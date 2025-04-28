Правда ли, что Джей Ди Вэнс, вице-президент США, говорил, что правительства стран Балтии осуществляют геноцид русскоязычных граждан?

Подводя итоги, нам бы еще раз хотелось напомнить, что мем – фотомонтаж. Текст, который заявляет о том, что в странах Балтии (Литве, Латвии и Эстонии – ред.) якобы имеет место геноцид русскоязычного меньшинства размещен на фотографии Джей Ди Вэнса, вице-президента Соединенных Штатов Америки, для того, чтобы создать видимость, будто цитата принадлежит американскому политику. Джей Ди Вэнс не заявлял ничего подобного, а геноцид русскоязычного меньшинства в странах Балтии выдумка российской пропаганды. Наш вердикт – автор монтажа распространяет дезинформацию и неправду. Фотография Джей Ди Вэнса, за спиной которого сине-красный фон была сделана во время выступления политика на одном из мероприятий в Далласе, штат Техас в 2022 году.