Правда, что “все климатические изменения искусственно созданы, чтобы сеять хаос на Земле и держать население в страхе”?

Тезисы
“На горизонте уже видна следующая волна террора против человечества. Румынский генерал раскрыл, что будут создаваться апокалиптические сценарии погоды и землетрясений с помощью установленных по всему миру систем HAARP. Цель: максимальный хаос, в сочетании с сокращением населения, чтобы заставить полностью обезумевшее, оставшееся население принять новый мировой порядок. Высокопоставленный румынский генерал Эмиль Страйну, эксперт по геоинженерии, рассказал представителям сербских СМИ, как программа исследований ионосферных радиочастотных радиоволн – HAARP – постоянно совершенствуется и используется против населения. Страйну объяснил – количество антенн и передатчиков увеличивается из года в год так, что сегодня используется более 180 антенн и генераторов. Сегодня HAARP имеет самую высокую мощность за всю свою историю и может проводить операции в любой точке мира”.
Вердикт
Хотя HAARP является реальной исследовательской программой, изучающей ионосферу, утверждения о ее возможностях для манипулирования погодой, создания землетрясения и других конспирологических целей являются необоснованными и опровергаются научными данными. Утверждения генерала Эмиля Страйну о HAARP соответствуют теориям заговора и не подтверждаются общепринятыми научными представлениями. Ни климатического, ни тектонического оружия как таковых не существует. Система HAARP используется для исследования ионосферы Земли и не обладает возможностями, которые ей приписывают создатели видеосюжета. Наш вердикт – манипуляция и фейк.
Комментарий Детектор лжи
Эмиль Страйну, румынский генерал, на мнение которого ссылаются в видеоролике, действительно существует, однако он давно в отставке. Страйну известен, как сторонник самых невероятных конспирологических теорий, настолько далеких от действительности, насколько это возможно. Так, Страйну приписывает проекту HAARP самые невероятные возможности, в то время как этот проект, как мы уже упоминали, ничто иное, как научная программа по исследованию ионосферы.
Если подробно, то HAARP – High Frequency Active Auroral Research Program – программа исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн. Это американский научно-исследовательский проект по изучению взаимодействия ионосферы с мощным электромагнитным излучением. С помощью HAARP исследователи могут создавать плазменные образования и изменять их структуру, использовать ионосферу в качестве антенны для генерации низкочастотных волн, вызывать слабое свечение, напоминающее полярное сияние, и многое другое.
Учёные отмечают, что конспирологические теории значительно переоценивают способности объекта и выходят за рамки естественных наук. Мощность излучения HAARP мала даже в сравнении с разрядом молнии (за сутки в атмосфере вспыхивают 50−100 молний), а энергия солнечного ветра намного выше. Кстати, подобная установка (точнее, даже несколько) есть у России – нагревной стенд “Сура”.
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Площадь тектонических плит – миллионы квадратных километров. Для того, чтобы на них воздействовать искусственным образом, требуется колоссальное количество энергии. Сторонники конспирологических теорий выдвигают множество версий того, каким образом можно получить столько энергии и затем применить ее, чтобы вызвать искусственное землетрясения. Основной такой теорией является HAARP. Подробно с теорией тектонический плит, геологических разломов и того, как они вызывают землетрясения, можно ознакомиться здесь.
Эксперты, с которыми поговорили наши коллеги из USA Today, утверждают, что землетрясения, обрушившиеся на Турцию и Сирию, произошли естественным образом на хорошо известной системе разломов в результате давления тектонических плит Земли. Процитируем:
Рейчел Аберкромби, исследовательница землетрясений в Бостонском университете – “Ни у кого нет возможности намеренно вызвать сильное землетрясение с какой-либо степенью уверенности. Различные виды человеческой деятельности – такие, как строительство больших водохранилищ, гидроразрыв пласта и закачка сточных вод, связанные с добычей углеводородов и геотермальными энергетическими проектами – могут вызывать землетрясения, но никогда не такие сильные, как это”.
Джессика Тернер, геофизик из Геологической службы США: – “Землетрясение магнитудой 7,8 в Турции, произошедшее на хорошо известной системе (разломов), было бы очень трудно произвести людям. Было высвобождено много энергии, на которую, вероятно, не способна нынешняя деятельность человека”.
- Источники
- Ионосфера – что это такое
- HAARP – программа исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн
- Заговор HAARP: Путеводитель по конспирологическим теория о правительственных исследованиях на Аляске
- Существует ли тектоническое оружие, способное вызывать землетрясение?
- Что такое разломы, где они находятся и какое отношение имеют к землетрясениям?
- „Cура” – российский аналог HAARP