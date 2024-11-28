Правда ли, что без ГМО и химических добавок люди жили бы по 700 лет?

Согласно научным данным, продолжительность жизни „доисторических людей“ (это широкий термин, который включает в себя несколько групп людей, эволюционировавших в период от 2 500 000 лет назад до примерно 3000 г. до н.э.) была намного короче продолжительности жизни современных людей.

Научные данные показывают, что доисторические люди, конечно же, не жили 700 лет – средняя продолжительность жизни при рождении была 20-33 года. Даже с современными условиями жизни и достижениями науки человек не способен жить 700 лет. Научные исследования также показывают, что ГМО не вредят здоровью человека. Польза и вред определенных добавок зависят от употребляемой дозы добавки. Наш вердикт – ложь.

В доисторические времена, когда не было ГМО и „прочей химии“, люди жили по 700 лет, а сейчас живут всего по 70-80 лет.

Выживаемость древних людей во многом зависела от того, умирал ли человек в младенчестве или детстве, после чего шанс прожить дольше возрастал. Однако о нескольких сотнях лет речь никогда не шла – средняя продолжительность жизни при рождении в доисторические времена была около 20-33 лет, однако даже пережившие детство люди жили в среднем недолго из-за примитивных санитарных и бытовых условий, нехватки питания, частых несчастных случаев и инфекционных заболеваний.

Современные люди в развитых странах имеют высокую продолжительность жизни – современная наука задается вопросом, возможно ли продлить жизнь человека еще сильнее или это пока что за пределами возможностей человечества.