Правда, что "воспалением легких, вызванных микоплазмой, болеют в основном вакцинированные от COVID-19"?

Вакцина Pfizer/BioNTech COVID-19 считается очень безопасной после более чем года мониторинга и более 1 миллиарда введенных доз по всему миру. Также важно понимать, что любое событие, происходящее с человеком после вакцинации, не обязательно означает, что оно было вызвано вакциной. Многие из этих событий могут быть просто совпадением. Со списком побочных явления, которые могут появиться после вакцинирования вакцинами от коронавируса, можно ознакомиться здесь. Вкратце: после вакцинации против COVID-19 могут возникнуть боль, отек или покраснение в месте укола, лихорадка, усталость (усталость), головная боль, озноб, мышечная боль, боль в суставах, тошнота, рвота и увеличение лимфатических узлов. Миокардит (воспаление сердечной мышцы) или перикардит (воспаление оболочки вне сердца) редко наблюдались после вакцинации против COVID-19. Этот риск чаще всего наблюдался у мужчин в возрасте от 12 до 39 лет. Вероятность этого события считается очень и очень низкой.