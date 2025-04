Правда ли, что астронавты Бутч Уилмор, Суни Уильямс и Ник Хейг после возвращения с Международной космической станции сообщили, что Земля не круглая, а плоская?

Астронавты Бутч Уилмор, Суни Уильямс и Ник Хейг после возвращения с Международной космической станции не сообщали, что Земля плоская. Их видеовыступление — это розыгрыш и видеомонтаж, который по случаю первого апреля вышел в эфире русскоязычного телеканала RTVI US в США . Сторонники конспирологических теорий приняли розыгрыш за правду и начали распространять видеоролик в социальных сетях. Наш вердикт – розыгрыш и неправда.

Полный выпуск RTVI US, в котором и прозвучал первоапрельский розыгрыш о астронавтах, якобы подтвердивших то, что Земля плоская, посмотреть можно здесь. Для розыгрыша команда RTVI US использовала фрагмент выступления астронавтов на одной из пресс-конференций после их возвращения на Землю. Перевод слов астронавтов на русский язык нарочито фальсифицирован, на самом же деле о том что земля плоская исследователи не рассказывали. Посмотреть пресс-конференцию и ознакомиться с тем, что на самом деле говорили астронавты, можно здесь. О телевизионном канале RTVI, к которому принадлежит и RTVI US в США, можно прочитать здесь и здесь. О том, почему астронавты, которые должны были провести на Международной космической станции (МКС) восемь дней, но их миссия продолжалась около девяти месяцев, узнать можно здесь и здесь. Вкратце: пребывание астронавтов на орбите пришлось продлить после того, как начались проблемы с кораблем Starliner компании Boeing, на котором исследователи прибыли к МКС.