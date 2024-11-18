Правда ли, что человеческий организм – это электромагнитная система, которую могут разрушить сигналы Wi-Fi и телефонных вышек?

Teiginiai
В видеоклипе говорится, что ДНК является передатчиком и приемником информации, а человеческий организм — электромагнитной системой, для которой важен баланс. Современное общество с множеством Wi-Fi-сигналов и телефонных вышек может нарушать этот баланс, воздействуя на естественные электромагнитные процессы организма. Такой дисбаланс приводит к ухудшению здоровья и последующим болезням тела и психики.
Verdiktas
Видео содержит конспирологические мифы, направленные на эксплуатацию страха перед искусственным интеллектом, и его распространение имеет коммерческий характер, а именно продвижение книги через сайт с конспирологическим контентом. Подобная манипуляция особенно опасна для людей, которые подвержены психосоматическим реакциям. У таких людей могут развиваться стресс, бессонница, головные боли и другие симптомы лишь от мысли о воздействии излучения. Для них подобные видео представляют потенциально больший вред, чем само окружающее их электромагнитное излучение.
Melo detektoriaus komentaras
Начнем с определения, что такое дезоксирибонуклеиновая кислота или ДНК. Это молекула, которая хранит генетическую информацию, необходимую для роста, развития, функционирования и размножения всех живых организмов. ДНК состоит из двух спиральных цепочек, соединенных азотистыми основаниями, которые образуют генетический код, содержащий инструкции для синтеза белков. Эти белки играют важнейшую роль в клеточных процессах, обеспечивая жизнедеятельность организма. Наукой доказано, что основная функция ДНК заключается в хранении и передаче генетического материала, а не во взаимодействии с электромагнитными полями. Таким образом, утверждение, что ДНК является „передатчиком и приемником информации“, а человеческий организм можно полностью свести к „электромагнитной системе“, является псевдонаучной теорией, не имеющей научного подтверждения. Научные данные показывают, что организм человека функционирует на основе сложных биохимических процессов, а не исключительно через взаимодействие с электромагнитными полями. Более того, взаимодействие организма с такими полями (например, от Wi-Fi или мобильных телефонов) в рамках допустимых норм не оказывает доказанного негативного влияния на здоровье. Эта связь производит электромагнитные волны в радиочастотном диапазоне и относится к неионизирующему излучению, которое не обладает достаточной энергией, чтобы напрямую повредить структуру ДНК на клеточном уровне.
Доводы, что сигналы Wi-Fi или телефонные вышки нарушают баланс электромагнитных процессов в теле, часто используются в теориях заговора. Примеры и их разоблачения можно, например, прочитать здесь. В целом, утверждения о вреде электромагнитных полей на здоровье не подтверждены исследованиями. Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и другие научные органы считают, что уровни радиочастотного излучения от Wi-Fi и вышек мобильной связи находятся в безопасных пределах. Более подробно об этом можно прочитать на сайте ВОЗ здесь.
Тем не менее, исследователи также отмечают, что часть людей страдает из-за психосоматических реакций, когда уже от мысли про воздействие излучения у них возникает стресс, бессонница, головные боли и прочие симптомы. Поэтому для таких особо чувствительных людей подобные видео являются потенциально более вредными, чем электромагнитные излучения, которые их окружают.
Не стоит сбрасывать со счетов и то, что в данном случае все эти тезисы имеют явную коммерческую подоплеку, сопровождаемую настойчивым предложением приобрести электронную книгу „Kodex Hermetica“ на сайте globalna.info. Создание подобных „страшилок“ вокруг технологий явно используется как инструмент манипуляции и запугивания аудитории с целью продвижения собственного проекта и получения прибыли. В целом контент этого сайта направлен на распространение конспирологических теорий. Сайты с подобным содержанием и их реклама в социальных сетях находят свою аудиторию, поскольку, как показывают исследования, значительная часть поляков верит в конспирологические теории, касающиеся вопросов здоровья.Так, 37% считают, что искусственный интеллект используется для слежки „Мировым правительством“, причем в это чаще верят жители малых городов (43%). Не удивительно, что сайты с подобным содержанием и их реклама в социальных сетях находят свою аудиторию среди польскоязычных жителей как внутри Польши, так и вне ее.
Источники
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