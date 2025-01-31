Правда ли, что Дональд Трамп продал Украину Путину за 500 000 мем-монет $TRUMP?

Teiginiai
„Дональд Трамп продал Украину Путину за 500 000 мем-монет $TRUMP. В первый же день своего президентского срока Дональд Трамп объявил, что за 500 000 монет $TRUMP он передаст Путину полный контроль над Украиной, отказавшись от дальнейшей поддержки этой страны“, - заявляют авторы видеоролика.
Verdiktas
Создатели этого видеоролика на своих профилях в разных социальных сетях заявляют, что их профиль – сатирический. Однако информация, что зрители смотрят и читают сатирический контент, отсутствует как в видеоролике, так и описании к нему. Поэтому мы считаем, что видеоролик является манипуляцией и фейком.
Melo detektoriaus komentaras
Авторы видеоролика в своем профиле во всех социальных сетях, в которых присутствуют, сообщают о том, что занимаются распространением сатирической информации. Однако такое сообщение в их видеороликах отсутствует. Именно это позволяет предположить, что владельцы профиля намеренно распространяют такой вводящий в заблуждение зрителей и читателей контент.
Чтобы убедиться, что сообщение о продаже Трампом Украины за 500 000 мем-монет $TRUMP – мистификация, достаточно ознакомиться с официальным профилем президента США как в социальной сети X (Твиттер – ред.), так и других социальных сетях (Instagram, Meta). Такая информация отсутствует и на сайте Белого дома и Госдепартамента Соединенных Штатов Америки. Подводя итоги, нам бы хотелось подчеркнуть, что с точки зрения международного права Украина не является объектом, который кто-то может „вернуть“, „передать“ или „продать“ третьему государству. Статус Украины суверенен, а ее границы признаны на международном
Источники
Официальный профиль Дональда Трампа, президента США в социальной сети Х (ранее Твиттер)
Официальный профиль Дональда Трампа, президента США в социальной сети Instagram
Официальный профиль Дональда Трампа, президента США в социальной сети Meta