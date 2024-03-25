Правда, что "в Украине освобождают земли от славян для переселения евреев"?

Teiginiai
“Им эта территория нужна для того, чтобы ее очистить от тех, кто там живет. Тот же Славянск, который больше всего утюжили, находится в курортной зоне с хорошим климатом. У Украины есть много пустых земель и безвизовый режим только с Израилем, а потому, если в Израиле начнется что-то серьезное, то жилье в Украине готово для всех. Такая участь была уготована Крыму, но не получилось.”
Verdiktas
Создатели видеоролика распространяют конспирологическую и антисемитскую теории заговора. Нет никаких фактов, которые бы подтверждали, во-первых, “освобождение территории Украины для переселения туда евреев” и, во-вторых, намерения самих евреев, у которых есть своя страна Израиль, начать массово переселяться на территорию Украины. Украина на конец марта 2024 года занимает 31 место в мире по свободе доступа граждан в зарубежные страны: биометрический общегражданский паспорт гражданина Украины позволяет въехать без получения визы или с получением визы по прибытии в 148 стран мира, включая страны Шенгенской зоны. Поэтому заявление о том, что у Украины безвизовый режим только с Израилем – неправда. Наш вердикт – видеоролик – манипуляция и фейк.
Melo detektoriaus komentaras
Конспирологические теории о том, что “в Украине освобождают земли от славян для переселения евреев” либо “на территории Украины появится новое государство – Небесный Иерусалим, куда и переселятся все евреи после уничтожения Израиля”, распространяются с завидным постоянством в социальных сетях.
По мнению экспертов по кибербезопасности Cyber Policy NASK из Польши, тема “нового Иерусалима” вписывается в одну из российских матриц дезинформационного влияния, т. е. тем, вокруг которых чаще всего создаются фальшивые новости. Среди других тем – теории заговора, славянофильство, государственный суверенитет или Украина.
О проекте “Небесный Иерусалим” – любит распространяться некто Гарри Бер-Кут, который на самом деле является бывшим советским кадровым военным. Он разведчик, впоследствии лидер партии “Великая Украина”. Господин Беркут активно занимается пророссийской и сепаратистской пропагандой.
Осенью 2021 года Служба Безопасности Украины сообщила о задержании пророссийского пропагандиста, который летом 2020 года получил подозрение в сепаратизме, но все это время скрывался от следствия. Хотя имя этого человека не было названо, но по косвенным данным можно установить, что это был Роман Василишин, основатель пророссийского сайта “Контрольный выстрел”. Кроме Василишина подозреваемыми были администратор ютуб-канала "Рассвет" Вадим Десятов и луганчанин, лидер партии “Великая Украина” Игорь Беркут (Гекко). В январе 2023 года Украина запретила деятельность партии, созданной Игорем Беркутом.
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Украина на конец марта 2024 года занимает 31 место в мире по свободе доступа граждан в зарубежные страны: биометрический общегражданский паспорт гражданина Украины позволяет въехать без получения визы или с получением визы по прибытии в 148 стран мира, включая страны Шенгенской зоны. Поэтому заявление о том, что у Украины безвизовый режим только с Израилем – неправда.
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О настоящих, а не выдуманных конспирологами, поводах нападения России на Украину можно прочитать здесь и здесь.
- Источники
- Феномен дезинформации в условиях цифровой революции
- Кто на самом деле Игорь Беркут – сторонник проекта “Небесный Иерусалим”
- СБУ задержала подозреваемого в сепаратизме блогера, больше года скрывавшегося от следствия
- Хто такий Беркут і хто йому “Брат”?
- Заборонено діяльність політичної партії “Велика Україна”
- Индекс паспортов – Henley & Partners
- История государства Израиль
- Россия против Украины. Как дело дошло до большой войны
- Каковы корни войны в Украине и что будет с Россией после Путина? Отвечает историк Сергей Плохий