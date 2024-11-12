Правда ли, что Google бесплатный, потому что люди платят своими данными?

Teiginiai
Телефон и сервисы, такие, как Google, бесплатны, потому что люди платят своими данными. Если что-то предоставляется бесплатно, значит, пользователи становятся продуктом. Телефон фиксирует цифровые следы, а все сообщения, звонки и поисковые запросы сохраняются в базах данных и передаются искусственному интеллекту (ИИ), который может контролировать действия. Страхи вокруг этого используются для продвижения книги „Kodex Hermetica“ на сайте globalna.info.
Verdiktas
Данное видео является набором конспирологических фейков, рассчитанных на боязнь аудитории перед искусственным интеллектом, кроме того, распространение данного видео имеет очевидный коммерческий мотив, направленный на продажу книги через сайт с конспирологическим контентом. Наш вердикт – манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
Начнем с того, что все данные тезисы имеют очевидный коммерческий мотив, сопровождаемый навязчивым предложением купить книгу „Kodex Hermetica“ на сайте globalna.info. Уже сам факт создание подобных „страшилок“ вокруг технологий для продажи книг или других продуктов указывает на манипулятивную стратегию запугивания аудитории для получения выгоды. В целом же, контент данного сайта сосредоточен на распространении теорий заговора, включая теорию контроля глобальных элит, доминирования технологий и искусственного интеллекта. В их интерпретации будущие изменения подаются как эпоха цифрового контроля и „технкоммунизма“. Таким образом, эти конспирологические фейки призваны создать в обществе панику. В целом, исследования показывают, что польское общество демонстрирует восприимчивость к теориям заговора, особенно связанным с мировой и европейской политикой, новыми технологиями и здравоохранением. Так, 37% считают, что искусственный интеллект используется для слежки „Мировым правительством“, причем в это чаще верят жители малых городов (43%). Не удивительно, что сайты с подобным содержанием и их реклама в социальных сетях находят свою аудиторию среди польскоязычных жителей как внутри Польши, так и вне ее.
Однако вернемся к содержанию видеоролика. В целом, он рассчитан на тех, кто не имеет представления о том, что такое искусственный интеллект. Об этом можно прочитать, например, здесь или здесь.
Утверждение, что бесплатные сервисы полностью „контролируют“ или превращают пользователей в „рабов“, преувеличено и создаёт необоснованный страх. В действительности сервисы, такие, как Google, используют персональные данные для улучшения пользовательского опыта и показа таргетированной рекламы. Однако пользователи могут изменить настройки конфиденциальности, чтобы управлять тем, как их данные используются. В настройках аккаунта Google можно ограничить персонализацию рекламы, отключить сбор данных о действиях и пересмотреть свои предпочтения. Это позволяет пользователям уменьшить количество персонализированной рекламы и повысить контроль за своими данными, обеспечивая более подходящий и прозрачный пользовательский опыт. Более того, регламенты ЕС по защите данных, такие, как Общий регламент по защите данных (GDPR), устанавливают строгие правила обработки персональных данных. Они направлены на обеспечение прозрачности использования данных, защиту прав пользователей и предоставление контроля за своими данными. Вопросы конфиденциальности действительно важны, но утверждения о тотальном контроле ИИ не подтверждены достоверными источниками.
Интерпретация логотипа Google (две буквы „о“) как символа „отслеживания данных“ не имеет фактического подтверждения и является примером манипуляции символикой для создания конспирологического нарратива. Это в целом характерно для теорий заговора, которые часто придают случайным элементам символическое значение. Подобные интерпретации возникают из-за значительного присутствия Google в повседневной жизни и его предполагаемого влияния. Однако большинство таких заявлений не имеют под собой оснований. Все эти изменения были вызваны в первую очередь стремлением к удобству и современной эстетике, отражая стремление компании к ясности и доступности
Тезис о том, что телефон „фиксирует цифровой след разума“, преувеличивает возможности технологий, которые на самом деле ограничены обработкой поступающей информации, а не „мыслями“ человека. Это создаёт ложное представление о современных технологиях и теперешних возможностях искусственного интеллекта.
Стоит также напомнить, что не все сервисы Google являются бесплатными. Например, такие продукты, как Google Workspace и облачное хранилище Google One, требуют оплаты подписки для получения доступа к дополнительным функциям и увеличенным объемам хранения данных. Подобные платные услуги помогают пользователям получать более персонализированный опыт и профессиональные инструменты для бизнеса и личных нужд.
Источники
Поляки против дезинформации. В какую ложь мы верим, кому доверяем, чего боимся
Развенчание самых распространенных мифов об искусственном интеллекте