Правда ли, что "химтрейлы" – это оружие, используемое "темными" для массовой травли населения?

 
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Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock
В конспирологическом видео говорится, что некие “темные” травят население, распыляя с помощью “химтрейлов” опасные вещества.

Тезисы


Видео в лучших традициях конспирологии рассказывает о “химтрейлах” (т.е. о конденсационных следах самолетов, которые выбрасывают в атмосферу отравляющие химические вещества), используемых “темными” для травли населения под соусом борьбы с глобальным потеплением.

Комментарий Детектор лжи


Детекторы лжи” уже неоднократно обращался к теме “химтрейлов”, как некого глобального заговора с целью массового травли людей посредством распыления в атмосфере химических препаратов. С ними можно ознакомиться, например, здесь или здесь. Тем не менее, такие видео появляются в сети довольно часто, что обусловлено их востребованностью среди легко внушаемой аудитории, склонной верить в подобные теории заговора.
Ложь

Во время полета самолеты оставляют за собой видимый конденсационный след, который состоит из сконденсированной влаги (капель или ледяных кристаллов). Данное явление чаще всего имеет место в верхних слоях тропосферы и значительно реже - в тропопаузе и стратосфере. Однако низкие температуры воздуха и высокая влажность могут приводить к тому, что их можно наблюдать и на небольших высотах. Кроме того, в пассажирских самолетах отсутствует свободное место для того, чтобы установить в них внушительные резервуары с химикатами и оборудование, необходимое для их распыления.

Утверждение о том, что конденсационный след никогда не остается более, чем на минуту, также не выдерживает критики. Его длительность зависит от атмосферных условий, насыщения воздуха водяными парами, а также модели самолета. Обычно такой след держится на небе несколько минут, но иногда его длительность значительно может увеличиваться, а иногда он вообще не возникает.

Согласно данным исследования, опубликованного в авторитетном американском научном журнале Environmental Research Letters, примерно 17% участников международного опроса верят в существование некой секретной крупномасштабной атмосферной программы. В результате распространители подобных конспирологических теорий имеют достаточно большую потенциальную аудиторию, что приводит появлению все новых и новых фейков на данную тему. В том же исследовании приводится опрос ученых, являющихся экспертами в науках, касающихся атмосферы и занимавшихся вопросами влияния, которое на нее оказывают самолеты.

Практически все они (76 из 77) говорят об отсутствии каких-либо программ атмосферного опрыскивания планеты химикатами с помощью самолетов. Более подробно о том, что такое химтрейлы и почему люди верят в конспирологические теории, связанные с ними, можно прочитать, например, здесь или здесь.

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