Правда ли, что до того, как появились прививки, люди жили намного дольше, чем сейчас?

Продолжительность жизни жителя Руси например в XIII столетии была невысока от 32 до 43 лет. На юге и на западе Русской равнины население жило дольше, чем на севере и востоке. Разница в продолжительности жизни объясняется голодом, болезнями, военными нашествиями и эпидемиями. Средняя продолжительность жизни в Российской империи в первой половине 19 в. – 27,3 года, в конце века – 33,0 года. Низкие показатели продолжительности жизни обусловлены высокой детской смертностью и сравнительно частыми эпидемиями. В Великобритании средняя вероятная продолжительность жизни родившегося в 1841-м году младенца женского пола была 43 года, а мужского – 40 лет. В 2016 году соответствующие цифры таковы: 83 и 79 лет. Исследователи отмечают, „что вероятная продолжительность жизни могла быть ужасно короткой – скажем, из-за высокой женской и детской смертности, но в то же время были люди, живущие до 80 или 90 лет. Их просто было меньше, чем сейчас“. Как отмечают исследователи Джудит Роуботэм из Плимутского университета и Пол Клейтон из университета Оксфорд Брукс, „как только проходили опасные детские годы, вероятная продолжительность жизни в викторианскую эпоху (в ее средний период) мало чем отличалась от сегодняшней“. Девочка, которой исполнилось пять лет, могла прожить до 73, а мальчик – до 75 лет.