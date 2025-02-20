Правда ли, что Европу недавно накрыло туманом, из-за которого началась эпидемия коклюша?

По данным Европейских центров профилактики и контроля заболеваний (ECDC) после нескольких лет ограниченного распространения в ЕС/ЕЭЗ, особенно во время пандемии COVID-19, в 2023 году было зарегистрировано более 25 000 случаев коклюша, а в период с января по март 2024 года — более 32 000. Аналогичные цифры наблюдались в 2016 году (41 026) и 2019 году (34 468). Эксперты из Европейских центров профилактики и контроля заболеваний считают, что эпидемию коклюша обуславливают следующие факторы: ожидаемые эпидемические пики, наличие не вакцинированных или не вакцинированных в установленные сроки лиц, ослабление иммунитета, снижение доли естественной иммунизации населения в целом в период пандемии COVID-19. Похожей позиции придерживаются ученые из Института Пастера во Франции. Они также предполагают, что эпидемия коклюша связана с ослаблением иммунитета во время пандемии COVID-19. Институт Пастера сообщает, что его ученые провели секвенирование генома бактерии и обнаружили белки, которые способствуют вирулентности бактерии. Французские ученые „выявили бактериальный изолят“, устойчивый к антибиотикам первой линии, и заявили о необходимости тщательного мониторинга штаммов бактерий, вызывающих коклюш.