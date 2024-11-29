Правда ли, что Дональд Трамп заявил: российские баллистические ракеты „Орешник“ невозможно перехватить?

Teiginiai
“Трамп официально заявил: на российские ракеты „Орешник“ нет противодействия. Таких ПВО в мире нет. Россия достигла невероятного военного потенциала, который Америка недооценила. Мы наладим отношения с Москвой в ближайшее время“, – сообщают авторы видеоклипа.
Verdiktas
Цитата о ракетах „Орешник“, которая приписывается Дональду Трампу — фальшивая, и, по всей видимости, является элементов кампании дезинформации, которую развернули российские средства массовой информации и пророссийские блогеры в социальных сетях. На официальных ресурсах Дональда Трампа в социальных сетях отсутствует информация, чтобы президент США говорил что-либо подобное о российской ракете. Наш вердикт – мистификация и ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Официальные профили Дональда Трампа в социальных сетях — Instagram, Facebook (Meta), YouTube, X (бывший Твиттер – ред.), ТикТок, Truth Social – не подтверждают, что президент США когда-либо говорил те слова, которые ему приписывают авторы видео. Для начала нам бы хотелось еще раз подчеркнуть: прежде чем верить всему, что говорится в социальных сетях, информацию нужно проверить в официальных источниках.
Россия впервые применила гиперзвуковые баллистические ракеты „Орешник“ 21 ноября 2024 года, когда нанесла удар Днепру, украинскому городу. Эксперты сходятся на том, что „Орешник“ - это, судя по всему, „экспериментальная баллистическая ракета среднего радиуса действия“, которая была сделана на основе российской ракеты РС-26 „Рубеж“, либо РСД-10 „Пионер“. „Рубеж“– это разработка 2010-х годов, так и не пошедшая в серийное производство. Отметим, что авторы видеоклипа приписывают Дональду Трампу слова Владимира Путина, президента Российской Федерации. Путин о ракетах „Орешник“ сказал следующее: „средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов – это 2,5–3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают, это исключено“. Однако глава Российской Федерации лукавит. Такие системы противоракетной обороны, как „THAAD“ или „Хец“, как раз предназначенные для защиты от баллистических ракет, смогут перехватить и уничтожить российский „Орешник“.
Источники
Что известно о новой ракете „Орешник“, которую Россия запустила по Днепру?
Путин заявляет, что средств перехвата „Орешника“ не существует. Зеленский говорит обратное. Чем можно сбивать ракеты – объясняет эксперт
X (бывший Твиттер – ред.) – официальный профиль Дональда Трампа