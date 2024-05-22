2024.05.22 23:54

Правда, что "Всемирная Организация Здравоохранения подготовила план по геноциду человечества еще в 1996 году"?

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock

“Всемирная Организация Здравоохранения подготовила план по геноциду человечества еще в 1996 году,” – видеоролик с таким содержанием обсуждают пользователи социальных сетей. Ну а мы объясняем, что “секретный план ВОЗ по геноциду человечества” на самом деле вовсе не секретный доклад ВОЗ за 1996 год, в котором эксперты этой организации делали обычный обзор состояния здравоохранения в мире на тот момент.

Teiginiai


„В 1996 году я случайно нашла прогноз ВОЗ, в котором... было написано, что в период с 2020 по 2025 год произойдет резкий рост заболеваемости раком, неврологическими заболеваниями. Причем заболеваемость неврологическими заболеваниями будет выше, чем раком. Я был шокирована, потом подумала, что это какое-то отклонение, потому что как можно предсказать что-то подобное? А ведь можно – если запланировать. Этот сценарий развивается уже давно.”

Verdiktas


Эксперт в видеоролике не осознает, что прогнозы будущего делают научные и общественные организации, ВОЗ в том числе. Прогнозы готовят большие и малые фирмы и компании, университеты и правительства. Судя по всему, эксперт этого не понимает, либо не знает, что позволяет сделать соответствующий вывод о подготовке и уровне научных знаний госпожи-эксперта. Нам хотелось бы подчеркнуть, что важно различать научные прогнозы, основанные на анализе данных, и конспирологические теории, которые не имеют фактических доказательств. В этом случае мы имеем дело с конспирологической теорией. Наш вердикт: неправда и манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras


ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) публикует множество прогнозов и отчетов, касающихся глобального здоровья. Архивы ВОЗ доступны для общественности, и в них можно найти различные документы. Скорее всего, документ, на который ссылается дама-эксперт в видеоролике — это “Всемирный доклад о здоровье 1996 года, борьба с болезнями, содействие развитию”, который, как и каждый отчет ВОЗ, содержит прогноз о состоянии здравоохранения в настоящем на момент публикации отчета и в будущем.

Скриншот из социальных сетей

Рост заболеваемости раком действительно наблюдается на глобальном уровне. Это связано с несколькими факторами:

1) Увеличение продолжительности жизни: чем дольше живут люди, тем выше вероятность развития раковых заболеваний;

2) Улучшение диагностики: Современные методы диагностики позволяют выявлять рак на более ранних стадиях, что также может привести к статистическому увеличению заболеваемости;

3) Воздействие факторов окружающей среды и образа жизни: курение, загрязнение воздуха, плохое питание и другие факторы могут способствовать увеличению числа случаев рака.

Рост заболеваемости неврологическими заболеваниями в целом можно в целом объяснить следующими факторами, как и в случае роста онкологических заболеваний: увеличением продолжительности жизни, улучшением диагностики, воздействием со стороны окружающей среды и образа жизни.

В заключение нам бы хотелось еще раз подчеркнуть, что предсказать рост заболеваемости можно на основе анализа текущих данных и трендов. Научные исследования и модели прогнозирования могут предполагать увеличение заболеваемости на основе демографических данных, факторов риска и изменений в образе жизни. Однако утверждение о том, что эти заболевания таким образом могли быть запланированы, является конспирологической теорией и не имеет научных доказательств.

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