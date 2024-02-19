Правда, что "в течение трех-четырех лет после вакцинирования люди начнут умирать"?

„Самые жесткие последствия от применения вакцин могут быть следующие: в течении 3 – 4 лет может случиться летальный исход. В общей массе – это уничтожение иммунитета. Иммунитет не сможет бороться после введения вакцин. Не сможет бороться с тем, что в него попадает, и приходится постоянно употреблять антибиотики для того, чтобы решать эти проблемы. Они для этого и придуманы, для того, чтобы людей посадить на фарму и для того, чтобы люди стали зависимыми от фармы. Это официальные наркотики.“