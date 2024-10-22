Правда ли, что имитация демократии и правового государства – это политические итоги 20 лет членства Литвы в ЕС?

Teiginiai
В тексте RuBaltic.ru утверждается, что демократические принципы и правовое государство в Литве за 20 лет ее членства в ЕС лишь имитируются. Автор говорит, что поддержка членства страны в ЕС стала результатом активной пропагандистской кампании. Кроме того, в тексте присутствуют заявления о проблемах со свободой, демократией и правами человека в Литве, иллюстрацией чего является использование судебной системы для политических целей, включая дела против российских граждан, причастных к вильнюсских событиям 1991 г., и дело Альгирдаса Палецкиса. Отдельно критикуется прославление „известных нацистских коллаборационистов“ и бездействие Брюсселя по этим вопросам.
Verdiktas
История остается одной из важных сфер, где российская пропаганда пытается навязывать свое мнение соседям. В особенности это касается истории Второй мировой войны, а в контексте стран Балтии (в частности Литвы) – и советской оккупации. При этом зачастую используются цепочки из взаимосвязанных пропагандистских тезисов, которые касаются как истории стран Балтии межвоенного и военного времени, так и периода независимости, восстановленной после советской оккупации. Данный текст RuBaltic.ru является примером того подхода и содержит приемы исторических манипуляций, умноженных на откровенную ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Данный текст является цепочкой из хорошо известных тезисов, характерных для российской пропаганды. Использование их вместе должно усилить эффект, производимый на читателя. Поэтому стоит разобрать ряд утверждений, приведенных автором в тексте, чтобы показать эту взаимосвязь.
Аргументы, что активная пропагандистская кампании позволила преодолеть якобы низкую поддержку населением Литвы вступления страны в ЕС, являются манипуляцией. Стоит напомнить, что любая важная политическая инициатива, включая референдумы, сопровождается информационными кампаниями, цель которых — разъяснить населению возможные выгоды и риски. Так что это абсолютно нормальная практика для любой демократической страны. Кроме того, стоит напомнить, что в 2003 году в девяти странах состоялись референдумы об их присоединении к ЕС. В Литве за вступление страны в Евросоюз проголосовало 91.1% избирателей. По показателю еврооптимизма Литва уступила лишь Словакии, где идею членства страны в ЕС поддержали 93.7% пришедших на участки. Кроме того, в референдуме в Литве приняли участие 63.4% избирателей, и явка была больше лишь на Мальте (90.9%), Латвии (71.5%) и Эстонии (64.1%). Простой анализ этих цифр говорит позволяет сделать вывод о двух вещах. Во-первых, в Литве членство страны в ЕС поддержали большинство граждан, имевших на тот момент право голоса. Во-вторых, сопоставление цифр по явке и поддержке вступления в ЕС, говорит о том, что литовские избиратели были не только одними из самых активных, но и одними из самых проевропейских среди всех стран, где в 2003 г. проводились аналогичные референдумы. Поэтому именно референдум 2003 года, а не проведенный тремя годами ранее соцопрос, отражает не только реальную поддержку, но и уровень информирования граждан Литвы о преимуществах членства в ЕС.
„Детектор лжи“ ранее неоднократно разоблачал пропагандистские материалы вокруг персоны Альгирдаса Палецкиса и его соратников. Об этом можно прочитать, например, здесь или здесь. Поэтому стоит повторить два тезиса из наших предыдущих материалов. Во-первых, прокремлевские пропагандисты обычно манипулятивно гиперболизируют роль Палецкиса в литовской политике, представляя его чуть ли не лидером оппозиции, хотя в лучшем случае он бы мог рассчитывать на максимум пару процентов маргинального электората. Во-вторых, подробности дела Палецкиса и причины того, почему его деятельность вызвала подозрения у правоохранительных органов Литвы, можно легко ознакомиться на основании доступных в интернете материалов. Здесь можно посмотреть запись совместной пресс-конференции департамента госбезопасности Литвы, Криминальной полиции и Генеральной прокуратуры, здесь – комментарий представителя Генеральной прокуратуры Литвы, а здесь – комментарий Департамента госбезопасности Литвы. Стоит также напомнить, что процесс Палецкиса проходил по всем процессуальным правилам и имел состязательный характер, предоставляя обвиняемому всю полноту правовых возможностей для защиты.
