Правда ли, что чипирование людей предсказано в Библии?

Teiginiai

В Библии есть предупреждения о некоем клейме, которым все будут отмечены в последние дни человечества, без него нельзя будет покупать и продавать. Это клеймо будет введено единым правительством якобы для удобства людей. По сути, это всем известное чипирование, только в глобальных масштабах.

Verdiktas

Буквальные толкования книги Откровения, включая того, что касается клейма или „печати антихриста“, обычно неверны. „Апокалипсис“ – это древнее письменное произведение, которое необходимо специально интерпретировать, чтобы понять. Авторитетные христианские ресурсы опровергают толкования „печати антихриста“ как чипа, импланта или штрих-кода. Наш вердикт – ложь.

Melo detektoriaus komentaras