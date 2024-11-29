Правда ли, что Дональд Трамп заявил: российские баллистические ракеты „Орешник“ невозможно перехватить?

Россия впервые применила гиперзвуковые баллистические ракеты „Орешник“ 21 ноября 2024 года, когда нанесла удар Днепру, украинскому городу. Эксперты сходятся на том, что „Орешник“ - это, судя по всему, „экспериментальная баллистическая ракета среднего радиуса действия“, которая была сделана на основе российской ракеты РС-26 „Рубеж“, либо РСД-10 „Пионер“. „Рубеж“– это разработка 2010-х годов, так и не пошедшая в серийное производство. Отметим, что авторы видеоклипа приписывают Дональду Трампу слова Владимира Путина, президента Российской Федерации. Путин о ракетах „Орешник“ сказал следующее: „средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов – это 2,5–3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают, это исключено“. Однако глава Российской Федерации лукавит. Такие системы противоракетной обороны, как „THAAD“ или „Хец“, как раз предназначенные для защиты от баллистических ракет, смогут перехватить и уничтожить российский „Орешник“.