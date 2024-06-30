2024.06.30 09:22

Правда, что “Япония запрещает вакцинированным людям сдавать кровь, так как она порченая”?

 
ru.DELFI.lt
Kraujo donorystė
Kraujo donorystė
ФОТО: Unsplash

Япония запрещает вакцинированным людям сдавать кровь, так как она порченая. В крови привитых обнаружился вирус ВИЧ”, – видеоролик с таким содержанием распространяют в социальных сетях. Мы решили проверить, сколько правды в словах автора видеоролика. И выяснили, что все, о чем он говорит и предупреждает – одна большая мистификация.

Teiginiai

“В Японии привитым людям запрещают сдавать кровь. Японские врачи так и называют эту кровь – испорченной кровью. “Они” заложили бомбу в людей. Всем, кто привился, нужно идти к врачам, проверить свое здоровье, проверить кровь на ВИЧ. Помните, что болезнь на начальных стадиях легче вылечить, чем запустить ее до терминальной стадии. Если у вас нашли ВИЧ, то лучше начинать сразу пить иммуномодуляторы, не ждать, пока дойдет до четвертой стадии. В немецкой прессе появляются статьи о том, что все чаще и чаще у привитых людей обнаруживается ВИЧ. Говорят, что кто-то когда-то проверил вакцины и обнаружил в них вирус ВИЧ”, – сообщает автор видеоролика.

Verdiktas

Буквально все, о чем говорится в видеоролике – неправда и конспирология. Вакцинированным людям в Японии никто не запрещает сдавать кровь, а прививки от коронавируса не провоцируют заболевание ВИЧ. Мистификация и то, что в германской прессе появляются публикации, будто у привитых людей обнаруживается ВИЧ. Состав вакцин от COVID-19 прекрасно известен, вируса ВИЧ в них нет. Наш вердикт – конспирология и фейк.

Melo detektoriaus komentaras

В Японии программа, согласно которой можно было получить бесплатную вакцину от COVID-19, была завершена 31 марта 2024 года. Однако граждане Японии в возрасте до 65 лет могут сделать прививку за свой счет, в то время как правительство продолжит предоставлять прививки от COVID-19 группам высокого риска, поэтому более чем очевидно, что ни о каком запрете на вакцинацию в Японии нет. Сайт Министерства здравоохранения Японии также ничего не сообщает о риске заражения крови в результате вакцинации от COVID-19. Японский Красный Крест 14 мая 2021 года объявил, что привитые от коронавирусной инфекции не могут сдавать кровь в течение 48 часов, но о полном запрете не было и речи.

Исследование, на которое ссылаются сторонники конспирологических теорий, и которое, по их мнению, якобы подтверждает, то что после вакцинации от COVID-19 кровь у привитых людей становится “порченой”, подготовлено ученым, которого окрестили антипрививочником-демагогом. В исследовании рассматриваются различные исследования, посвященные вакцинации и ее последствиям. Авторы не проводили собственных исследований. После обзора различных исследований о предполагаемом загрязнении крови после вакцинации, в статье делается вывод, что “в настоящее время неизвестно”, существует ли какой-либо ущерб, причиненный переливанием крови, полученной от “реципиентов генетических вакцин”, и что медицинские учреждения и административные организации должны реагировать и расследовать дальше.

Нужно понимать, что исследование, опубликованное японскими учеными в марте нынешнего года до сих пор не получило никаких рецензий со стороны коллег-ученых, а также признания со стороны международного научного сообщества.

Скриншот из социальных сетей

Cайт The People's Voice, который ссылается на исследование о том, что “Япония запрещает вакцинированным людям сдавать кровь”, приобрел печальную известность как информационный портал, распространяющий фейковые новости и дезинформацию. С подробным разбором мистификации от наших коллег из иностранных изданий о запрете переливания крови вакцинированных от COVID-19 другим людям можно ознакомиться здесь и здесь.
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По мнению Всемирной Организации Здравоохранения одним из самых эффективных и безопасных средств борьбы с коронавирусом являются вакцины. Национальные институты здравоохранения США (NIH) объясняют, что вакцины проходят строгие тесты на безопасность и эффективность. Здесь можно узнать о том, как выглядит процесс проверки безопасности использования вакцин в Европейском Союзе. С полной информацией о том, какие ингредиенты входят в состав вакцин от COVID-19, можно ознакомиться здесь и здесь. Более чем очевидно, что никакие фрагменты вируса ВИЧ не находились и не находятся в составе вакцин от COVID-19.

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