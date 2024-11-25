Правда ли, что "данные в Американской энциклопедии от 1958 года подтверждают существование купола над Землей"?

Авторы видеоклипа утверждают, что „данные в Американской энциклопедии от 1958 года подтверждают существование купола над Землей. Над Антарктидой он находится на высоте четырех километров, над центром Земли его высота достигает 117 километров от поверхности Земли“.

Данные в Американской энциклопедии за 1958 год не подтверждают существования купола над Землей. На самом деле в энциклопедии, скорее всего, говорится о исследованиях Антарктиды и обнаружения исследователями Купола А (Купол Аргус) самого высокого ледяного купола на Антарктическом плато. Наш вердикт – мистификация и фейк.

Купол А или Купол Аргус – самый высокий ледяной купол на Антарктическом плато, расположенный в 1200 км (750 миль) от побережья. Считается, что это самое холодное естественное место на Земле, где температура, как полагают, достигает от −90 до −98 °C (от −130 до −144 °F). Это самый высокий ледяной объект в Антарктиде, состоящий из ледяного купола или возвышенности высотой 4093 м (13 428 футов) над уровнем моря. Он расположен недалеко от центра Восточной Антарктиды, примерно на полпути между огромной головой ледника Ламберта и географическим Южным полюсом. Более подробно о ледниковых куполах, морфологии ледников можно узнать здесь и здесь).