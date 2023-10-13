Правда ли, что "химтрейлы" – это оружие, используемое "темными" для массовой травли населения?

Во время полета самолеты оставляют за собой видимый конденсационный след, который состоит из сконденсированной влаги (капель или ледяных кристаллов). Данное явление чаще всего имеет место в верхних слоях тропосферы и значительно реже - в тропопаузе и стратосфере. Однако низкие температуры воздуха и высокая влажность могут приводить к тому, что их можно наблюдать и на небольших высотах. Кроме того, в пассажирских самолетах отсутствует свободное место для того, чтобы установить в них внушительные резервуары с химикатами и оборудование, необходимое для их распыления.