Правда ли, что Европейский Союз ограбил страны Балтии и готов их вернуть России?

Teiginiai
“Прибалтику ЕС ограбил до такой степени, что больше ему там брать нечего, а налаживать совместное хозяйство Россия умеет гораздо лучше, чем европейцы. Они сами вернут нам эти республики, а когда мы восстановимся в полном объеме, мы будем для ЕС значительно более выгодным партнером, чем сейчас“, – сообщают в социальных сетях.
Verdiktas
Этот текст не соответствует действительности и идет вразрез с фактами о независимости стран Балтии и их вступлении в Европейский Союз. Вступление стран Балтии в ЕС было осуществлено в соответствии с международным правом и процедурами ЕС. Заявления в тексте являются ничем иным, как пропагандой, которая не опирается на реальных международных механизмах и фактических экономических/правовых тенденциях. Наш вердикт – манипуляция и неправда.
Melo detektoriaus komentaras
Литва – суверенное государство, признанное международным сообществом и Организацией Объединенных Наций. Независимость Литвы была признана Советским Союзом, а затем и Российской Федерацией. Шестого сентября 1991 года Государственный Совет СССР под председательством Михаила Горбачева признал независимость Литвы. Российская Федерация договор с Литвой заключила в 1997 году а затем его ратифицировала в 2003 году. Литва была первой союзной республикой, провозгласившей независимость, приняв Акт о восстановлении независимости 11 марта 1990 года. Стоит отметить, что в случае проблем с правовым статусом перед Литвой были бы закрыты двери для вступления в Европейский Союз и Североатлантический Альянс (НАТО). В 2004 году страна вступила в НАТО и Евросоюз. Ни вступление в НАТО, ни вступление в Европейский Союз было бы невозможно, если бы у Литвы был бы сомнительный правовой статус или страна была бы не суверенным государством.
С точки зрения международного права ни Литва, ни другие страны Балтии не являются объектами, которые кто-то может „вернуть“ или „передать“ третьему государству: их статус суверенен, а их границы признаны на международном уровне. Страна получала и получает значительную финансовую поддержку (за время от вступления Литвы в Европейский Союз, инвестиции ЕС в превышают 16 миллиардов евро, в настоящее время инвестируются еще 10 миллиардов. евро) со стороны ЕС и обладает доступом к единому европейскому рынку. Валовой внутренний продукт (ВВП Литвы – ред.) на душу населения достиг 87 проц. среднего показателя по Европейскому Союзу. Подводя итоги, нам бы еще раз хотелось отметить, что текст, распространенный в социальных сетях, является ничем иным, как пропагандой и дезинформацией, которая является вопиюще невежественной и настолько далекой от норм международного права насколько это возможно.
Источники
Двадцать лет инвестиций ЕС: в благосостояние Литвы вложено более 16 миллиардов евро
Договор об основах межгосударственных отношений между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и Литовской Республикой
О ратификации Договора между Российской Федерацией и Литовской Республикой о российско-литовской государственной границе
В прошлом году ВВП Литвы на душу населения достиг 87 проц. среднего показателя по ЕС