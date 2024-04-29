Правда ли, что американские масоны чипируют детей?

Утверждение о чипировании детей масонской программой GACHIP в Джорджии – ложь. Собираемая о детях информация не связана с чипированием, и нужна для поиска в помощи детей, если они пропали. Распространяемое видео – единственный репортаж об этой программе, который нам удалось найти.

Масоны в штате Джорджия в США основали компанию GACHIP, которая предлагает чипировать детей — якобы это поможет «предотвратить их похищение», а независимые американские СМИ рекламируют эту программу чипирования.

Программа GACHIP действительно существует, и у нее есть свой сайт. Название программы на самом деле не имеет отношения к чипам – слово «CHIP» в названии организации на сайте расшифровывается как «Child Identification Program», то есть «Программа идентификации детей».

На сайте программы описано, что в нее входит – и там не идет речи о вживлении отслеживающих устройств в детей. Сотрудники программы:

• делают цветные фотографии ребенка, которые в случае похищения могут быть использованы СМИ и в программе Amber Alert

• снимают полный набор цифровых отпечатков пальцев ребенка

• берут образец ДНК и запаха ребенка, что также поможет полиции и полицейским собакам быстрее найти ребенка

• собирают информацию о ребенке – об отличительных особенностях (цвет волос и глаз, шрамы и т. д.)