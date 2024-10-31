Правда ли, что гомеопатия – альтернатива прививкам?

В европейских странах гомеопатия не запрещена. Во Франции власти предупреждают о „низкой эффективности“ этого виде лечения и отменили покрытие гомеопатических средств медицинской страховкой. В Великобритании гомеопатические продукты, продаваемые в качестве лечебных средств или лекарств, регулируются Агентством по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения. В Бельгии правила применение гомеопатии одновременно узаконили и ограничили в 2014 году – ее могут применять только врачи, стоматологи и акушерки и только если практикой показана эффективность применения гомеопатия для конкретного состояния.