Правда, что "видео, на котором видно, как стартовала и взорвалась ракета, доказывает, что над Землей существует купол"?



Видеоролик демонстрирует вторую попытку запуска сверхтяжелой ракеты Starship Super Heavy, с космодрома Бока-Чика в Техасе. Планировалось, что корабль должен совершить оборот вокруг Земли, после чего упасть в Тихом океане в районе Гавайских островов. Однако связь с кораблем пропала приблизительно через восемь минут после старта. После этого, как сообщила SpaceX, была запущена функция самоуничтожения Starship. В свою очередь теория небесного купола, который якобы прикрывает Землю и о который разбилась ракета, является конспирологической теорией, которая в очередной раз себя дискредитировала. Наш вердикт – авторы видео воспользовались видео реально произошедших событий и таким образом попытались доказать конспирологическую теорию. Наш вердикт – фейк и манипуляция.

