Правда, что "видео, на котором видно, как стартовала и взорвалась ракета, доказывает, что над Землей существует купол"?

Тезисы
Видеоролик демонстрирует взлетающую ракету, которая постепенно поднимается, исчезает в небе, затем в небе происходит вспышка. Видеоролик сопровождается текстом: "отстыкованная часть ракеты сталкивается с небесным куполом".
Вердикт
Видеоролик демонстрирует вторую попытку запуска сверхтяжелой ракеты Starship Super Heavy, с космодрома Бока-Чика в Техасе. Планировалось, что корабль должен совершить оборот вокруг Земли, после чего упасть в Тихом океане в районе Гавайских островов. Однако связь с кораблем пропала приблизительно через восемь минут после старта. После этого, как сообщила SpaceX, была запущена функция самоуничтожения Starship. В свою очередь теория небесного купола, который якобы прикрывает Землю и о который разбилась ракета, является конспирологической теорией, которая в очередной раз себя дискредитировала. Наш вердикт – авторы видео воспользовались видео реально произошедших событий и таким образом попытались доказать конспирологическую теорию. Наш вердикт – фейк и манипуляция.
Комментарий Детектор лжи
Для того, чтобы убедиться в манипулятивности видео, в принципе достаточно посмотреть видеозапись второго летного испытания Starship Super Heavy на сайте НАСА, либо на сайте компании SpaceX. Помимо этого, SpaceX на своем сайте сообщила: „Результаты летных испытаний были сделаны тогда, когда была потеряна телеметрия. Это случилось ближе к концу работы второй ступени перед отключением двигателя после более чем восьми минут полета. Испытатели убедились в том, что безопасная команда уничтожения была правильно активирована на основе имеющихся данных о характеристиках машины”. Помимо этого, о испытаниях Starship Super Heavy можно прочитать здесь.
О теории плоской Земли мы уже говорили, но вкратце повторим сказанное. Теорию плоской Земли опровергают:
* Наблюдения за исчезновением кораблей за горизонтом: когда корабль удаляется, его нижняя часть исчезает первой, что свидетельствует о кривизне Земли;
* Использование солнечных углов для измерения окружности Земли: древние греки, в частности Эратосфен, использовали изменение углов солнца в разных городах для расчёта окружности Земли;
* Лунные затмения как доказательство сферической формы Земли: Во время лунного затмения тень Земли на Луне всегда круглая, что возможно только если Земля сферическая.
Доказательства существования космических полётов и отсутствия купола над Землей:
* История космических исследований: человечество изучало нашу солнечную систему тысячи лет, и эра роботизированных исследований началась в 1950-х годах;
* Исследование Марса марсоходом Curiosity: миссия марсохода и анализ минералов на Марсе, фото и видео материалы, переданные марсоходом;
* Межпланетные исследовательские миссии автоматических станций к планетам Солнечной системы;
* Появление комет и падение астероидов и болидов на Землю;
* Миссия исследовательских зондов “Вояджер-1” и “Вояджер-2”. Оба зонда использовались для исследования самых дальних планет Солнечной системы.
- Источники
- Летные испытания ракеты Starship
- Официальный пресс-релиз компании SpaceX о испытаниях Starship Super Heavy
- Starship второй раз подорван во время испытаний. Однако Илон Маск считает запуск успешным
- 3 доказательства, опровергающие теорию плоской Земли
- Метод Эратосфена для измерения окружности Земли
- Лунные затмения – как доказательство сферической формы Земли
- Межпланетные исследовательские миссии
- Кометы: все, что нужно знать о “грязных снежках” космоса