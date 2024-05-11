Правда, что "врач скорой помощи анонимно признался, что лекарства – это химия, которая вызывает рак"?

Teiginiai
Этот разговор врача скорой помощи с пациентом взбудоражил весь интернет: “Нурофен и парацетамол – это группа гемолитических ядов. Запрещены тогда из-за того, что вызывают онкологию костного мозга. Когда вы бездумно глушите симптомы… лекарство существует для того, чтобы вы работали на аптеку и были хроническими пациентами. В идеале – использовать лекарства не надо. Любое химическое средство, не органика – они не перевариваются нашим организмом, это во-первых, во-вторых, оно отделяет физическое тело от нашей души. То есть любая химия ведет к шизофрении.”
Verdiktas
Аудиозапись содержит множество научно недостоверных утверждений, которые не подтверждаются современными медицинскими исследованиями. С большой долей уверенности можно утверждать, что запись голоса медицинского работника – подделка, созданная сторонниками конспирологической теории о вреде лекарств.
Melo detektoriaus komentaras
Нурофен и парацетамол как “гемолитические яды”: нурофен (ибупрофен) и парацетамол (ацетаминофен) являются распространенными лекарствами, которые используются для снижения боли и жара. Они не классифицируются как гемолитические яды, то есть вещества, вызывающие разрушение красных кровяных телец. Безопасность и эффективность нурофена и парацетамола подтверждена многими исследованиями, и они широко применяются в медицине. Тем не менее, у этих лекарств. как и у всех синтетических или органических лечебных препаратов, есть побочные свойства, узнать о них можно здесь и здесь.
Доказательств того, что ибупрофен или парацетамол вызывают рак костного мозга или другие виды рака – не существует. Эти лекарства прошли многочисленные клинические испытания и используются миллионами людей без подобных последствий.
Лекарства и зависимость от аптек: утверждение о том, что лекарства используются для того, чтобы заставить людей работать на аптеки и стать хроническими пациентами, не подкреплено доказательствами. О том, почему эта конспирологическая теория, а, точнее, выдумка, является несостоятельной прочитать, можно здесь и здесь. Лекарства разрабатываются для лечения и облегчения симптомов болезней, а не для создания зависимости у пациентов.
Химические вещества и переваривание: наш организм усваивать множество химических соединений, включая лекарства. Подробно о метаболизме лекарств можно прочитать здесь и здесь. В целом же заявление о том, что химические вещества не перевариваются, не соответствует действительности.
Химия и психическое здоровье: нет научной связи между приемом химических веществ в виде лекарств и развитием шизофрении или отделением „души от тела”. Шизофрения – это сложное психическое расстройство, причины которого включают генетические и окружающие факторы, но не прием обычных лекарств.
- Источники
- Шизофрения – что это за болезнь
- Гемотоксины – что это такое
- Побочные эффекты ибупрофена
- Ибупрофен: фармакология, эффективность и безопасность
- Побочные эффекты парацетамола
- Почему пришло время положить конец теориям заговора крупных фармацевтических компаний
- Теории заговора “Большой Фармы”
- Метаболизм лекарств – что это такое