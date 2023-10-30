Правда, что “Земля, на которой мы живем, всего лишь одна из сот, за стенками которой находятся другие цивилизации”?

3) Земля не может быть круглой, так как все снимки (якобы) планеты фальсифицированы, и у Земли отсутствует кривизна;

1) вселенная устроена не хаотично, а упорядочена в шар. И на этом шаре как раз и расположено определённое количество сот (разных планет или миров);

Земля одна из ста семидесяти земель, а сама планета состоит из нескольких сотен таких сот. В Антарктиде находится ледяной барьер, за которым существует похожая на нашу цивилизация. Если это правда, то понятно почему ракеты летят под углом – так происходит, потому что на самом деле нет никакого космоса.

Во-вторых , Земля имеет приблизительно сферическую форму из-за гравитации, которая зависит от расстояния между двумя взаимодействующими объектами. Единственный трехмерный объект, который можно создать с одним расстоянием – это сфера . Фотографическое подтверждение сферической формы Земли появилось только в 20-м веке, хотя косвенные доказательства существовали гораздо раньше. Земля ближе к эллипсоиду, чем к идеальной сфере, из-за центробежной силы, создаваемой постоянным вращением Земли.

Во-первых , Вселенная имеет сложную структуру , которая является результатом расширения, остывания и гравитации энергии и материи, происходящих от Большого Взрыва. Существуют различные уровни организации, начиная от Солнечной системы и её членов, до галактик, кластеров, сверхкластеров, нитей и пустот, формируя огромную структуру, похожую на паутину. Галактика Млечный Путь является частью Вселенной и содержит миллиарды звезд и планетарных систем. Теория общей относительности позволяет Вселенной принимать одну из трех форм: плоскую, закрытую (как сфера) или открытую.

Все эти постулаты – ошибочные, и вот почему.

В-третьих, гравитация. Наше понимание гравитации также указывает на то, что Земля является сферой. Гравитационное притяжение тянет все к центру массы. Если Земля была плоской, гравитация действовала бы по-разному в зависимости от того, где вы находитесь на плоскости;

В-четвертых, это обзорность. На больших высотах или в открытом море мы видим, что горизонт является кривым. Это свидетельствует о кривизне Земли.

В-пятых, вращение Земли подтверждают следующие доказательства: Леон Фуко использовал маятник для демонстрации вращения Земли. Эффект Кориолиса, который отвечает за многие крупномасштабные погодные явления, напрямую связан с вращением Земли. Земля вращается вокруг своей оси (один оборот за один день) и обращается вокруг Солнца (один оборот за один год).