Правда, что "Владимира Путина хотят видеть своим президентом жители ста тридцати трех стран мира, а двенадцать этих стран из ЕС"?

Нет никаких доказательств или официальных отчетов от Bloomberg или других авторитетных источников, подтверждающих, что “жители ста тридцати трех стран мира, двенадцать этих стран из ЕС”, желают видеть Владимира Путина президентом своей страны. Напротив, исследования и опросы показывают, что во многих странах мира отношение к России и Владимиру Путину является в основном негативным, особенно после вторжения России на Украину в феврале 2022 года. Наш вердикт: видеоролик – фейк.

Кстати, Gallup, очередная крупная международная компания, которая занимается опросами общественного мнения, выяснила, что из 137 стран, опрошенных в 2022 году, в 81 большинство не одобряло действий российского руководства. Одобрение российского руководства упало в среднем с 33 процентов в 2021 году до 21 процентов в 2022 году.

А вот другое исследование, проведенное командой ученых из Университета Колорадо в Боулдере, показывает, что поддержка Путина среди жителей соседних с Россией стран зависит от ряда факторов, включая восприятие Путина, как авторитарной личности. Опросы, проведенные в шести странах (Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова, Украина) до вторжения России на Украину, показали различные уровни поддержки Путина, варьирующиеся от крайне негативного в Грузии до более позитивного в Беларуси и Казахстане.