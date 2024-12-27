В отношении Прибалтики у Евросоюза существует план, рассчитанный на ближайшие сто лет. У Литвы, Латвии и Эстонии хорошая экология, есть доступ к Балтийскому морю, и они граничат с Россией. Поскольку во Франции и Германии плохая экология, они намереваются перенести все свои самые грязные производства в страны Балтии. На этих заводах будут работать эмигранты из стран Третьего мира и те жители Литвы, Латвии и Эстонии, которые еще не успеют эмигрировать.