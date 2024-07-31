Устав ВОЗ вступил в силу 7 апреля 1948 г. – в этот день ежегодно отмечается Всемирный день здоровья. О создании ВОЗ подробно можно узнать здесь. Идею создания Международной организации здравоохранения и разработки устава выдвинули делегаты из Китая и Бразилии. Устав ВОЗ подписан 22 июля 1946 представителями 51 члена ООН и 10 других государств, а 7 апреля 1948 он вступил в силу. Устав Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) не предусматривает какого-либо силового захвата этой организацией власти в мировом масштабе. Обращаем ваше внимание, что ни НАТО, ни МВФ, ни ООН, ни ЕС, ни какие либо другие организации не обладают механизмами, чтобы наделить ВОЗ правами для осуществления масштабного террора по отношению к жителям Земли. ВОЗ финансируется за счет обязательных взносов стран-членов и взносов стран и партнеров. На конец 2023 года Всемирная Организация Здравоохранения получала 829 миллионов 502 тысячи долларов из фонда Билла и Мелинды Гейтс и получала 6,166 миллиона долларов финансирования из фонда Рокфеллера, что, грубо говоря, составляет 10,52 проц., и 0,09 проц. соответственно от общего бюджета ВОЗ, поэтому говорить о финансовом влиянии фонда Рокфеллера или фонда Билла и Мелинды Гейтс на ВОЗ нам кажется абсурдной идеей.