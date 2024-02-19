Правда, что "в течение трех-четырех лет после вакцинирования люди начнут умирать"?

Teiginiai
„Самые жесткие последствия от применения вакцин могут быть следующие: в течении 3 – 4 лет может случиться летальный исход. В общей массе – это уничтожение иммунитета. Иммунитет не сможет бороться после введения вакцин. Не сможет бороться с тем, что в него попадает, и приходится постоянно употреблять антибиотики для того, чтобы решать эти проблемы. Они для этого и придуманы, для того, чтобы людей посадить на фарму и для того, чтобы люди стали зависимыми от фармы. Это официальные наркотики.“
Verdiktas
Основываясь на авторитетных источниках можно сделать вывод, что утверждения о летальном исходе и уничтожении иммунитета в результате вакцинации не находят подтверждения в научном сообществе и являются недоказанными. Наш вердикт – манипуляция и фейк.
Melo detektoriaus komentaras
Информация о том, что вакцины могут привести к летальному исходу через 3-4 года или к уничтожению иммунитета, не подтверждается авторитетными источниками. ВОЗ указывает, что вакцинация защищает от серьезных заболеваний, таких, как корь, менингит, пневмония и других, и что вакцинирование позволяет защитить не только себя, но и окружающих, особенно тех, кому прививки противопоказаны.
Доказательств влияния вакцины от коронавируса на фертильность нет, а утверждения о бесплодии после вакцинации необоснованны. UNICEF подчеркивает, что вакцины против COVID-19 разрабатывались быстро, но они прошли тщательное тестирование в ходе клинических испытаний, чтобы доказать их безопасность и эффективность.
Также по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), вакцины против COVID-19 считаются безопасными, а их введение помогает защитить от тяжелых форм заболевания и смерти от COVID-19. Обычные побочные эффекты вакцин могут включать болезненность в месте инъекции, лихорадку, усталость, головную боль, боли в мышцах, озноб и диарею, и обычно они являются краткосрочными. ВОЗ также подчеркивает, что вакцинация является одним из лучших способов предотвращения заболеваний. Например, больше 13 миллиардов доз вакцин от COVID-19 были безопасно введены по всему миру с 2021 года, предотвращая миллионы случаев тяжелого течения заболевания и смертей.
CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний из США – ред.) сообщает о редких случаях серьезных побочных эффектов, таких, как миокардит и перикардит, особенно среди молодых людей, особенно после второй дозы вакцины на основе мРНК. Однако подавляющее большинство случаев миокардита и перикардита были легкими, и больные выздоравливали в течение короткого времени. CDC отмечает, что вакцины против COVID-19 были тщательно изучены и протестированы, и безопасность вакцин постоянно контролируется и оценивается. Также существует система мониторинга неблагоприятных событий после вакцинации (VAERS), которая позволяет отслеживать и оценивать сообщения о возможных побочных эффектах. Резюмируя – данные ВОЗ и CDC свидетельствуют о том, что вакцины против COVID-19 безопасны и эффективны, а серьезные побочные эффекты встречаются редко.
- Источники
- Вакцины и иммунизация: Что такое вакцинация?
- Последствия прививки от коронавируса. DW разоблачает мифы
- Всемирная организация Здравоохранения – побочные эффекты вакцин
- Коронавирусное заболевание (COVID-19) – Вакцины и безопасность вакцин
- Центры по контролю и профилактике заболеваний США – о безопасности вакцин от коронавируса