Правда ли, что идея "золотого миллиарда" принадлежит Маргарет Тэтчер?

Теория о том, что Маргарет Тэтчер якобы придумала идею „золотого миллиарда“, скорее всего, возникла потому, что бывшему премьер-министру Великобритании приписывают утверждение, будто „на территории России экономически оправдано проживание 15 миллионов человек, обслуживающих скважины и рудники“. Это, судя по всему, фейковая цитата, которую любят приводить российские СМИ и чиновники (например, Мария Захарова), но которая не имеет отношения к реальности. Утверждалось, что Тэтчер сказала это во время в ноябре 1991 года в своей речи в Хьюстоне. Однако единственное упоминание подобной „речи“ содержится в книге публициста Андрея Паршева „Почему Россия не Америка“.