Тезис автора о том, что судебный процесс по событиям 1991 года является „пародией на правосудие“ – это сознательная манипуляция. Аргумент о том, что фигуранты процесса действовали „в соответствии с законами СССР и присягой“, игнорирует тот факт, что действия, нарушающие международные права человека, не могут быть оправданы внутренними законами СССР. Кроме того, данная трактовка также игнорирует факт советской оккупации Литвы со всеми вытекающими юридическими последствиями. Вмешательство во внутренние дела суверенного государства (стоит напомнить, что 11 марта 1990 г. Верховный Совет Литвы принял Акт о восстановлении литовского государства). Таким же манипулятивным является и заявление автора о переписывании законов „задним числом“. Обновление законодательства в странах, переживших такие трагические события, является частью переходного правосудия и восстановления справедливости для жертв. Кроме того, изменение уголовных норм в контексте европейской интеграции и приведения их в соответствие с международным правом не является необычной практикой. Наконец, утверждения, что советские военнослужащие не использовали боевые патроны, и что стрельба велась с крыш, подконтрольных протестующим, выглядит, как попытка оправдать действия советских сил. Однако это противоречит признанным фактам и свидетельствам. Сам факт наличия жертв среди мирных жителей говорит о применении советскими солдатами силы с трагическими последствиями.
Тезис из текста о том, что „один из политических идеалов европейской Литвы – гитлеровская Германия“, чрезмерной и необоснованной гиперболизацией, традиционных для российской пропаганды. В качестве аргумента используется установку памятников историческим личностям. Стоит напомнить, что Литва, как и многие другие страны, пытается разобраться с трудной историей времен Второй мировой войны, когда на смену советской пришла немецкая оккупация.
Установка памятников тем или иным личностям не означает прямого или косвенного одобрения нацистской идеологии. Это часто связано с попытками сохранить память о людях, сыгравших роль в национальной истории, даже если их деятельность была неоднозначной. Упоминание о памятнике Юозасу Крикштапонису подается без должного контекста. Хотя он действительно участвовал в шуцманшафте, его скорее можно рассматривать не столько как коллаборациониста, сколько борца за независимость Литвы от СССР. Манипуляция заключается в том, что это упрощает сложный исторический вопрос и сводит всё к нацистскому коллаборационизму. Тоже самое касается памяти Казиса Шкирпы и Юозаса Амбразявичюса-Бразайтиса. Эти фигуры действительно спорны. Тем не менее, наличие публичных дискуссий вокруг биографий Шкирпы и Амбразявичюса-Бразайтиса свидетельствует о том, что литовское общество готово обсуждать неоднозначные моменты собственной истории и фигур, с ним связанных. Это не только подтверждает, что история не является черно-белой и нюансы, а также общественный диалог по ним, являются очень важными. Поэтому мемориалы, установленные в их честь, скорее являются частью сложного процесса переоценки истории Литвы, имеющего место в литовском обществе.
В итоге, такой подход RuBaltic.ru манипулятивен тем, что связывает установку памятников историческим личностям с нацистской идеологией, упрощая и искажая реальную политическую и историческую картину Литвы. Хочется также задаться риторическим вопросом, возможен ли подобный диалог в современной России? Однако, ответом будет однозначное „нет“, поскольку кремлевская версия истории четко разделяет все на черное и белое, и пытается навязывать такое свое видение истории соседям.
Источники
Манипуляция: осужденный за шпионаж в пользу России Палецкис – не шпион
Манипуляция и фейк: „Политические преследования в Литве напоминают расправы гестапо“
Официальные лица: Альгирдас Палецкис работал на российскую разведку
Прямо включение: комментарий Генеральной прокуратуры по поводу Палецкиса