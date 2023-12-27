Правда, что "Владимира Путина хотят видеть своим президентом жители ста тридцати трех стран мира, а двенадцать этих стран из ЕС"?

Тезисы
“По данным Bloomberg Владимира Путина хотят видеть своим президентом жители ста тридцати трех стран мира, двенадцать этих стран из ЕС”.
Вердикт
Нет никаких доказательств или официальных отчетов от Bloomberg или других авторитетных источников, подтверждающих, что “жители ста тридцати трех стран мира, двенадцать этих стран из ЕС”, желают видеть Владимира Путина президентом своей страны. Напротив, исследования и опросы показывают, что во многих странах мира отношение к России и Владимиру Путину является в основном негативным, особенно после вторжения России на Украину в феврале 2022 года. Наш вердикт: видеоролик – фейк.
Комментарий Детектор лжи
Согласно исследованию Pew Research Center, проведенному с февраля по май 2023 года, Владимир Путин и Россия в целом получают низкие рейтинги во многих странах. В частности, в 16 из 33 опрошенных стран больше людей относятся к России негативно, чем положительно. В Северной Америке и Западной Европе негативное отношение к России и Путину особенно сильно. Также исследование показывает, что в большинстве стран мира люди выражают недоверие к Путину в области международной политики. Согласно этому же исследованию в среднем 82 процентов взрослого населения в 24 странах имеют негативное мнение о России, в то время как такая же часть респондентов не верит в то, что Путин будет действовать правильно в контексте международной политики. Такого мнения придерживаются респонденты в Польше, Швеции, Испании, Японии, Южной Корее, Австралии, Нидерландах, Германии, Франции, Великобритании и США.
Кстати, Gallup, очередная крупная международная компания, которая занимается опросами общественного мнения, выяснила, что из 137 стран, опрошенных в 2022 году, в 81 большинство не одобряло действий российского руководства. Одобрение российского руководства упало в среднем с 33 процентов в 2021 году до 21 процентов в 2022 году.
А вот другое исследование, проведенное командой ученых из Университета Колорадо в Боулдере, показывает, что поддержка Путина среди жителей соседних с Россией стран зависит от ряда факторов, включая восприятие Путина, как авторитарной личности. Опросы, проведенные в шести странах (Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова, Украина) до вторжения России на Украину, показали различные уровни поддержки Путина, варьирующиеся от крайне негативного в Грузии до более позитивного в Беларуси и Казахстане.
Что же касается данных международного информационного агентства Блумберг, информации, на которую ссылаются авторы видеоролика, найти подтерждения приведенных фактов нам не удалось. Но вот что мы нашли: после того, как Международный Уголовный Суд выдал ордер на арест Владимира Путина, по сообщению Блумберг, Путин не рискует наносить визит в более чем 123 страны, входящие в Международный уголовный суд.
- Источники
- Видео из Facebook
- Большинство к России и Путину относится в негативном свете
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