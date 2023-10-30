Правда, что “Земля, на которой мы живем, всего лишь одна из сот, за стенками которой находятся другие цивилизации”?

 
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Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock

Пользователи социальных сетей обсуждают видеоролик, в котором говорится, что “Земля поделена на несколько сот, в которых существуют разные цивилизации, в том числе и наша, отделенные друг от друга барьерами”. Объясняем, что никакие доказательства эту теорию не подтверждают, а сама идея “сотовой Земли” является антинаучной и абсурдной.

Тезисы

Земля одна из ста семидесяти земель, а сама планета состоит из нескольких сотен таких сот. В Антарктиде находится ледяной барьер, за которым существует похожая на нашу цивилизация. Если это правда, то понятно почему ракеты летят под углом – так происходит, потому что на самом деле нет никакого космоса.

Вердикт

Теория “сотовой Земли” – антинаучна и абсурдна, эту теорию опровергают практически все известные человечеству научные факты. Наш вердикт – фейк.

Комментарий Детектор лжи

Теория “сотовой Земли”, наряду с теорией “полой Земли”, “плоской Земли” является конспирологической и псевдонаучной теорией. Основные постулаты сторонников теории “сотовой Земли” следующие:

1) вселенная устроена не хаотично, а упорядочена в шар. И на этом шаре как раз и расположено определённое количество сот (разных планет или миров);

2) Использование структуры сот для объяснения кривизны Земли оправдывает длинные дневные и ночные периоды, форму и толщину атмосферы;

3) Земля не может быть круглой, так как все снимки (якобы) планеты фальсифицированы, и у Земли отсутствует кривизна;

4) Планета не движется, иначе плоскость подверглась бы сильному воздействию. Земля неподвижна.

Все эти постулаты – ошибочные, и вот почему.

Ложь

Во-первых, Вселенная имеет сложную структуру, которая является результатом расширения, остывания и гравитации энергии и материи, происходящих от Большого Взрыва. Существуют различные уровни организации, начиная от Солнечной системы и её членов, до галактик, кластеров, сверхкластеров, нитей и пустот, формируя огромную структуру, похожую на паутину. Галактика Млечный Путь является частью Вселенной и содержит миллиарды звезд и планетарных систем. Теория общей относительности позволяет Вселенной принимать одну из трех форм: плоскую, закрытую (как сфера) или открытую.

Во-вторых, Земля имеет приблизительно сферическую форму из-за гравитации, которая зависит от расстояния между двумя взаимодействующими объектами. Единственный трехмерный объект, который можно создать с одним расстоянием – это сфера. Фотографическое подтверждение сферической формы Земли появилось только в 20-м веке, хотя косвенные доказательства существовали гораздо раньше. Земля ближе к эллипсоиду, чем к идеальной сфере, из-за центробежной силы, создаваемой постоянным вращением Земли.

В-третьих, гравитация. Наше понимание гравитации также указывает на то, что Земля является сферой. Гравитационное притяжение тянет все к центру массы. Если Земля была плоской, гравитация действовала бы по-разному в зависимости от того, где вы находитесь на плоскости;

В-четвертых, это обзорность. На больших высотах или в открытом море мы видим, что горизонт является кривым. Это свидетельствует о кривизне Земли.

В-пятых, вращение Земли подтверждают следующие доказательства: Леон Фуко использовал маятник для демонстрации вращения Земли. Эффект Кориолиса, который отвечает за многие крупномасштабные погодные явления, напрямую связан с вращением Земли. Земля вращается вокруг своей оси (один оборот за один день) и обращается вокруг Солнца (один оборот за один год).

В-шестых, фотографии Земли демонстрируют ее как сферу: В 1972 году была сделана знаменитая фотография "Blue Marble" ("Синий шар") с борта аппарата Apollo 17, которая является одной из самых ясных и полных фотографий Земли, сделанных человеком. Эта фотография и множество других фотографий, сделанных со спутников и космических аппаратов, подтверждают, что Земля является сферой.

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