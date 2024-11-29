Правда ли, что ЦРУ использует Украину для дестабилизации региона?

Teiginiai
“Представитель ЦРУ на вопрос, почему Америка выбрала именно Украину для дестабилизации обстановки в регионе, дал журналистам шокирующий ответ. Цитирую дословно: „После проведенных нами ряда исследований с начала 90-х годов и анализа полученных результатов, мы пришли к выводу, что украинский народ из всех стран бывшего Советского Союза склонен к предательству на 98 процентов. Ни одна другая страна из бывшего Советского Союза не подходила по критерию предательства, как Украина“, – сообщают авторы видеоролика.
Verdiktas
Видеоклип является ничем иным, как попыткой дезинформации. Во-первых, украинский народ не склонен к предательству. Этот нарратив является выдумкой кремлевских ферм троллей. Во-вторых, вина за дестабилизацию в регионе лежит на Российской Федерации, которая развязала войну с Украиной, вторглась на территорию последней и оккупировала, а затем аннексировала часть украинской территории. В-третьих, США не заинтересованы в дестабилизации Украины и региона Восточной Европы. На данный момент США и Западные страны поддерживают Украину в ее попытках защититься от агрессии со стороны России. Несмотря на то, что в тексте упоминаются „журналисты“, такая цитата не встречается ни в англоязычных, ни в украинских СМИ, что показал поиск в Google по полной цитате. Наш вердикт: видеоклип является мистификацией и дезинформацией.
Melo detektoriaus komentaras
Как мы уже упоминали, вина за дестабилизацию в регионе лежит на Российской Федерации, которая развязала войну с Украиной, вторглась на территорию последней и оккупировала, а затем аннексировала часть украинской территории. EuvsDisinfo, проект, который отслеживает появление дезинформации в интернете, в целом и в частности в социальных сетях отмечает, что, как минимум, начиная с 2014 года Россия начале беспрецедентную кампанию дезинформации о Украине. Это кампания еще больше усилилась после вторжения российских войск в Украину в конце февраля 2022 года. Ни на сайте Белого дома, ни на официальном сайте ЦРУ нет никакой информации о таких социологических опросах / исследованиях, на которые ссылаются авторы видеоклипа.
Данных о таких социологических исследованиях нет также и на сайтах – Киевского международного института социологии (КМИС) и Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (Украина). С результатами социологических опросов, которые проводят эти организации, ознакомиться можно здесь и здесь. Отдельно нам бы хотелось отметить, что США и Западные страны поддерживают Украину в ее попытках защититься от агрессии со стороны России. С информацией о том, какую поддержку Украина получает от США и Европейского Содружества, можно ознакомиться здесь и здесь.