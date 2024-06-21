Правда, что „вакцины от коронавируса – это массовый геноцид“?

Teiginiai
“Я не хочу участвовать в массовом геноциде, который сейчас творится. Думаю, все запомнят это время, как худшее в истории. Я сомневаюсь в эффективности вакцин и очень надеюсь, что до людей дойдет предостережение, которое им необходимо услышать“, – говорит в видеоролике доктор Рашид Буттар.
Verdiktas
Пандемия COVID-19 представляла собой серьёзную угрозу населению Земли. Такие пандемии, как эта, могут унести жизни миллионов людей. Единственным эффективным способом борьбы с такими заболеваниями является массовая кампания по вакцинации. Нет никаких доказательств того, что вакцина от COVID-19 стала причиной смерти Рашида Буттара. Также нет доказательств того, что вакцина от COVID стала причиной смерти Дрю Гриффина. Видеоролик распространяет конспирологические теории и неправду о пандемии коронавируса и кампании вакцинирования против этого заболевания. Наш вердикт – фейк и неправда.
Melo detektoriaus komentaras
Вакцинация является важным средством борьбы с пандемией COVID-19, поскольку она помогает уменьшить количество случаев заболевания, госпитализации и смертей. Вакцины против COVID-19 прошли строгие клинические испытания и были одобрены регулирующими органами на основе их безопасности и эффективности. Компоненты, которые входят в состав вакцин от коронавируса, прекрасно известны. Как правило, побочные явления после вакцинации от COVID-19 не требуют медицинского вмешательства. Спайк-протеины (белки-шипы) в вакцинах не являются токсичными. Белки-шипы вызывает иммунный ответ, но это не токсин. Подробно ознакомиться с тем, как действуют мРНК-вакцины, можно здесь.
Дрю Гриффин, журналист, который брал у Рашида Буттара интервью для телеканала CNN, по мнению авторов видеоролика умер из-за того, что вакцинировался от COVID-19. Однако на самом деле причиной смерти Гриффина стало онкологическое заболевание, которым он болел до начала пандемии коронавируса и начала кампании по вакцинированию от коронавируса.
Рашид Буттар – врач-остеопат, сторонник конспирологических теорий, с самого начала пандемии коронавируса занимал позицию противника вакцинирования. Совет медицинских экспертов Северной Каролины дважды делал ему выговор за непрофессиональное поведение. Из-за незаконного маркетинга неутвержденных и фальсифицированных лекарств Буттар упоминался в сводках Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Буттар скончался в мае 2023 года. Ранее Буттар заявлял что был отравлен либо мРНК вакциной, либо ее компонентами в студии телеканала CNN во время своего интервью в 2021 году. В феврале 2022 года Буттар рассказал своему коллеге-пропагандисту альтернативной медицины, что недавно он был госпитализирован из-за инсульта и миокардита. Он объяснил это воздействием вакцин от COVID-19. Несмотря на то, что Буттар не был вакцинирован, он утверждал, что стал жертвой „выделения“ шиповых белков у вакцинированных людей. Однако вакцины против COVID-19 не используют в качестве основы ослабленный вирус и, следовательно не имеют гипотетического риска распространения. Симптомы болезни, о которой сообщал Буттар, подозрительно похожи на симптомы, которые могут появиться у людей, перенесших COVID-19.
Источники
Ветеран журналистских расследований CNN Дрю Гриффин умер в возрасте 60 лет
Медицинская комиссия вынесла выговор врачу-остеопату из Мекленбурга
Письмо Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) Рашиду Баттару, доктору медицинских наук
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