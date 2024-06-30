2024.06.30 09:21

Правда ли, что глобалисты в ВОЗ хотят вакциной от птичьего гриппа уничтожить птицефабрики?

 
ru.DELFI.lt
Vištos
Vištos
ФОТО: Shutterstock

Еще один пользователь Threads обвинил «глобалистов» в коварных планах. На этот раз «глобалистами» названы сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые якобы разрабатывают м-РНК вакцину от птичьего гриппа, чтобы уничтожить птицефабрики. Объясняем, почему это – ложь.

Teiginiai

ВОЗ начала разработку м-РНК вакцины от птичьего гриппа. Это неэффективно, потому что заболевание нельзя лечить «изменением генов заболевания». На самом деле, эта вакцина – очередной план «глобалистов» по уничтожению птицефабрик и птиц, чтобы заставить человечество питаться насекомыми.

Verdiktas

ВОЗ не разрабатывает вакцины сама, а оценивает качество, безопасность и эффективность уже созданных вакцин, чтобы потом решить, можно ли их рекомендовать к использованию.
Вакцины типа м-РНК не меняют ДНК (гены) человека – они учат организм распознавать вирус, при этом не заражая человека.

Не существует заговора «глобалистов» против птицефабрик, однако обсуждается вред, наносимый ими окружающей среде. Непонятно, как можно вакциной от птичьего гриппа уничтожить птицефермы. Наш вердикт – ложь.

Melo detektoriaus komentaras

Человек может заразиться птичьим гриппом (ранее фиксировались случаи заражения птичьим гриппом типа H5N1). От птичьего гриппа типа H5N1 уже существуют традиционные вакцины для людей, по сути, заражающие человека частичкой вируса. Тем не менее, уже разрабатываются м-РНК вакцины от птичьего гриппа типа H5N1.

Существует также птичий грипп типа H5N2. 6 июня 2024 года различные международные СМИ сообщили, что в Мексике зафиксирована первая в истории человечества смерть от вируса именно типа H5N2. От этого заболевания вакцины для людей пока что не существует (только для животных).

Однако Всемирная организация здравоохранения не разрабатывает вакцины сама. Они разрабатываются компаниями или национальными организациями. По завершении клинических испытаний вакцина оценивается национальным регулятором. После одобрения регулятора производители могут представить вакцину в ВОЗ. ВОЗ оценивает качество, безопасность и эффективность вакцины, после чего может рекомендовать вакцину к употреблению и закупками в мировом масштабе.

Скриншот из социальных сетей

Впрочем, это не первый фейк про ВОЗ и птичий грипп, распространяемый в интернете.
Недавно грузиноязычные и русскоязычные ресурсы распространяли информацию о том, что 194 страны ВОЗ якобы решили арестовывать и преследовать граждан, которые выступают против вакцин от птичьего гриппа.

Вакцины типа м-РНК не меняют гены (ДНК) человека – это очень распространенное заблуждение. Как объясняют Центры по контролю и профилактике заболеваний США (федеральное госагентство), эта вакцина учит организм человека создавать копии вируса, чтобы если человек заразится, организм мог распознать вирус и бороться с ним. При этом м-РНК вакцины, по сути, не заражают человека самим вирусом, а лишь доставляют в организм генетический элемент самого вируса. На ДНК самого человека это не влияет – лишь на иммунную систему.

Не существует заговора «глобалистов» против птицефабрик – однако эксперты действительно указывают на серьезный вред, наносимый окружающей среде птицефабриками. При этом, даже если бы такой заговор существовал, непонятно, как разработка вакцины от птичьего гриппа для людей помогает уничтожить сами птицефабрики.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии