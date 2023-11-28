Правда, что "Земля накрыта куполом, а космос и звезды не существуют"?

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock

В социальных сетях появился видеоролик, в котором говорится о том, что “Земля накрыта куполом, который невозможно пробить, а звезды, Солнце, Луна – не существуют, как не существует и космических полетов”. Объясняем, что это не правда и антинаучная теория.

Тезисы


Земля накрыта куполом, который невозможно пробить. То, что мы называем звездным небом, на самом деле купол. Все космические полеты на самом деле совершаются в около земном пространстве, а звезды — это не более чем трехмерная иллюзия, которую мы принимаем за космическую бесконечность. Твердый купол, на нем световые приборы – звезды, Луна. Запуски ракет – киношедевр, созданный Голливудом, а все космические агентства – лгут.

Вердикт


Создатели видео пересказывают антинаучную теорию заговора. Наш вердикт – манипуляция и фейк.

Комментарий Детектор лжи


Для начала нам бы хотелось поговорить о теории плоской Земли, с которой перекликается теория, что Земля накрыта куполом. Теорию плоской Земли опровергают:

* Наблюдения за исчезновением кораблей за горизонтом: когда корабль удаляется, его нижняя часть исчезает первой, что свидетельствует о кривизне Земли;

* Использование солнечных углов для измерения окружности Земли: древние греки, в частности Эратосфен, использовали изменение углов солнца в разных городах для расчёта окружности Земли;

* Лунные затмения как доказательство сферической формы Земли: Во время лунного затмения тень Земли на Луне всегда круглая, что возможно только если Земля сферическая.

Доказательства существования космических полётов и отсутствия купола над Землей:

* История космических исследований: человечество изучало нашу солнечную систему тысячи лет, и эра роботизированных исследований началась в 1950-х годах;

* Исследование Марса марсоходом Curiosity: миссия марсохода и анализ минералов на Марсе, фото и видео материалы, переданные марсоходом;

* Межпланетные исследовательские миссии автоматических станций к планетам Солнечной системы;

* Появление комет и падение астероидов и болидов на Землю;

* Миссия исследовательских зондов “Вояджер-1” и “Вояджер-2”. Оба зонда использовались для исследования самых дальних планет Солнечной системы.

Скриншот из социальных сетей

Вся правда о звездах:

Звезды не являются трехмерной иллюзией. Они представляют собой реальные астрономические объекты — гигантские газовые сферы, состоящие в основном из водорода и гелия, в которых происходят процессы ядерного синтеза. Звёзды излучают свет и тепло, что делает их наблюдаемыми с Земли и с помощью космических телескопов. С научными публикациями авторитетных источников о исследовании звезд можно ознакомиться например здесь или здесь.

Современная астрономия и физика предоставляют обширные доказательства реальности звёзд, основанные на спектроскопических анализах, измерениях их свойств, таких как масса, размер, температура, и изучении их движения и взаимодействия с другими объектами Вселенной. Эти данные собираются с использованием земных и космических телескопов и не поддерживают концепцию звёзд как трёхмерной иллюзии.

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