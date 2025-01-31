Правда ли, что глобалисты могут контролировать людей мРНК вакцинами?

Более того, фрагмент видео, который приводится как доказательство того, что Харари выступает за массовый электронно-биологический контроль людей большими корпорациями, содержит другие тезисы: в реальности, историк выступает против электронного слежения за людьми. Если посмотреть целиком фрагмент этого выступления Харари на дискуссионной панели во время Афинского демократического форума, то можно слышать, как ведущий говорит: „Юваль, вы говорили о ковидном кризисе как переломном моменте в том, что касается слежки и сбора информации, поделитесь с нами своими страхами и переживаниями на этот счет“. И дальше Харари как раз объясняет, почему он опасается введения такой слежки. При этом писатель не говорит про мРНК вакцины, он обсуждает биометрические вживляемые под кожу датчики.