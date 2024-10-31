Правда ли, что гомеопатия – альтернатива прививкам?

Teiginiai
Гомеопатия появилась задолго до современной медицины и более эффективна, поэтому мировая элита не привита и пользуется гомеопатией.
Verdiktas
Гомеопатия – это альтернативная медицинская практика, которая мейнстримом западной науки считается сомнительной. Несмотря на отдельные исследования, которые заставляют и дальше обсуждать возможную эффективность гомеопатии, она не является доказанной альтернативой вакцинированию, которое смогло доказанно устранить или ограничить некоторые болезни. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Гомеопатия – это направление альтернативной медицины, которое чаще всего называют псевдонаучным. Однако, многие люди продолжают прибегать к услугам гомеопатии, отдельные ученые пишут о случаях эффективного применения гомеопатии, иногда в сочетании с основной медициной, а власти разных стран относятся к гомеопатии по-разному.
В европейских странах гомеопатия не запрещена. Во Франции власти предупреждают о „низкой эффективности“ этого виде лечения и отменили покрытие гомеопатических средств медицинской страховкой. В Великобритании гомеопатические продукты, продаваемые в качестве лечебных средств или лекарств, регулируются Агентством по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения. В Бельгии правила применение гомеопатии одновременно узаконили и ограничили в 2014 году – ее могут применять только врачи, стоматологи и акушерки и только если практикой показана эффективность применения гомеопатия для конкретного состояния.
Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использование гомеопатии для „опасных болезней“, таких как ВИЧ, туберкулез, малярия, грипп и детская диарея.
Основной вопрос использования гомеопатии заключается в следующем – являются ли позитивные эффекты, которые фиксируются у отдельных пациентов эффектом плацебо или доказательством эффективности гомеопатии? Разные врачи отвечают на это по-разному, поэтому дискуссия вокруг этого направления альтернативной медицины продолжается.
Однако гомеопатия, несмотря на некоторые исследования, не может служить безопасной системной альтернативой вакцинации от различных болезней. Вакцинация – это научно и практически доказанный способ борьбы с болезнями, особенно с серьезными болезнями. Благодаря методу вакцинирования, человечество победило такие болезни как оспа, столбняк, полиомиелит. Механизм работы различных вакцин хорошо исследован медициной, и негативные реакции некоторых пациентов не доказывают общей неэффективности вакцин. Гомеопатия, несмотря на более длительное существование, нежели вакцинация не имеет подтвержденных массовых успехов (таких как, например, устранение полиомиелита вакцинами в большинстве регионов мира).
Источники
PubMed Central: Beyond pharmaceuticals: The untapped potential of homeopathy in the battle against COVID-19
France24: A ’grave error’: France to phase out coverage for homeopathy
UN: 40 лет без оспы. В ВОЗ напоминают о важном достижении человечества