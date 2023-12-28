Правда, что "воспалением легких, вызванных микоплазмой, болеют в основном вакцинированные от COVID-19"?

Тезисы
“Решением суда был опубликован список с побочными явлениями вакцины Pfizer от COVID-19, одно из таких побочных явлений – это воспаление легких вызванное микоплазмой. Пока что это проверить не представляется возможным, но считаю, что более чем правдоподобно, что этой новой таинственной болезнь – “воспалением легких вызванных микоплазмой” болеют только вакцинированные люди”.
Вердикт
Достоверных доказательств, подтверждающих, что вакцина Pfizer против COVID-19 приводит к воспалению легких, вызванному микоплазмой – нет. По мнению экспертов, вспышка заболевания объясняется тем, что в результате чрезмерного использования антибиотиков у возбудителей респираторных заболеваний, включая Mycoplasma pneumoniae, выработалась устойчивость к лекарствам. Наш вердикт – видеоролик содержит недостоверную информацию.
Комментарий Детектор лжи
Присутствие микоплазменной пневмонии в этом списке вовсе не означает, что она появилась и развилась после введения вакцины против COVID-19, а, скорее, что поставщики медицинских услуг должны сообщать о таком случае, если он произойдет. Список, показанный в видеоролике, был взят из отчета Pfizer за апрель 2021 года под названием “Совокупный анализ отчетов о нежелательных явлениях после авторизации”. Микоплазменную пневмонию можно найти на 36 странице приложения в “Списке нежелательных явлений, представляющих особый интерес”. Подробно ознакомиться с информацией о бактерии Mycoplasma pneumoniae можно здесь.
Вакцина Pfizer/BioNTech COVID-19 считается очень безопасной после более чем года мониторинга и более 1 миллиарда введенных доз по всему миру. Также важно понимать, что любое событие, происходящее с человеком после вакцинации, не обязательно означает, что оно было вызвано вакциной. Многие из этих событий могут быть просто совпадением. Со списком побочных явления, которые могут появиться после вакцинирования вакцинами от коронавируса, можно ознакомиться здесь. Вкратце: после вакцинации против COVID-19 могут возникнуть боль, отек или покраснение в месте укола, лихорадка, усталость (усталость), головная боль, озноб, мышечная боль, боль в суставах, тошнота, рвота и увеличение лимфатических узлов. Миокардит (воспаление сердечной мышцы) или перикардит (воспаление оболочки вне сердца) редко наблюдались после вакцинации против COVID-19. Этот риск чаще всего наблюдался у мужчин в возрасте от 12 до 39 лет. Вероятность этого события считается очень и очень низкой.
По оценкам, вакцинация COVID-19 спасла миллионы жизней в ЕС и за его пределами. Исследователи подсчитали, что первый год вакцинации COVID-19 более чем в два раза сократил число смертей от COVID-19 во всем мире, что позволило избежать от 14 до 20 миллионов смертей. В мае 2022 года ВОЗ подсчитала, что только в 2020 и 2021 годах от пандемии умерло около 15 миллионов человек.
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Эксперты в области здравоохранения из Китая указывают на то, что устойчивость к лекарствам, вызванная чрезмерным использованием антибиотиков, стала одной из причин вспышки микоплазменной пневмонии, в последние месяцы.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что недавнее увеличение случаев респираторных заболеваний среди детей в северном Китае связано с отменой ограничений, связанных с COVID-19 и приходом холодного сезона, а также с циркулирующими известными патогенами, такими, как грипп, микоплазма пневмонии и респираторно-синцитиальный вирус (RSV), и не упоминает связь с вакциной Pfizer. Органы здравоохранения Китая сообщили, что не было выявлено никаких необычных или новых патогенов или необычных клинических проявлений, в том числе в Пекине и Ляонине, кроме вышеупомянутого общего подъема заболеваемости респираторными инфекциями, вызванными несколькими известными патогенами. Они также заявили, что подъем заболеваемости респираторными инфекциями не привел к тому, что численность пациентов превысила возможности больниц.
- Источники
- Побочные явления после вакцин от COVID-19
- Вакцины COVID-19: основные факты
- Китай получил записку ВОЗ с просьбой предоставить подробную информацию о всплеске респираторных заболеваний среди детей
- Всплеск заболеваемости респираторными инфекциями среди детей на севере Китая
- Микоплазма – что это такое