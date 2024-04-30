Правда ли, что c помощью «умных очков» будут выявлять невакцинированных людей?

Teiginiai
Специальные «умные очки», которые разработала китайская компания, могут начать использоваться в Америке для вычисления невакцинированных людей.
Verdiktas
Вакцины воздействуют на иммунную систему человека. «Умные очки» могут определить, есть ли у человека температура. Однако при помощи этих очков невозможно проанализировать иммунитет человека и установить, вакцинирован ли он. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Распространяемое в соцсетях видео об «умных очках» китайской компании ROKID, при помощи которых можно было бы измерять температуру сразу большого числа людей – это на самом деле устаревшая новость. Сообщения об этих очках и о том, что ROKID планирует продавать их американским компаниям и организациям, появились вскоре после начала глобальной пандемии COVID-19, то есть весной 2020 года. Показанный в видео репортаж относится к тому же времени.
Таким образом, на момент появления ролика (весна 2020 года) вакцины от COVID-19 еще не применялись, и не стоял даже вопрос о «вычислении невакцинированных людей». Только в декабре 2020 власти различных стран начали выдавать разрешения на применение прошедших тестирование вакцин от коронавируса. Основной проблемой в первые годы пандемии стала попытка предотвратить распространение вируса – а значит посещения потенциально больными людьми общественных мест.
Поскольку высокая температура – один из основных и наиболее частых симптомов COVID-19, в некоторых странах в отдельных общественных местах стали измерять температуру посетителям при помощи ручных термометров и тепловизионных камер. Поэтому новости про «умные очки», измеряющие температуру, которые тестировали в Китае на некоторое время были интересны и западным СМИ, однако мы не нашли упоминаний о массовом использовании этих очков в других странах или Китае после 2020 года.
Наконец, при помощи «умных очков» просто невозможно вычислить невакцинированного человека. Простыми словами, механизм работы вакцины таков – в организм человека вводится микрочастица возбудителя заболевания, чтобы человек не пережив вирус полноценно, при этом выработал к заболеванию иммунитет. Вакцинирование никак не отражается на внешности человека, и никакие «умные очки» неспособны протестировать иммунную систему человека, чтобы определить, вакцинирован ли он от COVID-19.
- Источники
- Chinese startup Rokid pitches COVID-19 detection glasses in US
- Chinese AI Smart Glasses Check Temperature of Hundreds of People in Minutes to Help Identify Coronavirus Cases
- Coronavirus disease (COVID-19)
- Coronavirus: Temperature reading glasses tested in China
- Всемирная организация здравоохранения - Как действуют вакцины?