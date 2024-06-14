Teiginiai
1) Земля накрыта куполом, который невозможно пробить;
2) То, что мы называем звездным небом, на самом деле – купол, а все полеты совершаются в околоземном пространстве. Расу людей поселили в одном из 170 куполов с неизвестной нам целью, поэтому в истории человечества многое не сходится;
3) Существует видео, которое показывает, как группа людей отправила самодельную ракету в космос, а ракета ударилась в твердый купол. Запуски ракет, о которых нам говорят и показывают власти — это киношедевры созданные Голливудом.
Verdiktas
Утверждения о куполе над Землей, фальшивых запусках ракет и поселении людей в куполах не соответствуют действительности и противоречат научным данным. Данные и многочисленные наблюдения подтверждают, что непроницаемого купола над Землей нет, звезды – это реальные небесные тела, а космические полеты осуществляются на большие расстояния за пределы околоземного пространства. Наш вердикт – автор видеоролика распространяет конспирологическую теорию.
Melo detektoriaus komentaras
1) Земля накрыта куполом, который невозможно пробить: научные данные и астрономические наблюдения опровергают это утверждение. Земля окружена атмосферой, которая простирается на несколько тысяч километров в космос. За пределами атмосферы нет никакого „купола“, только космическое пространство. Космические аппараты, такие, как спутники и космические зонды, свободно путешествуют через атмосферу и выходят в космос. Это подтверждают многочисленные миссии НАСА и других космических агентств.
2) То, что мы называем звездным небом, на самом деле – купол, а все полеты совершаются в околоземном пространстве. Расу людей поселили в одном из 170 куполов с неизвестной нам целью, поэтому в истории человечества многое не сходится: Звездное небо, которое мы видим — это свет от звезд, находящихся на огромных расстояниях от Земли. Это подтверждается астрономическими исследованиями и наблюдениями. Звезды, галактики и другие небесные тела изучаются с помощью телескопов, таких, как телескоп Хаббл, которые делают снимки глубокого космоса. Теория плоской Земли давно себя дискредитировала.
Полеты в космос, такие, как миссии „Аполлон“, которые доставили людей на Луну, и современные полеты к Международной космической станции подтверждают, что люди могут путешествовать за пределы околоземного пространства. Эти миссии детально документированы и подтверждены тысячами специалистов и учеными.
3) Существует видео, которое показывает, как группа людей отправила самодельную ракету в космос, а ракета ударилась в твердый купол. Запуски ракет, о которых нам говорят и показывают власти — это киношедевры, созданные Голливудом: видео, подобные этому, являются фальсификацией. Запуски ракет и космические миссии тщательно планируются и документируются. Они наблюдаются в реальном времени и подтверждаются независимыми организациями по всему миру. Примеры таких успешных запусков включают миссии SpaceX, которые транслируются в прямом эфире и демонстрируют, как ракеты выходят в космос и возвращаются на Землю.