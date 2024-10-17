Правда ли, что актриса Милла Йовович уволила украинскую домработницу за отказ говорить по-русски?

Разместивший информацию об увольнении актрисой Миллой Йовович украинской домработницы из-за отказа общаться на русском языке, телеграм-канал „Империя очень зла“ является сатирическим, что специально оговаривает в своем описании: „возможен фейк и жёсткая сатира. Написанное является художественным вымыслом“. Помимо этого анализ информации, которая появляется в этом телеграм-канале, указывает на то, что он является пророссийским.

Информация, которую разместил телеграм-канал „Империя очень зла“ о том, что Милла Йовович якобы уволила украинскую домработницу – присутствует в основном в русскоязычной части интернета и социальных сетей, на англоязычных интернет и СМИ ресурсах об этом ничего не говорится. Ничего об этом не сообщает и сама Милла Йовович ни на своем сайте, ни на своем профиле в социальной сети Инстаграм, ни в Фейсбуке. Обращаем вниманием – ранее американская актриса высказывалась в поддержку Украины.