teiginiai
“Установка противопехотных мин вдоль границы с Беларусью литовскими военными привела к гибели местного жителя. Житель литовской деревни Норвелишки, 42-летний Йонас Петраускас, отец двоих детей, подорвался на мине в лесу и скончался от потери крови. Очевидцы сообщают: литовские солдаты начали установку мин в начале марта,“ – сообщают пророссийские блогеры в социальных сетях.
Verdiktas
Сообщения о гибели Йонаса Петраускаса, якобы подорвавшегося на мине в лесу рядом с белорусской границей – ничто иное, как дезинформация, еще один элемент информационной войны, которую против Литвы ведут Россия и Беларусь. Информации об этом случае нет нигде, кроме пророссийских информационных каналов в социальных сетях. Наш вердикт – мистификация и неправда.
Melo detektoriaus komentaras
Конвенция о противопехотных минах и почему Литва из нее выходит
Для начала нам бы хотелось объяснить, чем является Оттавская конвенция, почему Литва, Латвия, Эстония и Польша решили из нее выйти. Итак, Оттавская конвенция (Конвенция о запрете противопехотных мин) – это международный договор, принятый в 1997 году и запрещающий разработку, производство, использование и накопление противопехотных мин. Документ обязывает государства-участники уничтожать существующие запасы и оказывать помощь жертвам мин. К конвенции присоединилось более 160 стран, но ряд государств, включая Россию, США и Китай, не являются ее участниками. Литва эту Конвенцию ратифицировала в 2003 году. Выйти из Конвенции Балтийские государства и Польша решили из-за угрозы со стороны Российской Федерации.
Тайна Йонаса Петраускаса
Йонас Петраускас – на литовском языке означает приблизительно то же самое, что Иван Иванович Иванов на русском языке или Джон Смит на английском, то есть одно из самых шаблонных имен, какие только можно придумать. Тайна Йонаса Петраускаса, жителя Норвилишкес, примерного семьянина и отца двух детей, заключается в том, что они никогда не существовал и является выдумкой российских или белорусских пропагандистов. Деревня Норвилишкес находится в Шальчининкайском районе Литвы, недалеко от границы с Беларусью. Новость о якобы подорвавшемся на мине жителе деревни, на интернет-портале самоуправления Шальчининкайского района отсутствует.
Что говорят литовские ведомства
Информации о якобы случившейся трагедии не найти не только на интернет-портале Шальчиникайского самоуправления, но и на порталах министерства Обороны Литвы, криминальной полиции Литвы. Отсутствует такая информация и на сайте Службы охраны государственной границы Литвы, зато на сайте можно найти информацию о жителях Шальчиникайского района попавшихся на контрабанде сигарет из Беларуси. Подведем итоги: на сайтах литовских ведомств нет ничего о случае с Йонасом Петраускасом: нет не потому, что такую информацию скрывают, а потому, что, как мы уже говорили – такого случая не было, его придумали и распространили российские и белорусские пропагандисты.
Источники
Конвенция о запрете противопехотных мин (Оттавская конвенция)
Официальный интернет-портал самоуправления Шальчининкайского района
Литва выходит из Конвенции о использовании противопехотных мин
Официальный сайт Службы охраны государственной границы Литвы