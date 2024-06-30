Правда ли, что искусственный интеллект создаст новую глобальную религию?

Teiginiai
Заместитель председателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба Юваль Ной Харари предлагает позволить искусственному интеллекту переписать Библию, чтобы создать «новую религию равенства и инклюзивности» в соответствии с «глобалистским видением мира».
Verdiktas
Израильский писатель Юваль Ной Харари не призывал создавать новую религию при помощи переписывания Библии – он просто указал на возможности искусственного интеллекта в этой области. При этом Харари никак не связан с Всемирным экономическим форумом и Клаусом Швабом – кроме того, что дважды выступил на форуме ВЭФ в Даосе. Сами ВЭФ и Шваб – не часть «глобалистского мирового правительства», этот фейк неоднократно разоблачался. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Известный израильский историк и популярный писатель Юваль Ной Харари, известный своими неординарными идеями, действительно сказал, что искусственный интеллект (ИИ) мог бы переписать Библию. Однако это утверждение было сделано в контексте обсуждения возможностей человечества и ИИ в современном мире. Харари заявил, что ИИ отличается от всех других технологий тем, что он может принимать решения самостоятельно. Поэтому, сказал историк, в отличие, например, от печатного станка Гутенберга, ИИ «может даже написать новую Библию».
По словам Харари, различные религии ссылаются на сверхъестественный способ создания их священной книги, будь то Библия или Коран. «Через несколько лет, возможно, появятся действительно правильные религии», — сказал он с ухмылкой. «Подумайте о священных книгах, написанных ИИ. Это может стать реальностью через несколько лет».
С этим мнением писателя можно соглашаться или не соглашаться (многие христианские СМИ и организации раскритиковали слова Харари), однако из контекста понятно, что историк не призывает создать новую глобальную религию, а рассуждает о возможностях ИИ. Более того, в других своих высказываниях Харари предупреждал об опасностях ИИ, в том числе в сфере религии. Несмотря на это в интернете на разных языках распространились фейки о том, что советник главы Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клауса Шваба Юваль Ной Харари призвал к созданию единой новой религии при помощи ИИ.
Однако, как указало издание AAP Factcheck, во-первых, Харари ни к чему не призывал, а, во-вторых, не существует никаких указаний на то, что Харари является заместителем или советником Клауса Шваба или работает в ВЭФ. Писатель дважды выступал на форуме ВЭФ в Давосе – в 2018 и 2020 годах – но не работает там.
Конспирологические теории давно называют основателя ВЭФ Клауса Шваба главным и зловещим «глобалистом», который якобы тайно управляет миром. ВЭФ и сам Шваб – одни из самых популярных тем для теорий заговора. И Delfi, и другие фактчекеры уже разоблачали теории заговора, cвязанные с ВЭФ и Клаусом Швабом.
- Источники
- Christian Network Europe: “AI can write a new Bible”
- The Times of Israel: Yuval Noah Harari warns AI can create religious texts, may inspire new cults
- AAP Factcheck: Bonkers Bible claim twists author’s words
- WEF: What are the real debates surrounding immigration in an increasingly globalized world?
- WEF: Read Yuval Harari's blistering warning to Davos in full
- Bloomberg: Davos’ World Economic Forum is a Favorite Focus of Conspiracies
- Фейк: Клаус Шваб и мировые элиты готовятся перестроить мир и уничтожить часть человечества
- Вокс Украина: КОНСПИРОЛОГИЯ: Правительства стран под руководством Клауса Шваба внедряют инновации для контроля населения