Правда ли, что Европейский Союз ограбил страны Балтии и готов их вернуть России?

Литва – суверенное государство, признанное международным сообществом и Организацией Объединенных Наций. Независимость Литвы была признана Советским Союзом, а затем и Российской Федерацией. Шестого сентября 1991 года Государственный Совет СССР под председательством Михаила Горбачева признал независимость Литвы. Российская Федерация договор с Литвой заключила в 1997 году а затем его ратифицировала в 2003 году. Литва была первой союзной республикой, провозгласившей независимость, приняв Акт о восстановлении независимости 11 марта 1990 года. Стоит отметить, что в случае проблем с правовым статусом перед Литвой были бы закрыты двери для вступления в Европейский Союз и Североатлантический Альянс (НАТО). В 2004 году страна вступила в НАТО и Евросоюз. Ни вступление в НАТО, ни вступление в Европейский Союз было бы невозможно, если бы у Литвы был бы сомнительный правовой статус или страна была бы не суверенным государством.