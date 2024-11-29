2024.11.29 11:25

Правда ли, что Дональд Трамп заявил: российские баллистические ракеты „Орешник“ невозможно перехватить?

 
ru.DELFI.lt
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
ФОТО: Jim Watson | Scanpix

По словам создателей видеоклипа, который появился в социальных сетях, новый президент США, Дональд Трамп официально заявил, что российские ракеты средней дальности „Орешник“ невозможно перехватить. Мы решили выяснить, говорил ли Дональд Трамп эти слова на самом деле. И вот, что оказалось.

Teiginiai

“Трамп официально заявил: на российские ракеты „Орешник“ нет противодействия. Таких ПВО в мире нет. Россия достигла невероятного военного потенциала, который Америка недооценила. Мы наладим отношения с Москвой в ближайшее время“, – сообщают авторы видеоклипа.

Verdiktas

Цитата о ракетах „Орешник“, которая приписывается Дональду Трампу — фальшивая, и, по всей видимости, является элементов кампании дезинформации, которую развернули российские средства массовой информации и пророссийские блогеры в социальных сетях. На официальных ресурсах Дональда Трампа в социальных сетях отсутствует информация, чтобы президент США говорил что-либо подобное о российской ракете. Наш вердикт – мистификация и ложь.

Melo detektoriaus komentaras

Официальные профили Дональда Трампа в социальных сетях — Instagram, Facebook (Meta), YouTube, X (бывший Твиттер – ред.), ТикТок, Truth Social – не подтверждают, что президент США когда-либо говорил те слова, которые ему приписывают авторы видео. Для начала нам бы хотелось еще раз подчеркнуть: прежде чем верить всему, что говорится в социальных сетях, информацию нужно проверить в официальных источниках.

Скриншот из социальных сетей

Россия впервые применила гиперзвуковые баллистические ракеты „Орешник“ 21 ноября 2024 года, когда нанесла удар Днепру, украинскому городу. Эксперты сходятся на том, что „Орешник“ - это, судя по всему, „экспериментальная баллистическая ракета среднего радиуса действия“, которая была сделана на основе российской ракеты РС-26 „Рубеж“, либо РСД-10 „Пионер“. „Рубеж“– это разработка 2010-х годов, так и не пошедшая в серийное производство. Отметим, что авторы видеоклипа приписывают Дональду Трампу слова Владимира Путина, президента Российской Федерации. Путин о ракетах „Орешник“ сказал следующее: „средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов – это 2,5–3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают, это исключено“. Однако глава Российской Федерации лукавит. Такие системы противоракетной обороны, как „THAAD“ или „Хец“, как раз предназначенные для защиты от баллистических ракет, смогут перехватить и уничтожить российский „Орешник“.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии