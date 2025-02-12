Правда ли, что из-за выхода Литвы, Латвии и Эстонии из энергокольца БРЭЛЛ в этих странах произойдет энергетическая катастрофа?

То, что российские эксперты утверждают о неэффективности возобновляемых источников энергии для производства электрической энергии в Литве – неправда. Благодаря тому, что Литва интенсивно развивает возобновляемые источники энергии, она уже в состоянии обеспечить самостоятельно до 70 – 80 процентов своего энергопотребления. В 2023 году электростанции на возобновляемых источниках энергии произвели рекордное количество электроэнергии – ее доля составила 70 процентов от общего объема производства в стране. Подробно о производстве электроэнергии в Литве можно узнать, например, здесь (данные за 2023 год.). Уже в декабре 2024 года и в январе 2025 года генерация электроэнергии благодаря возобновляемым источникам энергии составила 75 процентов от общего потребления электроэнергии в стране. Этот факт полностью опровергает выдумку российской пропаганды. Неправда и то, что в Литве прошли протесты против роста цен на электричество. Как мы уже упоминали, цена электроэнергии на 2025 год по сравнению с 2024 годом увеличилась на цент-полтора. Население Литвы проигнорировало этот „гигантский“ скачок цен на электричество, и что бы там ни придумывали российские пропагандисты, протестовать на улицы против роста цен на электричество люди не вышли. Неправда и то, что жители Литвы платят за электричество чуть ли не больше всех в Европейском Союзе. С информацией о стоимости электрической энергии для потребителей в ЕС можно ознакомиться здесь.