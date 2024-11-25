Правда ли, что "данные в Американской энциклопедии от 1958 года подтверждают существование купола над Землей"?

Teiginiai
Авторы видеоклипа утверждают, что „данные в Американской энциклопедии от 1958 года подтверждают существование купола над Землей. Над Антарктидой он находится на высоте четырех километров, над центром Земли его высота достигает 117 километров от поверхности Земли“.
Verdiktas
Данные в Американской энциклопедии за 1958 год не подтверждают существования купола над Землей. На самом деле в энциклопедии, скорее всего, говорится о исследованиях Антарктиды и обнаружения исследователями Купола А (Купол Аргус) самого высокого ледяного купола на Антарктическом плато. Наш вердикт – мистификация и фейк.
Melo detektoriaus komentaras
Купол А или Купол Аргус – самый высокий ледяной купол на Антарктическом плато, расположенный в 1200 км (750 миль) от побережья. Считается, что это самое холодное естественное место на Земле, где температура, как полагают, достигает от −90 до −98 °C (от −130 до −144 °F). Это самый высокий ледяной объект в Антарктиде, состоящий из ледяного купола или возвышенности высотой 4093 м (13 428 футов) над уровнем моря. Он расположен недалеко от центра Восточной Антарктиды, примерно на полпути между огромной головой ледника Ламберта и географическим Южным полюсом. Более подробно о ледниковых куполах, морфологии ледников можно узнать здесь и здесь).
Скорее всего, именно исследования этого купола сторонники теории плоской Земли пытаются выдать за подтверждение своей конспирологической теории.Отдельно нам бы хотелось отметить, что теория о плоской Земле была опровергнута еще в древности. Хотя Земля имеет форму сфероида, но все-таки она ближе к эллипсоиду, чем к идеальной сфере, из-за центробежной силы, создаваемой постоянным вращением Земли. Отсутствие купола над Землей опровергает история космических исследований, межпланетные миссии автоматических, исследовательских станций к другим планетам Солнечной системы и, наконец, появление комет и падение астероидов и болидов на Землю.