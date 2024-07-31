Правда, что „Всемирная Организация Здравоохранения – это часть преступного картеля“?

Teiginiai
“…в течение последних 110 лет все человечество было обмануто. Небольшая группа преступных заговорщиков, связанных с промышленностью, решила захватить власть над всем человечеством, чтобы реализовать свои зловещие планы обогащения при помощи инициации обнищания и уничтожения остальной части человечества. Если приемлемый уровень смертности становится нормой в промышленности, это значит, что мы потеряли нашу человечность. И это не я придумал концепцию приемлемого уровня смертности, так сказали люди из Всемирной Организации Здравоохранения, компаний Pfizer и Moderna, когда последние получили разрешение, чтобы начать процесс уничтожение людей для реализации своих целей. Всемирная Организация Здравоохранения – это часть преступного картеля“.
Verdiktas
Заявления доктора Дэвида Мартина, который выступает во фрагменте видеоролика и сообщает о всемирном заговоре элит с целью обогащения путем уничтожения части человечества, необоснованны, содержат множество неточностей и основаны на грубо искаженной интерпретации исторических событий. Видеоклип ссылается практически на все теории заговора. Наш вердикт – манипуляция и фейк.
Melo detektoriaus komentaras
Спикер убежден, что события или ситуации тайно управляются за кулисами могущественными силами с неблаговидными намерениями. То есть, по мнению Мартина, вероятно, существует зловещий тайный заговор, есть группа заговорщиков, которая действует в течение, как минимум, ста лет, некие доказательства это „подтверждают“ (на самом деле, не подтверждают – ред.). Помимо этого Мартин назначает виноватых. По его мнению, это Всемирная Организация Здравоохранения и фармацевтические компании Pfizer и Moderna, разработавшие вакцину от COVID-19.
Теории заговора, утверждающие, что небольшие группы элит контролируют мировые события, имеют долгую историю (достаточно вспомнить историю ордена тамплиеров, масонский заговор и так далее – ред.), но не имеют научных доказательств. Подробно о происхождении теорий заговора и о том, какие теории заговора существуют, можно узнать здесь, здесь и здесь. Судя по словам Дэвида Мартина о заговоре группы элитариев, господин Мартин является сторонником теории заговора о Новом мировом порядке, которая полностью себя дискредитировала.
Всемирная Организация Здравоохранения занимается улучшением здоровья людей по всему миру, она не занимается уничтожением людей, как это утверждают конспирологи. Документы и публикации ВОЗ можно найти на их официальном сайте, которые показывают, что их деятельность направлена на сокращение смертности и улучшение здравоохранения.
Вакцинация является важным средством борьбы с пандемией COVID-19, поскольку она помогает уменьшить количество случаев заболевания, госпитализации и смертей (пандемия COVID-19 унесла жизни более 7 миллионов человек в мире – ред.). Без массового применения вакцин количество жертв пандемии было бы намного, намного больше. Ученые утверждают, что благодаря вакцинированию только в Европе были спасены жизни как минимум 1,4 миллиона человек. Вакцины против COVID-19 прошли строгие клинические испытания и были одобрены регулирующими органами на основе их безопасности и эффективности. Компоненты, которые входят в состав вакцин от коронавируса, прекрасно известны. Как правило, побочные явления после вакцинации от COVID-19 не требуют медицинской помощи. Спайк-протеины (белки-шипы) в вакцинах не являются токсичными. Белки-шипы вызывает иммунный ответ, но это не токсин. Подробно ознакомиться с тем, как действуют мРНК-вакцины, можно здесь.
Устав ВОЗ вступил в силу 7 апреля 1948 г. – в этот день ежегодно отмечается Всемирный день здоровья. О создании ВОЗ подробно можно узнать здесь. Идею создания Международной организации здравоохранения и разработки устава выдвинули делегаты из Китая и Бразилии. Устав ВОЗ подписан 22 июля 1946 представителями 51 члена ООН и 10 других государств, а 7 апреля 1948 он вступил в силу. Устав Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) не предусматривает какого-либо силового захвата этой организацией власти в мировом масштабе. Обращаем ваше внимание, что ни НАТО, ни МВФ, ни ООН, ни ЕС, ни какие либо другие организации не обладают механизмами, чтобы наделить ВОЗ правами для осуществления масштабного террора по отношению к жителям Земли. ВОЗ финансируется за счет обязательных взносов стран-членов и взносов стран и партнеров. На конец 2023 года Всемирная Организация Здравоохранения получала 829 миллионов 502 тысячи долларов из фонда Билла и Мелинды Гейтс и получала 6,166 миллиона долларов финансирования из фонда Рокфеллера, что, грубо говоря, составляет 10,52 проц., и 0,09 проц. соответственно от общего бюджета ВОЗ, поэтому говорить о финансовом влиянии фонда Рокфеллера или фонда Билла и Мелинды Гейтс на ВОЗ нам кажется абсурдной идеей.
Источники
Энциклопедия Британника – конспирологические теории и их влияние на общество
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) – о вакцинах от COVID-19
Принципы и устав Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ)
Расчетное количество жизней, напрямую спасенных благодаря программам вакцинации от COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ, с декабря 2020 г. по март 2023 г.