Правда ли, что актриса Милла Йовович уволила украинскую домработницу за отказ говорить по-русски?

Teiginiai
“Мила Йовович уволила украинскую домработницу из-за отказа говорить по-русски. В мае текущего года беженка из Украины, проживающая в Майами, Светлана Чёрных устроилась домработницей к голливудской актрисе Миле Йовович. В доме Милы весь обслуживающий персонал состоит из выходцев стран бывшего СССР. В начале сентября между хозяйкой дома и Чёрных произошел конфликт. Причиной ссоры стала просьба звезды к стаффу общаться с дочкой, 16-летней Эвер Андерсон, на русском для поддержки знаний языка. Светлана отказалась, в связи с чем была уволена“ – сообщили российские средства массовой информации.
Verdiktas
Сообщение о том, что Милла Йовович уволила украинскую домработницу за отказ говорить по-русски, первоначально появилось в конце сентября нынешнего года в телеграм-канале, который сам себя позиционирует как сатирический. То, что новость ничто иное, как фейк и выдумка, подтверждает отсутствие информации на официальном сайте Миллы Йовович, ее профиле в социальной сети Инстаграм и англоязычных средствах массовой информации. Наш вердикт – фейк и манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
Разместивший информацию об увольнении актрисой Миллой Йовович украинской домработницы из-за отказа общаться на русском языке, телеграм-канал „Империя очень зла“ является сатирическим, что специально оговаривает в своем описании: „возможен фейк и жёсткая сатира. Написанное является художественным вымыслом“. Помимо этого анализ информации, которая появляется в этом телеграм-канале, указывает на то, что он является пророссийским.
Информация, которую разместил телеграм-канал „Империя очень зла“ о том, что Милла Йовович якобы уволила украинскую домработницу – присутствует в основном в русскоязычной части интернета и социальных сетей, на англоязычных интернет и СМИ ресурсах об этом ничего не говорится. Ничего об этом не сообщает и сама Милла Йовович ни на своем сайте, ни на своем профиле в социальной сети Инстаграм, ни в Фейсбуке. Обращаем вниманием – ранее американская актриса высказывалась в поддержку Украины.