Правда ли, что имитация демократии и правового государства – это политические итоги 20 лет членства Литвы в ЕС?

Аргументы, что активная пропагандистская кампании позволила преодолеть якобы низкую поддержку населением Литвы вступления страны в ЕС, являются манипуляцией. Стоит напомнить, что любая важная политическая инициатива, включая референдумы, сопровождается информационными кампаниями, цель которых — разъяснить населению возможные выгоды и риски. Так что это абсолютно нормальная практика для любой демократической страны. Кроме того, стоит напомнить , что в 2003 году в девяти странах состоялись референдумы об их присоединении к ЕС. В Литве за вступление страны в Евросоюз проголосовало 91.1% избирателей. По показателю еврооптимизма Литва уступила лишь Словакии, где идею членства страны в ЕС поддержали 93.7% пришедших на участки. Кроме того, в референдуме в Литве приняли участие 63.4% избирателей, и явка была больше лишь на Мальте (90.9%), Латвии (71.5%) и Эстонии (64.1%). Простой анализ этих цифр говорит позволяет сделать вывод о двух вещах. Во-первых, в Литве членство страны в ЕС поддержали большинство граждан, имевших на тот момент право голоса. Во-вторых, сопоставление цифр по явке и поддержке вступления в ЕС, говорит о том, что литовские избиратели были не только одними из самых активных, но и одними из самых проевропейских среди всех стран, где в 2003 г. проводились аналогичные референдумы. Поэтому именно референдум 2003 года, а не проведенный тремя годами ранее соцопрос, отражает не только реальную поддержку, но и уровень информирования граждан Литвы о преимуществах членства в ЕС.