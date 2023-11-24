Правда, что "вакцинирование от COVID-19 — это продолжение программы MKUltra"?

Тезисы
Видеоклип представляет собой фрагмент передачи, в котором рассказывается о проекте MKUltra: “в 1953 году ЦРЦ провело эксперимент по созданию разных личностей в теле девятнадцатилетней девушки. Переход от одной личности к другой можно было вызвать кодовыми словами. Подобные эксперименты на людях ставил американский ученый – Эван Камерон, в рамках проекта MKUltra. Цель проекта – создание зомби, дистанционно управляемых людей”. Видеоролик сопровождает надпись “так вот для чего шмурдяк и 5G”.
Вердикт
Создатель видеоклипа эксплуатирует тайну, которая окружает спорный и очень неоднозначный проект MKUltra, во время которого производились эксперименты по изменению сознания людей, за реализацией которого, начиная с 50-х и заканчивая началом 70-х годов прошлого столетия, стояло Центральное Разведывательное Управление США. Авторы видеоклипа уверяют, что пандемия коронавируса, вакцинация и внедрение сетей 5G – это массовый эксперимент на людях в стиле проекта MKUltra. Тем не менее, нет никаких доказательств, которые могли бы подтвердить связь между закрытым в начале 70-х годов XX века проектом MKUltra, сетями 5G, пандемией коронавируса и вакцинацией. Наш вердикт – видеоклип является манипуляцией.
Комментарий Детектор лжи
Проект МКUltra (англ. Project MKUltra, также известен как МК-ULTRA) — кодовое название секретной программы американского ЦРУ, имевшей целью поиск и изучение средств манипулирования сознанием, например, для вербовки агентов или для извлечения сведений на допросах, в частности, с помощью использования психотропных химических веществ (оказывающих воздействие на сознание человека). Известно о смерти по крайней мере одного человека, который получило дозу LSD без своего ведома. Подробно о проекте МКUltra можно прочитать здесь, здесь и здесь.
После того, когда деятельность ЦРУ стала известной и разгорелся скандал, в 1976 г. президент Джеральд Форд издал указ "О разведывательной деятельности", запрещающий "проводить эксперименты с наркотиками на людях, кроме как с информированного согласия в письменной форме, засвидетельствованного незаинтересованной стороной, каждого такого испытуемого".
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Происхождение пандемии коронавируса COVID-19. С самого начала вызвало волну конспирологических теорий, их сторонники утверждают, что у вируса искусственное происхождение, и он вырвался на волю либо из китайской, либо из биолабораторий, принадлежащей другому государству.
Однако наиболее вероятным является естественное происхождение COVID-19, чем то, что его возбудитель был создан в лабораторных условиях, заявил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар в интервью The Financial Times. “Все больше становится очевидным, что на самом деле естественное происхождение [коронавируса] гораздо более вероятно”, — сообщил он, сославшись на данные, собранные за три года. Тем не менее Фаррар отметил, что он по-прежнему рассматривает все гипотезы о происхождении COVID-19, включая утечку биоматериала из Института вирусологии в Ухане, где началась пандемия, или передачу инфекции через мясо животных с городских рынков.
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Сети 5G не могут ни зомбировать, ни передавать коронавирус, ни влиять на вакцинированных от COVID-19 людей. В 2021 году комиссия Европарламента также признала технологию 5G безопасной для людей. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) также сообщает, что доказательств негативного влияния 5G на здоровье людей нет. 5G – это стандарт для мобильных сетей, а не технология управления сознанием. Нет и научных доказательств, подтверждающих, что 5G может повредить ДНК клеток либо вызвать онкологические болезни. 5G использует низкоэнергетические, неионизирующие радиоволны, которые не могут повредить ДНК. Международная комиссии по защите от излучения определяет 5G-сигнал, как безопасный.
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Вакцинация является важным средством борьбы с пандемией COVID-19, поскольку она помогает уменьшить количество случаев заболевания, госпитализации и смертей. Вакцины против COVID-19 прошли строгие клинические испытания и были одобрены регулирующими органами на основе их безопасности и эффективности. Компоненты, которые входят в состав вакцин от коронавируса, прекрасно известны, и никаких наночастиц и графена в их составе нет.
- Источники
- Проект MKUltra – что это такое
- Сенат США – Слушание по проекту MKULTRA: программе ЦРУ по исследований в области модификации поведения
- Когда ЦРУ содержало ЛСД бордель в Сан-Франциско
- Исполнительный приказ президента Джеральда Р. Форда № 11905: Деятельность внешней разведки США
- 70 лет MKUltra, программе ЦРУ по “контролю сознания”, вдохновившей сериал “Stranger Things”
- По мере роста числа случаев заболевания Covid-19 теоретики заговора нагнетают новые страхи
- Конспирологические теории пандемии COVID-19
- Технология 5G
- Международная комиссии по защите от излучения определяет 5G-сигнал как безопасный
- Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) – о вакцинах от COVID-19
- Состав вакцин от коронавируса – графен в их состав не входит
- Национальный институт рака – влияние электромагнитных полей и онкологические болезни