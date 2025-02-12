Правда ли, что из-за выхода Литвы, Латвии и Эстонии из энергокольца БРЭЛЛ в этих странах произойдет энергетическая катастрофа?

Teiginiai
“Россия экстренно приостановила поставки электричества из стран Прибалтики. Эти государства оказались на грани энергетической катастрофы. Цены на электроэнергию выросли на пятьдесят процентов и ожидается дальнейший рост – это вызовет рост инфляции. Швеция и Польша будут продавать электроэнергию странам Прибалтики по более высокой цене. В Литве уже состоялись протесты против повышения тарифов на электроэнергию. В случаи проблем Прибалтики придется обратиться за помощью к России. Литва в 2023 году смогла обеспечивать только 46 процентов внутреннего потребления электроэнергии за счет собственной генерации. Ставка на зеленую энергетику себя не оправдывает. Сухопутный энергомост из Литвы в Польшу признан не рентабельным“, – сообщают пророссийские источники информации.
Verdiktas
Информация о выходе Литы, Латвии и Эстонии из единого с Россией и Беларусью энергокольца БРЭЛЛ в российских СМИ и пророссийских источниках информации представлена однобоко. Говорится о том, что балтийские страны без энергии из России ждет коллапс и энергетическая катастрофа. Для того, чтобы в этом убедить зрителей, читателей и слушателей российские эксперты манипулируют фактами, укрывают одни и преувеличивают другие. Распространяют мистификации о якобы гигантском росте цен электроэнергии. Тем временем цены электроэнергии в Литве по сравнению с 2024 годом выросли на четыре, пять процентов – то есть буквально на несколько центов. Наш вердикт в видеороликах – распространяется дезинформация и неправда.
Melo detektoriaus komentaras
Страны Балтии вместе с Россией и Беларусью до сих пор действовали в российской системе IPS/UPS, так называемом едином энергетическом кольце БРЭЛЛ, в котором электрическая частота регулируется централизованно в Москве. Синхронизация с континентальной европейской зоной и выход из российской электросистемы состоится 9 февраля. Информация, которую распространяют российские и пророссийские источники информации о том, что после выхода из БРЭЛЛ цена электричества увеличится на десятки процентов – неправда. Следовательно, неправда и то, что выход из БРЭЛЛ вызовет рост инфляции в балтийских государствах. По данным Государственной службы регулирования энергетики цены электроэнергии в Литве по сравнению с 2024 годом выросли на четыре, пять процентов – то есть буквально на цент, полтора.
Литву и Польшу связывает запущенная в эксплуатацию в 2016 году линия энергопередачи „LitPol Link“ (мощность порядка – 1000 мегаватт). Линии энергопередач связывают Литву с Латвией и Польшей, обеспечивая импорт электроэнергии (подробно узнать об этом можно здесь). К 2030 году планируется построить новую линию электропередачи с Польшей Harmony Link мощностью 700 мегаватт (МВт), что поможет обеспечить интеграцию рынков электроэнергии. Инвесторами проекта Harmony Link выступают польские и литовский операторы систем передачи электроэнергии – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA и Litgrid. Полная мощность кабеля Nordbalt связывающего Литву и Швецию – 700 мегаватт. О том, как происходит синхронизация энергосистемы Литвы с единой Европейской энергосистемой и о том, какую пользу это принесет Литве, прочитать можно здесь. Стоимость проекта синхронизации энергосистем Балтийских государств и Континентальной Европы составляет около 1,6 миллиарда евро. Проект финансируется Европейским союзом. Более 1,2 миллиарда евро Литва, Латвия, Эстония и Польша уже получили в рамках программы ЕС по созданию соединительной инфраструктуры.
То, что российские эксперты утверждают о неэффективности возобновляемых источников энергии для производства электрической энергии в Литве – неправда. Благодаря тому, что Литва интенсивно развивает возобновляемые источники энергии, она уже в состоянии обеспечить самостоятельно до 70 – 80 процентов своего энергопотребления. В 2023 году электростанции на возобновляемых источниках энергии произвели рекордное количество электроэнергии – ее доля составила 70 процентов от общего объема производства в стране. Подробно о производстве электроэнергии в Литве можно узнать, например, здесь (данные за 2023 год.). Уже в декабре 2024 года и в январе 2025 года генерация электроэнергии благодаря возобновляемым источникам энергии составила 75 процентов от общего потребления электроэнергии в стране. Этот факт полностью опровергает выдумку российской пропаганды. Неправда и то, что в Литве прошли протесты против роста цен на электричество. Как мы уже упоминали, цена электроэнергии на 2025 год по сравнению с 2024 годом увеличилась на цент-полтора. Население Литвы проигнорировало этот „гигантский“ скачок цен на электричество, и что бы там ни придумывали российские пропагандисты, протестовать на улицы против роста цен на электричество люди не вышли. Неправда и то, что жители Литвы платят за электричество чуть ли не больше всех в Европейском Союзе. С информацией о стоимости электрической энергии для потребителей в ЕС можно ознакомиться здесь.
Источники
На долю местных электростанций в Литве приходится 75 процентов потребляемой электроэнергии
Государственная служба регулирования энергетики – информация о цене на электрическую энергию на первую половину 2025 года
Более двух третей электроэнергии, производимой в Литве, поступает из возобновляемых источников