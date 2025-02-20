Правда ли, что Европу недавно накрыло туманом, из-за которого началась эпидемия коклюша?

Teiginiai
“Туман, который прошел над Европой, принес коклюш. В Германии, Франции, Англии, США, Латвии об этой эпидемии пишут тысячи людей. Сопровождается это приступами сильного сухого кашля“, – сообщают в видеороликах.
Verdiktas
Авторы видеороликов либо ошибаются, либо не знают, о чем говорят, либо лгут. Туман – это мельчайшие капли воды в воздухе. Туман, как погодное явление, не имеет отношения к распространению этой болезни. Коклюш передается от человека к человеку через капли слюны, кашель, чихание или контакт с зараженными поверхностями. Распространение коклюша обуславливается биологическими и социальными факторами. Утверждение, что туман стал причиной эпидемии, ошибочно.
Melo detektoriaus komentaras
Коклюш стал причиной тысяч смертей в 1930-х и 1940-х годах. Возбудителем коклюша является бактерия Bordetella pertussis. Коклюш не распространяется через туман, дым или погодные явления. Основной путь передачи – воздушно-капельный, от зараженного человека. Люди могут распространять бактерии с момента появления симптомов и в течение как минимум 2 недель после начала кашля. Лучший способ профилактики коклюша – вакцинация. Опубликованное в 2018 году мета-исследование бесклеточной вакцины от коклюша оценивает эффективность начальной серии прививок в 91 % со спадом эффективности в 9,6 % ежегодно, эффективность повторной вакцинации в подростковом возрасте оценивается в 70 % со спадом эффективности в 45,3 % ежегодно; таким образом, законченная на втором году жизни иммунизация обеспечивает достаточно высокий уровень защиты до 4-6 лет, но эффект от ревакцинации в старшем возрасте теряется очень быстро.
По данным Европейских центров профилактики и контроля заболеваний (ECDC) после нескольких лет ограниченного распространения в ЕС/ЕЭЗ, особенно во время пандемии COVID-19, в 2023 году было зарегистрировано более 25 000 случаев коклюша, а в период с января по март 2024 года — более 32 000. Аналогичные цифры наблюдались в 2016 году (41 026) и 2019 году (34 468). Эксперты из Европейских центров профилактики и контроля заболеваний считают, что эпидемию коклюша обуславливают следующие факторы: ожидаемые эпидемические пики, наличие не вакцинированных или не вакцинированных в установленные сроки лиц, ослабление иммунитета, снижение доли естественной иммунизации населения в целом в период пандемии COVID-19. Похожей позиции придерживаются ученые из Института Пастера во Франции. Они также предполагают, что эпидемия коклюша связана с ослаблением иммунитета во время пандемии COVID-19. Институт Пастера сообщает, что его ученые провели секвенирование генома бактерии и обнаружили белки, которые способствуют вирулентности бактерии. Французские ученые „выявили бактериальный изолят“, устойчивый к антибиотикам первой линии, и заявили о необходимости тщательного мониторинга штаммов бактерий, вызывающих коклюш.
В заключение нам бы еще раз хотелось заявить, что ни присутствие тумана, ни его отсутствие не влияет на рост заболеваний коклюшем. Переносчиками коклюша являются зараженные этой болезнью люди, самый эффективный метод предотвращения заболевания – вакцинация.
Источники
Эффективность ацеллюлярных коклюшных вакцин с течением времени: Систематический обзор, мета-анализ и модельное исследование
Как распространяется коклюш Рост числа случаев коклюша в ЕС/ЕЭЗ
Коклюш: как объяснить его новую волну в 2024 году во Франции?