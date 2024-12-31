Правда ли, что 10% людей вообще не способны работать?

Teiginiai
У большинства людей нет личности, а 10% населения планеты нельзя поручать никакой работы (даже копать).
Verdiktas
Утверждение пользователя Threads, что у большинства людей нет личности, а 10% населения планеты нельзя поручать никакой работы – это псевдостатистика, „основанная“ на искажении тезисов популярного философа Георгия Щедровицкого. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Георгий Щедровицкий – это известный и популярный советский и российский философ и методолог, создатель системо-мыследеятельностной методологии, идейный вдохновитель „методологического движения“. Его действительно волновала проблема определения личности. Личность Щедровицкий определял через деятельность и считал, что без „воспроизводящего мышления и навыков работы“, без возможности „воспроизводства структур деятельности на непрерывно уходящем и возобновляющемся человеческом материале“ – „люди уже не люди“, как он и утверждает в видео, опубликованном пользователем Threads. Это очень специфическое и сложное определение личности человека, которое принадлежит отдельному философу – и которое невозможно распространить на всех людей.
Утверждение, что у большинства людей нет личности, проблематично и абсолютно недоказуемо, так как не существует единого определения „личности“ человека. „Личность“ – это сложное понятие, которое по-разному определяется в зависимости от научного, философского или религиозного движения. В научной и философской литературе также подчеркивается опасность давать определение понятию „личность“ без учета этических последствий такого определения – так как люди привязывают моральные оценки к понятию личности и могут делать различные выводы, исходя из того, кого относят к „личностям“, а кого нет. Иными словами, люди делают именно то, что сделал пользователь Threads, утверждая на основании того, как он понял определение Щедровицкого, что у большинства людей нет личности, а часть людей „даже неспособна работать“. Это опасная попытка использовать лишь одно из возможных определений сложного понятия как единственно верное и на основе его сделать выводы обо всех людях.
В опубликованном видео Щедровицкий не утверждает, что 10% людей неспособны работать, так что это утверждение добавлено пользователем Threads от себя. Добавим, что 10% – популярная цифра для различных неподтвержденных мифов про человеческое население в целом. Пользователи в интернете очень любят ссылаться на такую псевдостатистику в подтверждение отдельных размышлений про человечество в целом. Например, существуют миф о том, что люди используют только 10% cвоего мозга (который уже несколько раз разоблачался).