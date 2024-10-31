Правда ли, что чипирование людей предсказано в Библии?

Teiginiai
В Библии есть предупреждения о некоем клейме, которым все будут отмечены в последние дни человечества, без него нельзя будет покупать и продавать. Это клеймо будет введено единым правительством якобы для удобства людей. По сути, это всем известное чипирование, только в глобальных масштабах.
Verdiktas
Буквальные толкования книги Откровения, включая того, что касается клейма или „печати антихриста“, обычно неверны. „Апокалипсис“ – это древнее письменное произведение, которое необходимо специально интерпретировать, чтобы понять. Авторитетные христианские ресурсы опровергают толкования „печати антихриста“ как чипа, импланта или штрих-кода. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Откровение Иоанна Богослова, также известное как „Апокалипсис“ — это последняя книга Нового Завета в Библии. В ней описываются события, которые будут предшествовать Второму пришествию Иисуса Христа на землю. Согласно книге, эти события будут сопровождаться многочисленными катаклизмами и бедствиями.
Необходимо понимать, что книга Откровения (как и Евангелие) – это очень древнее письменное произведение, которое не является буквальным изложением произошедших событий или описанием будущего. Текст Библии изобилует символами, которые сложно понять без особого образования и специального толкования.
Текст „Апокалипсиса“ веками изучался богословами, библеистами, философами, историками и другими учеными.
Поиск толкования книги Откровения выдает множество разных книг по теме
Специальный проект по толкованию „Апокалипсиса“ подчеркивает: „Символику Апокалипсиса практически невозможно понять „сходу“, с первого прочтения, не имея определенной подготовки. Более того, многие образы допускают сразу несколько возможных толкований“.
Эта книга Библии во многом определила популярные образы конца света и до сих пору интригует воображение как верующих, так и неверующих людей. Один из самых известных образов – это „начертание зверя“, которую еще называют „печать антихриста“. Согласно христианскому восприятию этого образа – это знак принятия власти Антихриста и покорности зверю из книги Откровения.
На протяжении веков люди пытались понять, как будет выглядеть эта „метка“, в том числе используя буквальное толкование образа как некоего физического клейма. Современные конспирологи часто ассоциируют „печать антихриста“ с медицинскими имплантами, чипами и даже с необходимостью иметь паспорт или штрих-код, подтверждающий наличие вакцинации от COVID-19. Однако даже уважаемые христианские онлайн-ресурсы опровергают такое толкование.
Католический веб-сайт „Католические ответы“ пишет: „Книга Откровения широко использует символические образы и теологические темы. Она использовала события, современные ее написанию, чтобы донести сообщение о конечном торжестве Христа. Зверь символизирует различных римских императоров, преследовавших ранних христиан, но в основном является символом Цезаря Нерона (чье имя на иврите имеет числовое значение 666). Так называемый „знак зверя“, как предполагает большинство ученых, намекает на монеты Римской империи, на которых было изображение императора“.
Протестантский сайт „GotQuestions“ подчеркивает: „Важно понимать, что медицинский чип-имплант не является знаком зверя. <…> Наличие медицинского или финансового микрочипа, вставленного в вашу правую руку или лоб, не является знаком зверя“.
Даже русские православные ресурсы пишут о том, что ошибочные интерпретации современных верующих и отдельных богословов приводят к панике и тому, что за „печать антихриста“ выдаются штрих-коды и другие типы необходимых документов.