Правда ли, что астронавты Бутч Уилмор, Суни Уильямс и Ник Хейг после возвращения с Международной космической станции сообщили, что Земля не круглая, а плоская?

Teiginiai
“Астронавты Бутч Уилмор, Суни Уильямс и Ник Хейг после возвращения с Международной космической станции сообщили, что Земля не круглая, а плоская“, - сообщают авторы видеоролика.
Verdiktas
Астронавты Бутч Уилмор, Суни Уильямс и Ник Хейг после возвращения с Международной космической станции не сообщали, что Земля плоская. Их видеовыступление — это розыгрыш и видеомонтаж, который по случаю первого апреля вышел в эфире русскоязычного телеканала RTVI US в США. Сторонники конспирологических теорий приняли розыгрыш за правду и начали распространять видеоролик в социальных сетях. Наш вердикт – розыгрыш и неправда.
Melo detektoriaus komentaras
Полный выпуск RTVI US, в котором и прозвучал первоапрельский розыгрыш о астронавтах, якобы подтвердивших то, что Земля плоская, посмотреть можно здесь. Для розыгрыша команда RTVI US использовала фрагмент выступления астронавтов на одной из пресс-конференций после их возвращения на Землю. Перевод слов астронавтов на русский язык нарочито фальсифицирован, на самом же деле о том что земля плоская исследователи не рассказывали. Посмотреть пресс-конференцию и ознакомиться с тем, что на самом деле говорили астронавты, можно здесь. О телевизионном канале RTVI, к которому принадлежит и RTVI US в США, можно прочитать здесь и здесь. О том, почему астронавты, которые должны были провести на Международной космической станции (МКС) восемь дней, но их миссия продолжалась около девяти месяцев, узнать можно здесь и здесь. Вкратце: пребывание астронавтов на орбите пришлось продлить после того, как начались проблемы с кораблем Starliner компании Boeing, на котором исследователи прибыли к МКС.
Видео, снятое во время миссии „Фрам-2“ (исторического полёта SpaceX, в ходе которого люди впервые в истории оказались на орбите над полюсами Земли, и которое ясно доказывает, что наша планета круглая, а не плоская, как заявляют сторонники конспирологической теории), посмотреть можно здесь. Во время просмотра видеоролика можно увидеть, как командир космического корабля „Фрам-2“ Янник Миккельсен смотрит в иллюминатор, наблюдая за облаками и льдом, покрывающими один из двух полярных регионов Земли: ..на 28-й секунде камера поворачивается, чтобы показать изогнутый край нашей сферической планеты, а затем фокусируется на особенностях земной поверхности.
Источники
Дело против указа Трампа. Рекордное богатство Маска. Реакция на тарифы против всех. Сделка с Россией
Астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс вернулись на Землю после девяти месяцев в космосе
NASA решило вернуть космический корабль Starliner на Землю без экипажа
Астронавты НАСА Суни Уильямс и Бутч Уилмор рассказали о своих 9 месяцах в космосе
Экипаж SpaceX поделился первым в истории видом на Антарктиду из полярного космического полета