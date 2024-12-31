2024.12.31 15:43

Правда ли, что идея "золотого миллиарда" принадлежит Маргарет Тэтчер?

 
ru.DELFI.lt
Buvusi Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Margaret Thatcher
Buvusi Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Margaret Thatcher
ФОТО: Alessia Pierdomenico | Shutterstock

Пользователь Threads утверждает, что идея сокращения населения до „золотого миллиарда“ принадлежит бывшему премьер-министру Великобритании Маргарет Тэтчер. Объясняем, почему это – ложь.

Teiginiai

Бывшая премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер придумала идею „золотого миллиарда“ – согласно которой мировые элиты хотят, чтобы всеми благами мира пользовалось только население западных стран за счет других стран.

Verdiktas

„Золотой миллиард“ – это конспирологическая теория, которую придумали и популяризировали советские и российские публицисты, и которую иногда упоминают кремлевские чиновники и пропагандисты. Маргарет Тэтчер называют создательницей теории „золотого миллиарда“ из-за приписываемого ей высказывания о „15 миллионах на российской территории“ – но эта цитата ложная. Наш вердикт – ложь.

Melo detektoriaus komentaras

„Золотой миллиард“ – это конспирологическая теория, про которую DELFI уже писал. Эта теория предполагает, что контроль над ресурсами Земли либо находится в руках элиты западных стран, либо такая элита стремится установить контроль над этими ресурсами так, чтобы население западных стран могло жить за счет оставшегося населения планеты.

Концепция „золотого миллиарда“ зародилась в СССР, по-видимому, в 1970-е годы, на нее прямо или косвенно ссылались видные ученые, в том числе математик Никита Моисеев и физик Сергей Капица, но, скорее, чтобы указать на угрозу перенаселения Земли и исчерпания ее ресурсов. В широкий оборот „золотой миллиард“ вошел благодаря публицистике Анатолия Цикунова, который ссылался на документы ООН, Международного валютного фонда, Всемирного банка, чтобы доказать, будто те хотели „превратить СССР в сырьевой придаток Запада“. В дальнейшем главным популяризатором концепции „золотого миллиарда“ стал публицист Сергей Кара-Мурза, двоюродный дядя российского оппозиционера Владимира-Кара-Мурзы.

Скриншот из социальных сетей

В эту теорию верят некоторые кремлевские чиновники, включая и Путина – 16 и 17 мая 2024 года он посетил с официальным визитом Китай, а накануне поездки Путин дал интервью китайскому государственному агентству „Синьхуа“ и упомянул, что Россия будет бороться с западными странами, которые якобы придерживаются идеи „золотого миллиарда“.

Теория о том, что Маргарет Тэтчер якобы придумала идею „золотого миллиарда“, скорее всего, возникла потому, что бывшему премьер-министру Великобритании приписывают утверждение, будто „на территории России экономически оправдано проживание 15 миллионов человек, обслуживающих скважины и рудники“. Это, судя по всему, фейковая цитата, которую любят приводить российские СМИ и чиновники (например, Мария Захарова), но которая не имеет отношения к реальности. Утверждалось, что Тэтчер сказала это во время в ноябре 1991 года в своей речи в Хьюстоне. Однако единственное упоминание подобной „речи“ содержится в книге публициста Андрея Паршева „Почему Россия не Америка“.

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