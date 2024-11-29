Правда ли, что ЦРУ использует Украину для дестабилизации региона?

Как мы уже упоминали, вина за дестабилизацию в регионе лежит на Российской Федерации, которая развязала войну с Украиной, вторглась на территорию последней и оккупировала, а затем аннексировала часть украинской территории. EuvsDisinfo, проект, который отслеживает появление дезинформации в интернете, в целом и в частности в социальных сетях отмечает, что, как минимум, начиная с 2014 года Россия начале беспрецедентную кампанию дезинформации о Украине. Это кампания еще больше усилилась после вторжения российских войск в Украину в конце февраля 2022 года. Ни на сайте Белого дома, ни на официальном сайте ЦРУ нет никакой информации о таких социологических опросах / исследованиях, на которые ссылаются авторы видеоклипа.