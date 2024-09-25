Правда ли, что глобалисты внедряют систему социального кредитного рейтинга во всем мире?

Популярные ватиканские СМИ рассказывают, что „миллионы людей столкнутся с трудностями в связи с окончанием использования наличных денег через 5 лет“, а новая финансовая система будет внедрена поэтапно до 2027 года. Это один из первых официальных анонсов системы социального кредитного рейтинга, которую глобалисты собираются внедрять во всём мире — наличным в ней места не будет.

Статья, на которой основано утверждение про „глобалистов“ и новую финансовую систему, на самом деле обсуждает конкретную проблему в отдельно взятой стране – Великобритании. Так как большая часть общества сама отказывается от наличных (а не по принуждению „глобалистов“), отдельные люди могут столкнуться с трудностями. Текст не обещает, что это произойдет к 2027 году, а лишь предполагает. Статья была опубликована не в „ватиканских СМИ“, а в британском таблоиде. Наш вердикт – ложь.