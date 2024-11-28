2024.11.28 14:10

Правда ли, что без ГМО и химических добавок люди жили бы по 700 лет?

 
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Vyresnio amžiaus pora
Vyresnio amžiaus pora
ФОТО: Shutterstock

Пользовательница Threads утверждает, что в доисторические времена люди жили по 700 лет, а сейчас живут лишь 70 лет из-за ГМО и химических добавок в еде. Объясняем, почему это – ложь.

Teiginiai

В доисторические времена, когда не было ГМО и „прочей химии“, люди жили по 700 лет, а сейчас живут всего по 70-80 лет.

Verdiktas

Научные данные показывают, что доисторические люди, конечно же, не жили 700 лет – средняя продолжительность жизни при рождении была 20-33 года. Даже с современными условиями жизни и достижениями науки человек не способен жить 700 лет. Научные исследования также показывают, что ГМО не вредят здоровью человека. Польза и вред определенных добавок зависят от употребляемой дозы добавки. Наш вердикт – ложь.

Melo detektoriaus komentaras

Согласно научным данным, продолжительность жизни „доисторических людей“ (это широкий термин, который включает в себя несколько групп людей, эволюционировавших в период от 2 500 000 лет назад до примерно 3000 г. до н.э.) была намного короче продолжительности жизни современных людей.

Выживаемость древних людей во многом зависела от того, умирал ли человек в младенчестве или детстве, после чего шанс прожить дольше возрастал. Однако о нескольких сотнях лет речь никогда не шла – средняя продолжительность жизни при рождении в доисторические времена была около 20-33 лет, однако даже пережившие детство люди жили в среднем недолго из-за примитивных санитарных и бытовых условий, нехватки питания, частых несчастных случаев и инфекционных заболеваний.

Современные люди в развитых странах имеют высокую продолжительность жизни – современная наука задается вопросом, возможно ли продлить жизнь человека еще сильнее или это пока что за пределами возможностей человечества.

Скриншот из социальных сетей

Высокая продолжительность жизни современных людей связана со множеством факторов – более высоким уровнем жизни, более высокой безопасностью жизни, качеством медицины. Количество и качество доступного питания – это один из таких факторов. Вопрос о том, вредны ли ГМО (Генетически модифицированные организмы, иными словами продукты, модифицированные с помощью генетических технологий.) для здоровья человека, постоянно обсуждается в Интернете. Всегда находятся противники ГМО, хотя наука уже доказала, что ГМО не вызывают мутаций в организме человека, не влияют на способность заводить детей и не вредят здоровью человека.

Пользовательница Threads также упоминает „всякую химию“, возможно, имея в виду химические добавки в еде. Многие утверждают, что все химические добавки в пищевых продуктах вредны, однако это не так. Во-первых, надо понимать, что все пищевые добавки по сути – химические. Например, привычный продукт – пищевая соль – это химическое вещество хлористый натрий. Уксус и соль издавна используются людьми в качестве пищевых („химических“) добавок, но в умеренных количествах не вредны. Существуют и пищевые добавки, которые действительно могут быть опасны для здоровья, особенно при повышенных дозах.

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