Правда ли, что Джей Ди Вэнс, вице-президент США, говорил, что правительства стран Балтии осуществляют геноцид русскоязычных граждан?

Teiginiai
“Правительства Прибалтики должны прекратить геноцид русскоязычного населения и добровольно уйти в отставку“, - сообщает автор фотомонтажа, который распространился в социальных сетях.
Verdiktas
Мем – фотомонтаж. Текст, который заявляет о том, что в странах Балтии (Литве, Латвии и Эстонии – ред.) якобы имеет место геноцид русскоязычного меньшинства размещен, на фотографии Джей Ди Вэнса, вице-президента Соединенных Штатов Америки, для того, чтобы создать видимость, будто цитата принадлежит американскому политику. Джей Ди Вэнс не заявлял ничего подобного, а геноцид русскоязычного меньшинства в странах Балтии — выдумка российской пропаганды. Фотография Джей Ди Вэнса, за спиной которого сине-красный фон (которую автор фейка выбрал, потому что она отдаленно напоминает цвета флага России – ред.) была сделана во время выступления политика на одном из мероприятий в Далласе, штат Техас в 2022 году. Наш вердикт – автор видеоролика распространяет дезинформацию и неправду.
Melo detektoriaus komentaras
Ни в одном официальном источнике нет свидетельств, что сенатор (и в 2025 году – вице-президент США) Джей Ди Вэнс заявлял о „геноциде русскоязычного населения“ в странах Балтии или призывал правительства Литвы, Латвии и Эстонии уйти в отставку. Его реальные выступления были посвящены совсем другим темам. Например, 14 февраля 2025 г. на Мюнхенской конференции по безопасности Вэнс раскритиковал европейские правительства за „отступление от демократических ценностей и свободы слова“, приводя в пример отмену выборов в Румынии и цензуру, и заявил, что главная угроза для Европы исходит изнутри, а не от России или Китая.
Нигде в этой речи Джей Ди Вэнса (как и в других его интервью и постах) нет упоминаний о Прибалтике, русскоязычном населении или требованиях к балтийским лидерам. Подобная риторика не характерна для Вэнса. Напротив, тезис о „геноциде русскоязычных“ – это элемент кремлёвской пропаганды, который регулярно озвучивали российские официальные лица (например, в адрес Украины), но не американские сенаторы.
Происхождение цитаты – фальсификация: поскольку достоверных подтверждений слов Вэнса нет, высказывание, вероятнее всего, является фейком. Судя по стилю, это полностью сфабрикованная цитата.
Согласно Конвенции ООН о геноциде (1948), геноцид – действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической или религиозной группы. Ни ООН, ни ОБСЕ, ни авторитетные правозащитные организации (Amnesty International, Human Rights Watch) не подтверждают „геноцид“ русскоязычных меньшинств в Литве, Латвии и Эстонии. Поэтому утверждение о геноциде русскоязычных меньшинствах в странах Балтии является ничем иным, как гиперболой, не соответствует юридическому определению геноцида и используется с целью манипуляции и вызова возмущения у читателей и зрителей.
Подводя итоги, нам бы еще раз хотелось напомнить, что мем – фотомонтаж. Текст, который заявляет о том, что в странах Балтии (Литве, Латвии и Эстонии – ред.) якобы имеет место геноцид русскоязычного меньшинства размещен на фотографии Джей Ди Вэнса, вице-президента Соединенных Штатов Америки, для того, чтобы создать видимость, будто цитата принадлежит американскому политику. Джей Ди Вэнс не заявлял ничего подобного, а геноцид русскоязычного меньшинства в странах Балтии выдумка российской пропаганды. Наш вердикт – автор монтажа распространяет дезинформацию и неправду. Фотография Джей Ди Вэнса, за спиной которого сине-красный фон была сделана во время выступления политика на одном из мероприятий в Далласе, штат Техас в 2022 году.
Источники
Речь вице-президента США, Джей Ди Вэнса в Мюнхене – полный вариант
Джей Ди Вэнс – официальный аккаунт в социальной сети X (Твиттер)
Джей Ди Вэнс – происхождение фотографии Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него