Правда ли, что до того, как появились прививки, люди жили намного дольше, чем сейчас?

Teiginiai
“Прививаться не нужно, так как прививка от слова „привить“. Людям прививают болезни. Тысячи лет люди жили и жили прекрасно, в Библии говорится, что люди жили сотни лет. Особенно долго жили первые люди: Адам, Мафусаил. Но даже мы помним наших прабабушек, которые жили сто лет. Прабабушки тоже дотягивали до, как минимум, девяноста лет. Прабабушек еще не прививали. Глупо прививаться, к шестидесяти, семидесяти годам у всех старческое слабоумие. Раньше была со старостью ассоциация – мудрость, опыт, а сейчас ассоциация со старостью – это слабоумие, недержание. Вот к чему довели людей“, - заявляют авторы видеоролика.
Verdiktas
Миф о том, что раньше все жили до 100 лет без прививок – заблуждение. Современная медицина, включая вакцинацию, спасла миллионы жизней, снизила детскую смертность и дала шанс большинству из нас спокойно встретить старость. старческие болезни – это не результат прививок, а плата за продление жизни. И с ними тоже умеет работать современная медицина. Наш вердикт – неправда и заблуждение.
Melo detektoriaus komentaras
Cлово „прививка“ происходит от глагола „привить“. Но изначальный смысл этого слова – из садоводства: пересадить часть одного растения на другое, чтобы оно лучше росло и приносило плоды. Медицина позаимствовала этот образ: не „внедрить болезнь“, а дать иммунитету возможность познакомиться с фрагментом возбудителя и научиться его побеждать безопасно. Вакцина – это „тренировка“ иммунитета, а не заражение болезнью. Большинство современных вакцин не содержат полноценного живого вируса, а только его фрагменты, безопасные для человека.
Реальные исторические данные говорят о том, что средняя продолжительность жизни людей до изобретения и массового применения прививок была значительно короче, чем после массовых кампаний по вакцинации.
Продолжительность жизни жителя Руси например в XIII столетии была невысока от 32 до 43 лет. На юге и на западе Русской равнины население жило дольше, чем на севере и востоке. Разница в продолжительности жизни объясняется голодом, болезнями, военными нашествиями и эпидемиями. Средняя продолжительность жизни в Российской империи в первой половине 19 в. – 27,3 года, в конце века – 33,0 года. Низкие показатели продолжительности жизни обусловлены высокой детской смертностью и сравнительно частыми эпидемиями. В Великобритании средняя вероятная продолжительность жизни родившегося в 1841-м году младенца женского пола была 43 года, а мужского – 40 лет. В 2016 году соответствующие цифры таковы: 83 и 79 лет. Исследователи отмечают, „что вероятная продолжительность жизни могла быть ужасно короткой – скажем, из-за высокой женской и детской смертности, но в то же время были люди, живущие до 80 или 90 лет. Их просто было меньше, чем сейчас“. Как отмечают исследователи Джудит Роуботэм из Плимутского университета и Пол Клейтон из университета Оксфорд Брукс, „как только проходили опасные детские годы, вероятная продолжительность жизни в викторианскую эпоху (в ее средний период) мало чем отличалась от сегодняшней“. Девочка, которой исполнилось пять лет, могла прожить до 73, а мальчик – до 75 лет.
В Ветхом Завете действительно упоминаются фантастические сроки жизни – Адам 930 лет, Мафусаил 969 лет, но это часть религиозной картины мира, научных доказательств таких сроков жизни нет и, наконец, ссылки на религиозные тексты не являются аргументом в вопросах медицины. Заявление, что „прабабушки жили по 90-100 лет и для этого им не требовалось прививок“ – самая настоящая манипуляция. Конечно, кто-то доживал до 90 лет и раньше, но таких людей было значительно меньше, чем в наше время. Помимо этого практически каждая семья в XIX – начале XX века теряла детей от кори, оспы, туберкулёза, дифтерии, коклюша и других заразных болезней. Вакцинация массово началась в XX веке, и именно тогда начала резко снижаться детская смертность и увеличилась средняя продолжительность жизни.
Исследование, опубликованное в журнале The Lancet, демонстрирует, что за последние 50 лет глобальные усилия по иммунизации спасли примерно 154 млн. жизней, или 6 жизней каждую минуту каждого года. Подавляющее большинство (101 млн.) спасенных жизней составили жизни младенцев. Заявление о том, что раньше люди в пожилом возрасте были мудрыми и здоровыми, а в наше время из-за прививок болеют деменцией и слабоумием – ничто иное, как ложная причинно-следственная связь. Деменция, недержание и другие болезни старости – это не следствие вакцинации, а следствие того, что все больше и больше людей доживает до восьмидесяти и более лет. Раньше большинство людей умирало до появления таких возрастных болезней. Как бы парадоксально это не звучало но старческие болезни – признак успеха медицины, а не её провала.
Источники
Как изменилась продолжительность жизни с течением времени в Великобритании?
Как вакцины изменили мир. История прививок от 18 века и до наших дней
Вклад вакцинации в улучшение выживаемости и здоровья: моделирование 50-летней Расширенной программы иммунизации