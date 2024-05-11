Правда, что "врач скорой помощи анонимно признался, что лекарства – это химия, которая вызывает рак"?



Нурофен и парацетамол как “гемолитические яды”: нурофен (ибупрофен) и парацетамол (ацетаминофен) являются распространенными лекарствами, которые используются для снижения боли и жара. Они не классифицируются как гемолитические яды, то есть вещества, вызывающие разрушение красных кровяных телец. Безопасность и эффективность нурофена и парацетамола подтверждена многими исследованиями, и они широко применяются в медицине. Тем не менее, у этих лекарств. как и у всех синтетических или органических лечебных препаратов, есть побочные свойства, узнать о них можно здесь и здесь.