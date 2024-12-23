Правда ли, что для чистоты сосудов нужно пить алкоголь, так как он растворяет жир?

Teiginiai
“Надо пить алкоголь. У алкоголиков чистые сосуды. Алкоголь – это серьезный, очень качественный растворитель жиров“, – сообщают в видео.
Verdiktas
Видеоклип может быть либо шуткой, либо на полном серьезе убеждает зрителей, что надо регулярно употреблять алкоголь. „У алкоголиков чистые сосуды. Алкоголь – это серьезный очень качественный растворитель жиров“. И в первом, и во втором случае видеоклип распространяет опасное заблуждение. На самом деле употребление алкоголя не является способом „очистить сосуды“ и не рекомендовано для поддержания здоровья. Точно наоборот, регулярное или чрезмерное употребление алкоголя может серьезно навредить вашему здоровью. Наш вердикт – манипуляция и дезинформация.
Melo detektoriaus komentaras
Мнение о том, что употребление алкоголя приводит к „очистке сосудов“, основано на мифах и упрощенных интерпретациях научных данных. Мы решили разобрать весь видеоклип по частям:
1) „Надо пить алкоголь“: это категорическое заявление без указания контекста. Употребление алкоголя представляет риск для здоровья независимо от количества. Вред от алкоголя, особенно при злоупотреблении, значительно перевешивает возможные плюсы. Согласно данным ВОЗ, 400 миллионов человек (или 7% населения мира в возрасте 15 лет и старше) страдают расстройствами, вызванными употреблением алкоголя. Из них 209 миллионов человек (3,7% взрослого населения мира) страдают алкогольной зависимостью. Алкоголь является признанным канцерогеном, его употребление повышает риск развития нескольких видов рака, включая рак молочной железы, печени, головы и шеи, рак пищевода и колоректальный рак. В 2019 г. 4,4% случаев рака, диагностированных во всем мире, и 401 000 случаев смерти от рака были связаны с употреблением алкоголя.;
2) „У алкоголиков чистые сосуды“: это мнение ошибочно. Исследования показывают, что хроническое употребление алкоголя вредит сердечно-сосудистой системе. Например, у людей, злоупотребляющих алкоголем, повышен риск гипертонии, инсульта и сердечной недостаточности. Регулярное употребление алкоголя может привести к воспалению сосудов, нарушению их эластичности, а также к развитию атеросклероза (отложения холестерина в сосудах). Американская кардиологическая ассоциация и Национальный институт сердца, легких и крови не рекомендуют начинать употреблять алкоголь только для профилактики сердечных заболеваний. У некоторых людей, употребляющих алкоголь, возникают трудности с прекращением его употребления, что называется зависимостью. А употребление алкоголя может вызвать другие проблемы со здоровьем или усугубить их.
3) „Алкоголь – это серьезный очень качественный растворитель жиров“: этанол (спирт) действительно является растворителем и способен растворять жиры. Однако в организме это не работает так, как предполагает автор фразы. Алкоголь не „растворяет“ бляшки в сосудах. Эти бляшки состоят из липидов, холестерина и других веществ, которые формируют сложные структуры. Для их „удаления“ необходимо комплексное лечение и изменение образа жизни. Более того, алкоголь может повысить уровень триглицеридов в крови, что, наоборот, способствует формированию бляшек.
Источники
Всемирная Организация Здравоохранения – алкоголь, все что нужно о нем знать
Безопасного для здоровья уровня употребления алкоголя не существует
Алкоголь и здоровье сердечно-сосудистой системы: яд… или лекарство
Может ли употребление алкоголя повлиять на уровень холестерина?