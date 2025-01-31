Правда ли, что глобалисты могут контролировать людей мРНК вакцинами?

Teiginiai
Юваль Ной Харари рассказывает в видео про „Большую Перезагрузку“ и биологическую слежку – мРНК вакцинами „фармацевтические корпорации“ взламывают иммунитет людей, чтобы его программировать.
Verdiktas
На самом деле израильский писатель Юваль Ной Харари выступает против электронно-биологической слежки за людьми, а фрагмент видео вырван из контекста. Харари не является советником главы ВЭФ Клауса Шваба. Более того, мРНК вакцины не меняют ДНК людей, они позволяют иммунной системе защититься от конкретного вируса. Невозможно полностью „программировать“ иммунитет человека через вакцину от отдельного взятого вируса. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Эта публикация соединяет в себе сразу два фейка. Во-первых, прикрепленное к посту видео выступления Юваля Ноя Харари, израильского военного историка и медиевиста, в котором тот якобы обещает и поддерживает электронно-биологическую слежку за людьми со стороны больших корпораций. На видео наложены подписи, утверждающие, что Всемирный экономический форум продвигает „Великую перезагрузку“ и что Юваль Ной Харари – главный советник Клауса Шваба. То, что Харари – „советник Шваба“ – это распространенное мнения среди конспирологов. DELFI уже разоблачал теорию о том, что советник Шваба Харари призывает искусственный интеллект переписать Библию и создать „новую глобальную религию“. Израильский писатель не работает на ВЭФ, однако выступал на мероприятиях форума.
Более того, фрагмент видео, который приводится как доказательство того, что Харари выступает за массовый электронно-биологический контроль людей большими корпорациями, содержит другие тезисы: в реальности, историк выступает против электронного слежения за людьми. Если посмотреть целиком фрагмент этого выступления Харари на дискуссионной панели во время Афинского демократического форума, то можно слышать, как ведущий говорит: „Юваль, вы говорили о ковидном кризисе как переломном моменте в том, что касается слежки и сбора информации, поделитесь с нами своими страхами и переживаниями на этот счет“. И дальше Харари как раз объясняет, почему он опасается введения такой слежки. При этом писатель не говорит про мРНК вакцины, он обсуждает биометрические вживляемые под кожу датчики.
Второй фейк в публикации пользователя Threads – это утверждение, что мРНК вакцинами взламывают иммунитет людей для „программирования“, что приводит к „геномному редактированию“. Однако это утверждение не основывается на фактах – мРНК вакцины не меняют ДНК человека, они учат организм человека создавать копии вируса, чтобы если человек заразится, организм мог распознать вирус и бороться с ним. Заблуждение про ДНК появилось скорее всего потому, что мРНК вакцины доставляют в организм генетический элемент самого вируса. Единственное на что вакцина программирует – это защититься от вируса, однако непонятно при чем здесь „Великая перезагрузка“.