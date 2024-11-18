Правда ли, что человеческий организм – это электромагнитная система, которую могут разрушить сигналы Wi-Fi и телефонных вышек?

Начнем с определения, что такое дезоксирибонуклеиновая кислота или ДНК . Это молекула, которая хранит генетическую информацию, необходимую для роста, развития, функционирования и размножения всех живых организмов. ДНК состоит из двух спиральных цепочек, соединенных азотистыми основаниями, которые образуют генетический код, содержащий инструкции для синтеза белков. Эти белки играют важнейшую роль в клеточных процессах, обеспечивая жизнедеятельность организма. Наукой доказано, что основная функция ДНК заключается в хранении и передаче генетического материала, а не во взаимодействии с электромагнитными полями. Таким образом, утверждение, что ДНК является „передатчиком и приемником информации“, а человеческий организм можно полностью свести к „электромагнитной системе“, является псевдонаучной теорией , не имеющей научного подтверждения. Научные данные показывают, что организм человека функционирует на основе сложных биохимических процессов, а не исключительно через взаимодействие с электромагнитными полями. Более того, взаимодействие организма с такими полями (например, от Wi-Fi или мобильных телефонов) в рамках допустимых норм не оказывает доказанного негативного влияния на здоровье. Эта связь производит электромагнитные волны в радиочастотном диапазоне и относится к неионизирующему излучению, которое не обладает достаточной энергией, чтобы напрямую повредить структуру ДНК на клеточном уровне.