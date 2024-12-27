Teiginiai
В отношении Прибалтики у Евросоюза существует план, рассчитанный на ближайшие сто лет. У Литвы, Латвии и Эстонии хорошая экология, есть доступ к Балтийскому морю, и они граничат с Россией. Поскольку во Франции и Германии плохая экология, они намереваются перенести все свои самые грязные производства в страны Балтии. На этих заводах будут работать эмигранты из стран Третьего мира и те жители Литвы, Латвии и Эстонии, которые еще не успеют эмигрировать.
Verdiktas
Теория, которую озвучивают в ролике о „переносе грязных производств из Франции и Германии в страны Балтии“, не имеет под собой реальных оснований и не подтверждается никакими документами или заявлениями руководящих органов ЕС. Слова автора видеоклипа ничто иное, как конспирологический вброс, который эксплуатирует стереотипы о мигрантах, „сверхдолгосрочном“ планировании ЕС и межгосударственных отношениях внутри Союза. Фактические данные, правовые механизмы и реальные экономические интересы стран Балтии и ЕС свидетельствуют о том, что подобные утверждения не соответствуют действительности. Наш вердикт – манипуляция и дезинформация.
Melo detektoriaus komentaras
Ни в одном официальном документе Евросоюза, будь то проекты стратегического планирования, официальные коммуникации Европейской комиссии или другие источники права ЕС, не существует никакого „плана на сто лет“ по переносу грязных производств во Франции и Германии на территорию стран Балтии. Тезис о том, что в балтийских странах „уже запланировано создание экологически вредных предприятий, где будут работать иммигранты из третьих стран и оставшееся местное население“, не подтверждается никакими достоверными источниками.
Европейский союз является одним из мировых лидеров по внедрению жёстких экологических норм. Все государства-члены ЕС обязаны соблюдать общеевропейское экологическое законодательство (директивы, регламенты и пр.). Одной из ключевых целей ЕС в рамках „Зелёного курса“ (European Green Deal) является постепенное сокращение промышленных выбросов, переход к „чистой“ энергетике и создание благоприятных условий для инноваций.
С точки зрения этого курса и связанных с ним документов, перенос „грязных“ производств из одних государств в другие противоречит самой логике европейского экологического регулирования. Если производство не соответствует экологическим стандартам, оно не может действовать свободно ни в одной стране ЕС: нормы и надзорные органы едины для всех.
Евросоюз публикует ряд долгосрочных стратегий, касающихся экономики, безопасности, энергетики и климата. Обычно эти документы имеют горизонты планирования 5–10–15 лет, хотя есть и более амбициозные (например, концепции снижения углеродных выбросов к 2050 году).
„Столетнего“ детального плана (а тем более конкретно направленного на страны Балтии) в публичном пространстве не существует. Подобные формулировки чаще встречаются в конспирологических заявлениях, но не в официальных текстах или исследованиях профильных европейских институтов.
Литва, Латвия и Эстония заинтересованы в привлечении инвестиций и создании высокотехнологичных производств, а не „грязных“ предприятий. О том, какие компании инвестируют в Литве, можно узнать здесь. Три балтийские страны системно работают над улучшением собственной инфраструктуры, в том числе транспортной, развивают ИТ-сектор, логистику, „зелёные“ технологии. С 2004 года, когда все три страны стали членами ЕС, их экономика стала частью единого рынка. Строительство загрязняющих природу предприятий в странах Балтии сталкивается с такими же строгими экологическими стандартами, как во Франции и Германии.
Вопросы о привлечении рабочей силы из третьих стран регулируются национальным законодательством в рамках общих директив ЕС. Нет никаких признаков или документов, в которых бы закреплялась идея „массового завоза мигрантов в Прибалтику“ для работы на „грязных“ производствах. Общая политика ЕС в сфере миграции направлена на интеграцию мигрантов и соблюдение их прав. Более того, у каждой страны-члена ЕС есть свои квоты (квоты Литвы для приема мигрантов – ред.), требования и условия, которые регулируются национальными законодательствами и не могут быть навязаны извне без согласия государства.
По целому ряду показателей (качество воздуха в городах, очистка сточных вод, управление отходами и т. п.) страны Западной Европы, включая Францию и Германию, занимают довольно высокие места в мировых рейтингах экологической эффективности (например, EPI – Environmental Performance Index), поэтому заявление о том, что в странах Западной Европы плохая экология, ничто иное, как байка и мистификация.
Источники
Какие международные компании и в каких областях инвестируют в Литве