Правда ли, что Дональд Трамп продал Украину Путину за 500 000 мем-монет $TRUMP?

Чтобы убедиться, что сообщение о продаже Трампом Украины за 500 000 мем-монет $TRUMP – мистификация, достаточно ознакомиться с официальным профилем президента США как в социальной сети X (Твиттер – ред.), так и других социальных сетях (Instagram, Meta). Такая информация отсутствует и на сайте Белого дома и Госдепартамента Соединенных Штатов Америки. Подводя итоги, нам бы хотелось подчеркнуть, что с точки зрения международного права Украина не является объектом, который кто-то может „вернуть“, „передать“ или „продать“ третьему государству. Статус Украины суверенен, а ее границы признаны на международном