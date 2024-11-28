Правда ли, что без ГМО и химических добавок люди жили бы по 700 лет?

Teiginiai
В доисторические времена, когда не было ГМО и „прочей химии“, люди жили по 700 лет, а сейчас живут всего по 70-80 лет.
Verdiktas
Научные данные показывают, что доисторические люди, конечно же, не жили 700 лет – средняя продолжительность жизни при рождении была 20-33 года. Даже с современными условиями жизни и достижениями науки человек не способен жить 700 лет. Научные исследования также показывают, что ГМО не вредят здоровью человека. Польза и вред определенных добавок зависят от употребляемой дозы добавки. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Согласно научным данным, продолжительность жизни „доисторических людей“ (это широкий термин, который включает в себя несколько групп людей, эволюционировавших в период от 2 500 000 лет назад до примерно 3000 г. до н.э.) была намного короче продолжительности жизни современных людей.
Выживаемость древних людей во многом зависела от того, умирал ли человек в младенчестве или детстве, после чего шанс прожить дольше возрастал. Однако о нескольких сотнях лет речь никогда не шла – средняя продолжительность жизни при рождении в доисторические времена была около 20-33 лет, однако даже пережившие детство люди жили в среднем недолго из-за примитивных санитарных и бытовых условий, нехватки питания, частых несчастных случаев и инфекционных заболеваний.
Современные люди в развитых странах имеют высокую продолжительность жизни – современная наука задается вопросом, возможно ли продлить жизнь человека еще сильнее или это пока что за пределами возможностей человечества.
Высокая продолжительность жизни современных людей связана со множеством факторов – более высоким уровнем жизни, более высокой безопасностью жизни, качеством медицины. Количество и качество доступного питания – это один из таких факторов. Вопрос о том, вредны ли ГМО (Генетически модифицированные организмы, иными словами продукты, модифицированные с помощью генетических технологий.) для здоровья человека, постоянно обсуждается в Интернете. Всегда находятся противники ГМО, хотя наука уже доказала, что ГМО не вызывают мутаций в организме человека, не влияют на способность заводить детей и не вредят здоровью человека.
Пользовательница Threads также упоминает „всякую химию“, возможно, имея в виду химические добавки в еде. Многие утверждают, что все химические добавки в пищевых продуктах вредны, однако это не так. Во-первых, надо понимать, что все пищевые добавки по сути – химические. Например, привычный продукт – пищевая соль – это химическое вещество хлористый натрий. Уксус и соль издавна используются людьми в качестве пищевых („химических“) добавок, но в умеренных количествах не вредны. Существуют и пищевые добавки, которые действительно могут быть опасны для здоровья, особенно при повышенных дозах.
Источники
The Evolution of Human Longevity from the Mesolithic to the Middle Ages: An Analysis Based on Skeletal Data – by Jesper L. Boldsen & Richard R. Paine
Life expectancy from Prehistoric times to the 21st Century – by John Yfantopoulos
Three Stages of Health Encounters Over 8000 Human Generations and How They Inform Future Public Health – by Lee Goldman
Implausibility of radical life extension in humans in the twenty-first century – by S. Jay Olshansky, Bradley J. Willcox, Lloyd Demetrius & Hiram Beltran-Sanchez
Science in the News: Will GMOs Hurt My Body? The Public’s Concerns and How Scientists Have Addressed Them
US Food and Drug Administration: Understanding New Plant Varieties
Harvard Health Blog: Common food additives and chemicals harmful to children