Правда ли, что для чистоты сосудов нужно пить алкоголь, так как он растворяет жир?

1) „Надо пить алкоголь“: это категорическое заявление без указания контекста. Употребление алкоголя представляет риск для здоровья независимо от количества. Вред от алкоголя, особенно при злоупотреблении, значительно перевешивает возможные плюсы. Согласно данным ВОЗ, 400 миллионов человек (или 7% населения мира в возрасте 15 лет и старше) страдают расстройствами, вызванными употреблением алкоголя. Из них 209 миллионов человек (3,7% взрослого населения мира) страдают алкогольной зависимостью. Алкоголь является признанным канцерогеном, его употребление повышает риск развития нескольких видов рака, включая рак молочной железы, печени, головы и шеи, рак пищевода и колоректальный рак. В 2019 г. 4,4% случаев рака, диагностированных во всем мире, и 401 000 случаев смерти от рака были связаны с употреблением алкоголя.;