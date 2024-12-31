Правда ли, что 10% людей вообще не способны работать?

Утверждение, что у большинства людей нет личности, проблематично и абсолютно недоказуемо, так как не существует единого определения „личности“ человека. „Личность“ – это сложное понятие, которое по-разному определяется в зависимости от научного, философского или религиозного движения. В научной и философской литературе также подчеркивается опасность давать определение понятию „личность“ без учета этических последствий такого определения – так как люди привязывают моральные оценки к понятию личности и могут делать различные выводы, исходя из того, кого относят к „личностям“, а кого нет. Иными словами, люди делают именно то, что сделал пользователь Threads, утверждая на основании того, как он понял определение Щедровицкого, что у большинства людей нет личности, а часть людей „даже неспособна работать“. Это опасная попытка использовать лишь одно из возможных определений сложного понятия как единственно верное и на основе его сделать выводы обо всех людях.