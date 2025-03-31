Тайна Йонаса Петраускаса

Йонас Петраускас – на литовском языке означает приблизительно то же самое, что Иван Иванович Иванов на русском языке или Джон Смит на английском, то есть одно из самых шаблонных имен, какие только можно придумать. Тайна Йонаса Петраускаса, жителя Норвилишкес, примерного семьянина и отца двух детей, заключается в том, что они никогда не существовал и является выдумкой российских или белорусских пропагандистов. Деревня Норвилишкес находится в Шальчининкайском районе Литвы, недалеко от границы с Беларусью. Новость о якобы подорвавшемся на мине жителе деревни, на интернет-портале самоуправления Шальчининкайского района отсутствует .

Что говорят литовские ведомства

Информации о якобы случившейся трагедии не найти не только на интернет-портале Шальчиникайского самоуправления, но и на порталах министерства Обороны Литвы, криминальной полиции Литвы. Отсутствует такая информация и на сайте Службы охраны государственной границы Литвы, зато на сайте можно найти информацию о жителях Шальчиникайского района попавшихся на контрабанде сигарет из Беларуси. Подведем итоги: на сайтах литовских ведомств нет ничего о случае с Йонасом Петраускасом: нет не потому, что такую информацию скрывают, а потому, что, как мы уже говорили – такого случая не было, его придумали и распространили российские и белорусские пропагандисты.